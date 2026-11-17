Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννης Λαμπρόπουλος ευχαρίστησε τον Διοικητή και τα Στελέχη του Κέντρου Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας για την πολύτιμη συνεργασία και τη συμβολή στην προσπάθεια της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, που μαζί με την πρόσφατη προμήθεια συστημάτων ασφαλείας (συσκευών X-Ray, μαγνητικών πυλών, μαγνητικών πυλών – φορητών ανιχνευτών), αξίας περίπου 4 εκατ. ευρώ, θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση των υφιστάμενων μέτρων ασφαλείας στα Σωφρονιστικά Καταστήματα της Χώρας.Εκ μέρους του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του ΓΕΕΘΑ, ο Κλαδάρχης ΣΤ΄Κλάδου ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παράδοση αναβαθμισμένων συστημάτων αντιμετώπισης μη επανδρωμένων οχημάτων στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, η οποία αποδεικνύει την μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί από πλευράς των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στον συγκεκριμένο τομέα.