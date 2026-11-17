Σελένα Γκόμεζ: Αποσύρθηκε η αγωγή σε βάρος της για απάτη σχετικά με τη startup της
Σελένα Γκόμεζ: Αποσύρθηκε η αγωγή σε βάρος της για απάτη σχετικά με τη startup της
Είναι ικανοποιημένη με την απόσυρση της αγωγής και ανυπομονεί να αφήσει πίσω της αυτή την υπόθεση, ανέφερε ο δικηγόρος της τραγουδίστριας
Τέλος στην αγωγή που είχε κατατεθεί σε βάρος της Σελένα Γκόμεζ για φερόμενη απάτη σχετικά με την εταιρεία ψυχικής υγείας Wondermind, έβαλαν οι ενάγοντες, λίγους μήνες μετά την προσφυγή της νομικής ομάδας της τραγουδίστριας για την απόρριψη της υπόθεσης.
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το People, οι ενάγοντες απέσυραν οικειοθελώς την αγωγή στο σύνολό της, χωρίς δυνατότητα επανακατάθεσής της. Σε δήλωσή του στο ίδιο μέσο, ο δικηγόρος της Γκόμεζ, Μάθιου Σ. Ρόζενγκαρτ, ανέφερε: «Η Σελένα είναι ικανοποιημένη με την απόσυρση της αγωγής και ανυπομονεί να αφήσει πίσω της αυτή την υπόθεση».
Η εξέλιξη έρχεται σχεδόν τρεις μήνες μετά την αίτηση που είχε καταθέσει ο Ρόζενγκαρτ, αμφισβητώντας τις κατηγορίες περί απάτης σε βάρος της πελάτισσάς του. Η αγωγή κατατέθηκε στις 13 Αυγούστου από δύο επενδυτικά σχήματα που είχαν διαθέσει σχεδόν 1,2 εκατομμύρια δολάρια στη Wondermind. Οι επενδυτές στράφηκαν νομικά κατά της εταιρείας, της Γκόμεζ, της μητέρας της, Μάντι Τίφι και της πρώην συνεργάτιδας τους, Ντανιέλα Πίερσον κατηγορώντας τους ότι τους είχαν παραπλανήσει σχετικά με τη λειτουργία και τις οικονομικές προοπτικές της επιχείρησης
Οι επενδυτές υποστήριζαν ότι οι τρεις γυναίκες τους είχαν δώσει ψευδή εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας, τα πρόσωπα που την διοικούσαν και τα μέσα που διέθετε για να αναπτύξει τη δραστηριότητά της. Στην αίτησή του για την απόρριψη της αγωγής, ο Ρόζενγκαρτ χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς αόριστους, γενικούς και αντιφατικούς, υποστηρίζοντας ότι η Γκόμεζ δεν θα μπορούσε να έχει εμπλακεί σε απάτη και δεν φέρει ευθύνη απέναντι στους ενάγοντες.
Όπως διευκρίνισε, η τραγουδίστρια συμφώνησε να στηρίξει τη μητέρα της, η οποία συνίδρυσε τη Wondermind, και απέκτησε μειοψηφικό μερίδιο στην εταιρεία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, δεν ανέλαβε ποτέ εξ ολοκλήρου τη διοίκησή της. Την ευθύνη της διαχείρισης είχαν η Τίφι και η Πίερσον, καθώς συμμετείχαν στο διοικητικό συμβούλιο. Η Γκόμεζ είχε προσληφθεί ως σύμβουλος.
Οι επενδυτές υποστήριζαν ότι είχαν επενδύσει σχεδόν 1,2 εκατομμύρια δολάρια στη Wondermind, η οποία ιδρύθηκε το 2022, χωρίς να ενημερωθούν για την πραγματική οικονομική της κατάσταση. Όπως ισχυρίζονταν, η εταιρεία κατέρρεε χωρίς εκείνοι να γνωρίζουν τι συνέβαινε, ενώ έμαθαν για τα προβλήματά της το περασμένο φθινόπωρο, μέσα από δημοσίευμα του The Cut. Σε αυτό περιλαμβάνονταν καταγγελίες ανώνυμων πρώην εργαζομένων, οι οποίοι αμφισβητούσαν την καταλληλότητα της Τίφι για τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου.
Τον περασμένο Μάιο, το Forbes είχε μεταφέρει ότι η Wondermind αντιμετώπιζε δυσκολίες στην καταβολή των μισθών των εργαζομένων της. Τότε, πηγή είχε αναφέρει στο People ότι η Γκόμεζ είχε παρέμβει για να καλυφθούν οι μισθοί.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το People, οι ενάγοντες απέσυραν οικειοθελώς την αγωγή στο σύνολό της, χωρίς δυνατότητα επανακατάθεσής της. Σε δήλωσή του στο ίδιο μέσο, ο δικηγόρος της Γκόμεζ, Μάθιου Σ. Ρόζενγκαρτ, ανέφερε: «Η Σελένα είναι ικανοποιημένη με την απόσυρση της αγωγής και ανυπομονεί να αφήσει πίσω της αυτή την υπόθεση».
Η εξέλιξη έρχεται σχεδόν τρεις μήνες μετά την αίτηση που είχε καταθέσει ο Ρόζενγκαρτ, αμφισβητώντας τις κατηγορίες περί απάτης σε βάρος της πελάτισσάς του. Η αγωγή κατατέθηκε στις 13 Αυγούστου από δύο επενδυτικά σχήματα που είχαν διαθέσει σχεδόν 1,2 εκατομμύρια δολάρια στη Wondermind. Οι επενδυτές στράφηκαν νομικά κατά της εταιρείας, της Γκόμεζ, της μητέρας της, Μάντι Τίφι και της πρώην συνεργάτιδας τους, Ντανιέλα Πίερσον κατηγορώντας τους ότι τους είχαν παραπλανήσει σχετικά με τη λειτουργία και τις οικονομικές προοπτικές της επιχείρησης
Lawsuit Against Selena Gomez Dropped Following Motion to Dismiss Filed by Her Legal Team (Exclusive) https://t.co/UM2nTFwVCB— People (@people) November 17, 2026
Όπως διευκρίνισε, η τραγουδίστρια συμφώνησε να στηρίξει τη μητέρα της, η οποία συνίδρυσε τη Wondermind, και απέκτησε μειοψηφικό μερίδιο στην εταιρεία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, δεν ανέλαβε ποτέ εξ ολοκλήρου τη διοίκησή της. Την ευθύνη της διαχείρισης είχαν η Τίφι και η Πίερσον, καθώς συμμετείχαν στο διοικητικό συμβούλιο. Η Γκόμεζ είχε προσληφθεί ως σύμβουλος.
Οι επενδυτές υποστήριζαν ότι είχαν επενδύσει σχεδόν 1,2 εκατομμύρια δολάρια στη Wondermind, η οποία ιδρύθηκε το 2022, χωρίς να ενημερωθούν για την πραγματική οικονομική της κατάσταση. Όπως ισχυρίζονταν, η εταιρεία κατέρρεε χωρίς εκείνοι να γνωρίζουν τι συνέβαινε, ενώ έμαθαν για τα προβλήματά της το περασμένο φθινόπωρο, μέσα από δημοσίευμα του The Cut. Σε αυτό περιλαμβάνονταν καταγγελίες ανώνυμων πρώην εργαζομένων, οι οποίοι αμφισβητούσαν την καταλληλότητα της Τίφι για τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου.
Τον περασμένο Μάιο, το Forbes είχε μεταφέρει ότι η Wondermind αντιμετώπιζε δυσκολίες στην καταβολή των μισθών των εργαζομένων της. Τότε, πηγή είχε αναφέρει στο People ότι η Γκόμεζ είχε παρέμβει για να καλυφθούν οι μισθοί.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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