Άριελ Κωνσταντινίδη: Είχα επισκεφτεί το ιατρείο της Καρνεάδου, κάναμε παρέα με τους γιατρούς μέχρι το 2015
Άριελ Κωνσταντινίδη: Είχα επισκεφτεί το ιατρείο της Καρνεάδου, κάναμε παρέα με τους γιατρούς μέχρι το 2015
«Δεν είμαστε φίλοι, είχαμε μια κοινωνική συναναστροφή», ξεκαθάρισε η ηθοποιός
Το ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης τον Σεπτέμβριο αποκάλυψε πως είχε επισκεφτεί στο παρελθόν η Άριελ Κωνσταντινίδη, σημειώνοντας πως έκανε παρέα με τους γιατρούς μέχρι το 2015.
Η ηθοποιός ξεκαθάρισε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» πως πρόκειται για μία απλή κοινωνική συναναστροφή και τόνισε πως χαίρεται που βγήκαν στην επιφάνεια όλα όσα συνέβαιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες.
«Είχα εντυπωσιαστεί από τους γιατρούς στο Κολωνάκι και μάλιστα κάναμε και παρέα σχετική μέχρι και το 2015», είπε αρχικά η Άριελ Κωνσταντινίδη.
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Η ηθοποιός ανέφερε έπειτα πως οι υπεύθυνοι πρέπει να πληρώσουν: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον κάποια πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια, βγαίνουν στο φως. Κάποιοι να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε».
Όταν ρωτήθηκε εάν υπήρξε φίλη με τους συγκεκριμένους γιατρούς, η Άριελ Κωνσταντινίδη, απάντησε: «Δεν είμαστε φίλοι, είχαμε μια κοινωνική συναναστροφή, αλλά τι σημασία έχει;» και πρόσθεσε πως δεν θα ήθελε να σχολιάσει κάτι παραπάνω σχετικά με την υπόθεση: «Δεν θέλω να σχολιάσω, απλά για κάποιους επαγγελματίες και μάλιστα σε αυτόν το χώρο είναι τόσο επικίνδυνοι που καλό είναι να βγουν και άλλοι, γιατί είναι πολλοί», είπε.
Η ηθοποιός ξεκαθάρισε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» πως πρόκειται για μία απλή κοινωνική συναναστροφή και τόνισε πως χαίρεται που βγήκαν στην επιφάνεια όλα όσα συνέβαιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες.
«Είχα εντυπωσιαστεί από τους γιατρούς στο Κολωνάκι και μάλιστα κάναμε και παρέα σχετική μέχρι και το 2015», είπε αρχικά η Άριελ Κωνσταντινίδη.
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός ανέφερε έπειτα πως οι υπεύθυνοι πρέπει να πληρώσουν: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον κάποια πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια, βγαίνουν στο φως. Κάποιοι να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε».
Όταν ρωτήθηκε εάν υπήρξε φίλη με τους συγκεκριμένους γιατρούς, η Άριελ Κωνσταντινίδη, απάντησε: «Δεν είμαστε φίλοι, είχαμε μια κοινωνική συναναστροφή, αλλά τι σημασία έχει;» και πρόσθεσε πως δεν θα ήθελε να σχολιάσει κάτι παραπάνω σχετικά με την υπόθεση: «Δεν θέλω να σχολιάσω, απλά για κάποιους επαγγελματίες και μάλιστα σε αυτόν το χώρο είναι τόσο επικίνδυνοι που καλό είναι να βγουν και άλλοι, γιατί είναι πολλοί», είπε.
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