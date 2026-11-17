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Με 25 νέα συστήματα anti-drone εξοπλίζονται οι φυλακές: Παραδόθηκαν τα πρώτα δέκα από το ΓΕΕΘA
Με 25 νέα συστήματα anti-drone εξοπλίζονται οι φυλακές: Παραδόθηκαν τα πρώτα δέκα από το ΓΕΕΘA
Ο εν λόγω εξοπλισμός θα προστεθεί στα 10 συστήματα Anti-drones που παρελήφθησαν το 2025, και τα οποία συνέβαλαν στην εξουδετέρωση μη επανδρωμένων αεροχημάτων που προσέγγισαν Σωφρονιστικά Καταστήματα, με σκοπό την παράνομη εισαγωγή απαγορευμένων αντικειμένων
Δέκα σύγχρονα Anti-drones παρέλαβε σήμερα η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, παρουσία του Υφυπουργού, Ιωάννη Δ. Λαμπρόπουλου.
Στην τελετή παράδοσης παραλαβής που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας παρέστησαν, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Αρίστος Περρής, ο Κλαδάρχης ΣΤ΄Κλάδου ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης, ο Διοικητής ΚΕΤΑΚ Συνταγματάρχης Νικόλαος Αλμαλής, ο Διευθυντής Πολιτικής Συνεργασιών και Προγραμμάτων του ΚΕΤΑΚ Δρ. Γεώργιος Μιχαήλ, ο Προϊστάμενος της Εξωτερικής Φρουράς Σωφρονιστικών Καταστημάτων Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλής Πατεράκης, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Βασίλειος Κεφάλας και ο Γενικός Γραμματέας Γεώργιος Μαλανδράκης, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Η παράδοση των Anti- drones εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΓΕΕΘΑ.
Ειδικότερα, στην τελετή παραδόθηκαν τα πρώτα 10 από τα συνολικά 25 Anti-drones, τα οποία κατασκευάστηκαν από το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και αγόρασε η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση των σύγχρονων και διαρκώς εξελισσόμενων απειλών σε βάρος της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας των Σωφρονιστικών Καταστημάτων.
Ο εν λόγω εξοπλισμός θα προστεθεί στα 10 συστήματα Anti-drones (συστήματα παρεμβολής), που παρελήφθησαν το 2025, και τα οποία συνέβαλαν στη, μέχρι σήμερα, επιτυχή εξουδετέρωση μη επανδρωμένων αεροχημάτων, τα οποία προσέγγισαν τις εγκαταστάσεις Σωφρονιστικών Καταστημάτων, με σκοπό την παράνομη εισαγωγή απαγορευμένων αντικειμένων.
Πιο συγκεκριμένα, κατά το τρέχον έτος, απετράπη η εισαγωγή απαγορευμένων ειδών, σε 11 περιπτώσεις πτήσεων drones πάνω από Σωφρονιστικά Καταστήματα σε ολόκληρη την χώρα, ενώ σε πέντε εξ αυτών, κατέστη δυνατή η κατάρριψή τους και η δέσμευση του περιεχομένου τους, που περιελάμβανε μεταξύ άλλων: Κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, ασύρματο εξοπλισμό, αλλά και αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη σχεδίων απόδρασης (όπως λάμες, αναρριχητικά σχοινιά, κρίκοι αναρρίχησης, μεταλλικοί κόφτες, σουγιάδες κ.α.).
Στην τελετή παράδοσης παραλαβής που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας παρέστησαν, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Αρίστος Περρής, ο Κλαδάρχης ΣΤ΄Κλάδου ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης, ο Διοικητής ΚΕΤΑΚ Συνταγματάρχης Νικόλαος Αλμαλής, ο Διευθυντής Πολιτικής Συνεργασιών και Προγραμμάτων του ΚΕΤΑΚ Δρ. Γεώργιος Μιχαήλ, ο Προϊστάμενος της Εξωτερικής Φρουράς Σωφρονιστικών Καταστημάτων Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλής Πατεράκης, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Βασίλειος Κεφάλας και ο Γενικός Γραμματέας Γεώργιος Μαλανδράκης, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Η παράδοση των Anti- drones εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΓΕΕΘΑ.
Ειδικότερα, στην τελετή παραδόθηκαν τα πρώτα 10 από τα συνολικά 25 Anti-drones, τα οποία κατασκευάστηκαν από το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και αγόρασε η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση των σύγχρονων και διαρκώς εξελισσόμενων απειλών σε βάρος της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας των Σωφρονιστικών Καταστημάτων.
Ο εν λόγω εξοπλισμός θα προστεθεί στα 10 συστήματα Anti-drones (συστήματα παρεμβολής), που παρελήφθησαν το 2025, και τα οποία συνέβαλαν στη, μέχρι σήμερα, επιτυχή εξουδετέρωση μη επανδρωμένων αεροχημάτων, τα οποία προσέγγισαν τις εγκαταστάσεις Σωφρονιστικών Καταστημάτων, με σκοπό την παράνομη εισαγωγή απαγορευμένων αντικειμένων.
Πιο συγκεκριμένα, κατά το τρέχον έτος, απετράπη η εισαγωγή απαγορευμένων ειδών, σε 11 περιπτώσεις πτήσεων drones πάνω από Σωφρονιστικά Καταστήματα σε ολόκληρη την χώρα, ενώ σε πέντε εξ αυτών, κατέστη δυνατή η κατάρριψή τους και η δέσμευση του περιεχομένου τους, που περιελάμβανε μεταξύ άλλων: Κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, ασύρματο εξοπλισμό, αλλά και αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη σχεδίων απόδρασης (όπως λάμες, αναρριχητικά σχοινιά, κρίκοι αναρρίχησης, μεταλλικοί κόφτες, σουγιάδες κ.α.).
Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Ιωάννης Λαμπρόπουλος ευχαρίστησε τον Διοικητή και τα Στελέχη του Κέντρου Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας για την πολύτιμη συνεργασία και τη συμβολή στην προσπάθεια της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, που μαζί με την πρόσφατη προμήθεια συστημάτων ασφαλείας (συσκευών X-Ray, μαγνητικών πυλών, μαγνητικών πυλών – φορητών ανιχνευτών), αξίας περίπου 4 εκατ. ευρώ, θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση των υφιστάμενων μέτρων ασφαλείας στα Σωφρονιστικά Καταστήματα της Χώρας.
Εκ μέρους του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του ΓΕΕΘΑ, ο Κλαδάρχης ΣΤ΄Κλάδου ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παράδοση αναβαθμισμένων συστημάτων αντιμετώπισης μη επανδρωμένων οχημάτων στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, η οποία αποδεικνύει την μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί από πλευράς των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στον συγκεκριμένο τομέα.
Εκ μέρους του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του ΓΕΕΘΑ, ο Κλαδάρχης ΣΤ΄Κλάδου ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παράδοση αναβαθμισμένων συστημάτων αντιμετώπισης μη επανδρωμένων οχημάτων στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής για την ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, η οποία αποδεικνύει την μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί από πλευράς των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στον συγκεκριμένο τομέα.
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