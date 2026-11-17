Αποκαλυπτική έρευνα του BBC για τον πρώην επιθεωρητή της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, Γουόρεν Άρτερ και τον μυστηριώδη θάνατο της συζύγου του – Εντοπίστηκαν 21 πιθανές γυναίκες-θύματα, ενώ οι Αρχές αγνόησαν επανειλημμένα καταγγελίες

Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, που επέτρεψαν σε έναν αστυνομικό να εκμεταλλεύεται σεξουαλικά επί σειρά ετών γυναίκες των οποίων τις υποθέσεις είχε αναλάβει να διερευνήσει, αποκαλύπτει



Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Γουόρεν Άρτερ, πρώην επιθεωρητής της αστυνομίας, ο οποίος υπηρετούσε ως επικεφαλής μονάδας διερεύνησης σεξουαλικών επιθέσεων στο νοτιοανατολικό Λονδίνο. Σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιούσε τη θέση του για να προσεγγίζει ευάλωτες γυναίκες που είχαν καταγγείλει



21 πιθανές γυναίκες-θύματα, διαπιστώνοντας ότι ο Άρτερ είχε διατηρήσει ανάρμοστες επαφές ή σχέσεις με τουλάχιστον οκτώ από αυτές.



Η σύζυγος που γνώρισε ως θύμα κακοποίησης και ο θάνατός της στα Μπαρμπέιντος

Ανάμεσα στις γυναίκες που εκμεταλλεύτηκε ήταν και η μετέπειτα σύζυγός του, Ρεμπέκα, την οποία γνώρισε το 2006, όταν ανέλαβε να διερευνήσει υπόθεση







Σε ένα από τα βίντεο που εξέτασε το BBC, ο Άρτερ εμφανίζεται να εξευτελίζει τη σύζυγό του, η οποία δεν έχει τις αισθήσεις της ή βρίσκεται σε κατάσταση που δεν της επιτρέπει να αντιδράσει. «Πρέπει να σε βιάσουν», ακούγεται να της λέει. Σε άλλο βίντεο, απευθύνεται σε έναν άνδρα που βρίσκεται πίσω από την κάμερα, ζητώντας του να κάνει ησυχία και λέγοντας ότι «διαφορετικά εξαγριώνονται», αφήνοντας να εννοηθεί ότι το υλικό προοριζόταν για ευρύτερη διανομή.



Στις 28 Ιουνίου 2024, η Ρεμπέκα πέθανε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε ξενοδοχείο στα Μπαρμπέιντος, όπου παραθέριζε με τον σύζυγό της. Οι συγγενείς της άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, καθώς ο Άρτερ έδινε αντικρουόμενες περιγραφές για τις συνθήκες του θανάτου της. Όταν επισκέφθηκαν το σπίτι του ζευγαριού στο Λονδίνο, ανακάλυψαν ναρκωτικές ουσίες, κρυφές κάμερες παρακολούθησης και φωτογραφίες της Ρεμπέκα γυμνής, με μώλωπες, σε σεξουαλικές πράξεις που φαίνεται ότι είχαν καταγραφεί χωρίς τη συγκατάθεσή της.



Κλείσιμο Οι καταγγελίες που αγνοήθηκαν επί χρόνια

Η έρευνα του Panorama καταγράφει σειρά ευκαιριών που έχασαν οι βρετανικές Αρχές για να σταματήσουν τη δράση του Άρτερ.

Το 2010, προσωπικό κέντρου υποστήριξης θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης τον εντόπισε μόνο του με γυναίκα στις τουαλέτες, λίγες ώρες αφότου εκείνη είχε καταγγείλει βιασμό. Παρά την ενημέρωση της αστυνομίας, δεν ξεκίνησε έρευνα.



Η συγκεκριμένη γυναίκα, που παρουσιάζεται με το ψευδώνυμο Λέιλα, κατήγγειλε ότι ο Άρτερ την εκμεταλλευόταν σεξουαλικά επί χρόνια, παρουσιάζοντας τις επισκέψεις του ως μέρος μιας υποτιθέμενης «θεραπείας».



Σοβαρές παραλείψεις της, που επέτρεψαν σε έναν αστυνομικό να εκμεταλλεύεται σεξουαλικά επί σειρά ετών γυναίκες των οποίων τις υποθέσεις είχε αναλάβει να διερευνήσει, αποκαλύπτει έρευνα της εκπομπής Panorama του BBC. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο, πρώην επιθεωρητής της αστυνομίας, ο οποίος υπηρετούσε ως επικεφαλής μονάδας διερεύνησης σεξουαλικών επιθέσεων στο νοτιοανατολικό Λονδίνο. Σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιούσε τη θέση του για να προσεγγίζει ευάλωτες γυναίκες που είχαν καταγγείλει βιασμούς ή κακοποίηση και στη συνέχεια να τις εκμεταλλεύεται.Δύο γυναίκες μίλησαν για πρώτη φορά στο BBC περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο ο Άρτερ τις χειραγωγούσε και τις εκμεταλλευόταν, ενώ μία από αυτές κατήγγειλε ότι τη βίασε. Η ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αστυνομίας (IOPC) είχε εντοπίσειδιαπιστώνοντας ότι ο Άρτερ είχε διατηρήσει ανάρμοστες επαφές ή σχέσεις με τουλάχιστον οκτώ από αυτές.Ανάμεσα στις γυναίκες που εκμεταλλεύτηκε ήταν και η μετέπειτα σύζυγός του, Ρεμπέκα, την οποία γνώρισε το 2006, όταν ανέλαβε να διερευνήσει υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της. Ο Άρτερ την προσέγγισε, δημιούργησε σχέση μαζί της και σύντομα εγκαταστάθηκε στο σπίτι της. Σύμφωνα με τον γιο της, Έλιοτ, αρχικά την έκανε να αισθάνεται ασφαλής, όμως σταδιακά άρχισε να την κακοποιεί και να την εξευτελίζει.Η έρευνα του BBC αποκάλυψε ότι ο πρώην αστυνομικός βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του ενώ εκείνη υφίστατο σεξουαλική κακοποίηση , πολλές φορές χωρίς να έχει τις αισθήσεις της, και διακινούσε το υλικό σε άλλες γυναίκες. Στο σπίτι του ζευγαριού γινόταν συστηματική χρήση ηρεμιστικών ουσιών, μεταξύ των οποίων και του GHB, γνωστού ως «ναρκωτικό του βιασμού».Σε ένα από τα βίντεο που εξέτασε το BBC, ο Άρτερ εμφανίζεται να εξευτελίζει τη σύζυγό του, η οποία δεν έχει τις αισθήσεις της ή βρίσκεται σε κατάσταση που δεν της επιτρέπει να αντιδράσει. «, ακούγεται να της λέει. Σε άλλο βίντεο, απευθύνεται σε έναν άνδρα που βρίσκεται πίσω από την κάμερα, ζητώντας του να κάνει ησυχία και λέγοντας ότι «διαφορετικά εξαγριώνονται», αφήνοντας να εννοηθεί ότι το υλικό προοριζόταν για ευρύτερη διανομή.Στις 28 Ιουνίου 2024, η Ρεμπέκα πέθανε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε ξενοδοχείο στα, όπου παραθέριζε με τον σύζυγό της. Οι συγγενείς της άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, καθώς ο Άρτερ έδινε αντικρουόμενες περιγραφές για τις συνθήκες του θανάτου της. Όταν επισκέφθηκαν το σπίτι του ζευγαριού στο Λονδίνο, ανακάλυψαν ναρκωτικές ουσίες, κρυφές κάμερες παρακολούθησης και φωτογραφίες της Ρεμπέκα γυμνής, με μώλωπες, σε σεξουαλικές πράξεις που φαίνεται ότι είχαν καταγραφεί χωρίς τη συγκατάθεσή της.Η έρευνα του Panorama καταγράφει σειρά ευκαιριών που έχασαν οι βρετανικές Αρχές για να σταματήσουν τη δράση του Άρτερ.Το 2010, προσωπικό κέντρου υποστήριξης θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης τον εντόπισε μόνο του με γυναίκα στις τουαλέτες, λίγες ώρες αφότου εκείνη είχε καταγγείλει βιασμό. Παρά την ενημέρωση της αστυνομίας, δεν ξεκίνησε έρευνα.Η συγκεκριμένη γυναίκα, που παρουσιάζεται με το ψευδώνυμο Λέιλα, κατήγγειλε ότι ο Άρτερ την εκμεταλλευόταν σεξουαλικά επί χρόνια,

Μεταξύ 2014 και 2018, η Μητροπολιτική Αστυνομία έλαβε έξι επιβεβαιωμένες αναφορές πληροφοριών για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά του αστυνομικού. Το 2016, ο επιθεωρητής Τζέισεν Βίρεν, που είχε αναλάβει να ερευνήσει τις καταγγελίες, προχώρησε στη σύλληψη του Άρτερ και τον έθεσε σε διαθεσιμότητα. Όπως καταγγέλλει σήμερα, ανώτεροι αξιωματικοί επιχείρησαν να παρέμβουν στην έρευνά του, εμποδίζοντάς τον να επικοινωνήσει με όλες τις γυναίκες των οποίων τις υποθέσεις είχε χειριστεί ο συνάδελφός του. Η έρευνα χαρακτηρίστηκε από στελέχη της αστυνομίας «κυνήγι μαγισσών» αν και οι ίδιοι αρνούνται ότι επιχείρησαν να παρέμβουν στο έργο του.



Παρότι είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα, ο Άρτερ συνέχισε να λαμβάνει κανονικά τον μισθό του για επτά χρόνια, εισπράττοντας τουλάχιστον 300.000 λίρες, προτού απολυθεί το 2023 για παραβάσεις σχετικές με ναρκωτικές ουσίες. Διατήρησε μάλιστα το συνταξιοδοτικό του δικαίωμα.



Η τελευταία χαμένη ευκαιρία και η αυτοκτονία στη φυλακή

Τον Μάρτιο του 2024, η Λέιλα ενημέρωσε την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας ότι ο Άρτερ της είχε στείλει παράνομα φωτογραφία τραβηγμένη κάτω από τα ρούχα γυναίκας, την οποία η ίδια αναγνώρισε ως τη σύζυγό του. Παρότι η πληροφορία διαβιβάστηκε στη Μητροπολιτική Αστυνομία, εκείνη δεν προχώρησε στη σύλληψή του, αποδίδοντας αργότερα την παράλειψη σε ανθρώπινο λάθος κατά τη χρήση νέου συστήματος καταγραφής εγκλημάτων.



Τρεις μήνες αργότερα η Ρεμπέκα πέθανε στα Μπαρμπέιντος. Μετά τον θάνατό της, η Λέιλα κατέθεσε ότι ο πρώην αστυνομικός την είχε βιάσει μία φορά και είχε προχωρήσει σε σεξουαλική επίθεση εναντίον της σε άλλη περίπτωση.



Στις 9 Ιουλίου 2024, ο Άρτερ συνελήφθη στο αεροδρόμιο Χίθροου, επιστρέφοντας από τα Μπαρμπέιντος, ως ύποπτος για βιασμό, ηδονοβλεψία και καταναγκαστικό έλεγχο. Τρεις ημέρες αργότερα αυτοκτόνησε στη φυλακή Γουάντσγουορθ, χωρίς να έχει προηγηθεί δίκη για τις συγκεκριμένες κατηγορίες.







Μετά τις αποκαλύψεις του BBC, η Μητροπολιτική Αστυνομία ζήτησε για πρώτη φορά δημόσια συγγνώμη από τις γυναίκες που υπέστησαν κακοποίηση από τον Άρτερ, αναγνωρίζοντας ότι θα μπορούσε να είχε συλληφθεί νωρίτερα. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δίνει πλέον προτεραιότητα στην εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών του πρώην αξιωματικού, προκειμένου να εντοπιστούν ενδεχόμενα επιπλέον θύματα, ενώ κάλεσε και άλλες γυναίκες να καταθέσουν εάν θεωρούν ότι υπέστησαν κακοποίηση από τον ίδιο.



Η πρώην επίτροπος για τα θύματα στην Αγγλία και την Ουαλία, Βέρα Μπερντ, ζήτησε ανεξάρτητη έρευνα για το σύνολο των υποθέσεων που χειρίστηκε ο Άρτερ κατά την 20ετή υπηρεσία του. «Αν ένας γιατρός είχε κακοποιήσει έστω και έναν άνθρωπο, θα εξέταζαν όλους τους ασθενείς του, από την αρχή μέχρι το τέλος», δήλωσε, τονίζοντας ότι ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη γυναίκες που ζουν με το τραύμα της κακοποίησης.



Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τον θάνατο της Ρεμπέκα προειδοποίησε σε επίσημη έκθεσή του ότι υπάρχει κίνδυνος να σημειωθούν και άλλοι θάνατοι εάν δεν ληφθούν μέτρα. Η οικογένεια της Ρεμπέκα ζητά δημόσια έρευνα, ενώ ο γιος της, Έλιοτ, εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις για τις συνθήκες του θανάτου της. «Δεν νομίζω ότι έχω πενθήσει ακόμη», δήλωσε στο BBC. «Δεν ξέρω τι θα συμβεί όταν έρθει εκείνη η μέρα».