Σωτήρης Χατζάκης για τον γάμο του: Φτάσαμε στο δημαρχείο την τελευταία στιγμή, το ταξί έφυγε γιατί αργήσαμε
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης μίλησε για τον γάμο του με την Πολυξένη Μυλωνά
Την περιπέτεια πριν από τον πολιτικό γάμο του με την Πολυξένη Μυλωνά περιέγραψε ο Σωτήρης Χατζάκης αναφέροντας ότι λόγω καθυστέρησης το ταξί που είχαν παραγγείλει, έφυγε, με το ζευγάρι να φτάνει στο δημαρχείο την τελευταία στιγμή.
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα 16 Μαρτίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τον γάμο του, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο, στο Δημαρχείο Αθηνών.
Περιγράφοντας αρχικά την περιπετειώδη άφιξή τους στο δημαρχείο, ο Σωτήρης Χατζάκης σχολίασε ότι έφτασαν την τελευταία στιγμή, καθώς το ταξί έφυγε γιατί είχαν καθυστερήσει: «Έβρεχε, έβρεχε, έβρεχε, σταμάτησε η βροχή, καλούμε ένα ταξί. Μου λέει “πήγαινε ντύσου από εκεί και εγώ θα ντυθώ στην κρεβατοκάμαρα, μην με δεις, και θα βάλω ένα πανωφόρι”. Βάζει ένα πανωφόρι. Καλούμε ένα ταξί. Αργούμε ενάμισι λεπτό και βλέπουμε ένα ταξιτζή απέναντι ο οποίος λέει: “εσείς, εσείς είστε;”. “Ναι, ναι, ναι” λέμε εμείς και απαντάει “αργήσατε” και φεύγει». Στη συνέχεια, ο Σωτήρης Χατζάκης συμπλήρωσε: «Και αρχίζω και σταματάω Ι.Χ. φωνάζοντας “παντρευόμαστε, σταματήστε γιατί δεν προλαβαίνουμε”. Τελικά σταμάτησε ένα ταξί, του είπα ότι θα του δώσω τα διπλά και φτάσαμε στο Δημαρχείο τελευταία στιγμή. Είχα ετοιμάσει κι ένα αυτοσχέδιο ποίημα, το είπα και γύρισα σπίτι ελεύθερος».
Νωρίτερα, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης αναφέρθηκε στη σύζυγό του και στη απόφασή του να της κάνει πρόταση γάμου: «Έχω παντρευτεί ένα υπέροχο πλάσμα, την Πολυξένη μου. Τη διεκδίκησα και άργησα λίγο, δηλαδή είναι όπως οι ταινίες με τον Αυλωνίτη και το Ρίζο, το στρίβειν διά του αρραβώνος κ.λπ. Από το 2009 είμαστε μαζί, είχαμε γνωριστεί πιο πριν ακόμα, Θεσσαλονικιά, Πόντια. Είναι ηθοποιός, 23 χρόνια, είναι χορεύτρια, χορογράφος και την αγάπησα πάρα πολύ. Ήμουν εναντίον του γάμου γιατί φοβόμουν ότι όλο αυτό θα καταρρεύσει με τον γάμο και θα ξεραθεί και θα γίνει κέλυφος. Και λέω “παιδί μου εδώ, μ’ αγαπάει τόσο πολύ, με φροντίζει, τη φροντίζω, προσεύχομαι γι’ αυτήν, προσεύχεται αυτή για μένα. Για ποιο λόγο να μην παντρευτούμε;”. Και πήγα μία μέρα, ξεκινήσαμε ένα πρωί. Έφτιαξε μπιφτέκια, έφαγα, την πήγα στο κομμωτήριο, είπα “κορίτσια κάντε την γιατί έχει ένα γύρισμα όπου θα είναι νύφη”».
