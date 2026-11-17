Η Αριάνα Γκράντε ξέσπασε σε κλάματα μετά τις τέσσερις υποψηφιότητές της στα Grammy 2027: Είμαι συγκλονισμένη
Η Αριάνα Γκράντε ξέσπασε σε κλάματα μετά τις τέσσερις υποψηφιότητές της στα Grammy 2027: Είμαι συγκλονισμένη
Σας ευχαριστώ που αναγνωρίσατε με αυτόν τον τρόπο το αγαπημένο μου «Petal» και το «Hate That I Made You Love Me» έγραψε η τραγουδίστρια
Συγκινημένη από τις τέσσερις υποψηφιότητες που απέσπασε στα επερχόμενα βραβεία Grammy 2027 εμφανίστηκε η Αριάνα Γκράντε, η οποία δήλωσε «συγκλονισμένη».
Λίγο μετά την ανακοίνωση της Ακαδημίας Ηχογράφησης, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια εξέφρασε την έκπληξη και τη χαρά της για την αναγνώριση του τελευταίου της άλμπουμ, «petal», αλλά και της συμμετοχής της στην κινηματογραφική παραγωγή «Wicked: For Good».
Η Γκράντε είναι υποψήφια στις κατηγορίες Τραγούδι της Χρονιάς και Καλύτερο Μουσικό Βίντεο για το «Hate That I Made You Love Me», Καλύτερο Pop Vocal Album για το «petal» και Καλύτερη Pop Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα για το «For Good», το τραγούδι που ερμηνεύει μαζί με τη Σίνθια Ερίβο στην ταινία «Wicked: For Good».
Μέσα από ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σημείωσε: «Γεια σας, καλημέρα, κλαίω. Petal! Είμαι τόσο συγκλονισμένη, που αυτή τη στιγμή δυσκολεύομαι να βρω τις λέξεις. Προς το παρόν, απλώς σας ευχαριστώ πάρα πολύ Grammys, που αναγνωρίσατε με αυτόν τον τρόπο το αγαπημένο μου “Petal” και το “Hate That I Made You Love Me”».
Δείτε την ανάρτησή της
Στη συνέχεια, δήλωσε επίσης υπερήφανη για τη νέα της δουλειά και ευχαρίστησε τους συνεργάτες της, Ίλια Σαλμανζαντέχ και Μαξ Μάρτιν, με τους οποίους συνεργάζεται εδώ και 12 χρόνια. «Είμαι απεριόριστα υπερήφανη για αυτή τη δουλειά και αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα αυτή η αναγνώριση» έγραψε, χαρακτηρίζοντάς τους «τους καλύτερους σε κάθε επίπεδο». Τους ευχαρίστησε επίσης, επειδή στηρίζουν την καλλιτεχνική της αναζήτηση και την ενθαρρύνουν ως δημιουργό τραγουδιών και παραγωγό.
Ακούστε το «Petal»
Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στον σκηνοθέτη του βιντεοκλίπ για το «Hate That I Made You Love Me», Κρίστιαν Μπρεσλάουερ, τον οποίο ευχαρίστησε επειδή κατάφερε να μεταφέρει τα τραγούδια της στην οθόνη με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. «Όλα όσα αφορούν τη δημιουργία και την κυκλοφορία αυτού του πρότζεκτ έχουν ήδη αποτελέσει μια πολύ σημαντική εμπειρία για μένα. Αυτή η αναγνώριση είναι μια τόσο γλυκιά και απρόσμενη τιμή, καθώς και μια ξεχωριστή προσθήκη σε αυτή την πορεία. Σας ευχαριστώ ξανά και ξανά. Petal για πάντα» κατέληξε.
Συνολικά, η Αριάνα Γκράντε έχει συγκεντρώσει 24 υποψηφιότητες στην πορεία της στα Grammy, έχοντας κερδίσει τρία βραβεία. Το 2019 απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Pop Vocal Album για το «Sweetener», ενώ το 2021 και το 2026 βραβεύτηκε στην κατηγορία Καλύτερης Pop Ερμηνείας από Ντουέτο ή Συγκρότημα, για τα «Rain on Me», με τη Lady Gaga, και «Defying Gravity», με τη Σίνθια Ερίβο, αντίστοιχα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Λίγο μετά την ανακοίνωση της Ακαδημίας Ηχογράφησης, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια εξέφρασε την έκπληξη και τη χαρά της για την αναγνώριση του τελευταίου της άλμπουμ, «petal», αλλά και της συμμετοχής της στην κινηματογραφική παραγωγή «Wicked: For Good».
Η Γκράντε είναι υποψήφια στις κατηγορίες Τραγούδι της Χρονιάς και Καλύτερο Μουσικό Βίντεο για το «Hate That I Made You Love Me», Καλύτερο Pop Vocal Album για το «petal» και Καλύτερη Pop Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα για το «For Good», το τραγούδι που ερμηνεύει μαζί με τη Σίνθια Ερίβο στην ταινία «Wicked: For Good».
Μέσα από ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σημείωσε: «Γεια σας, καλημέρα, κλαίω. Petal! Είμαι τόσο συγκλονισμένη, που αυτή τη στιγμή δυσκολεύομαι να βρω τις λέξεις. Προς το παρόν, απλώς σας ευχαριστώ πάρα πολύ Grammys, που αναγνωρίσατε με αυτόν τον τρόπο το αγαπημένο μου “Petal” και το “Hate That I Made You Love Me”».
Δείτε την ανάρτησή της
Στη συνέχεια, δήλωσε επίσης υπερήφανη για τη νέα της δουλειά και ευχαρίστησε τους συνεργάτες της, Ίλια Σαλμανζαντέχ και Μαξ Μάρτιν, με τους οποίους συνεργάζεται εδώ και 12 χρόνια. «Είμαι απεριόριστα υπερήφανη για αυτή τη δουλειά και αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα αυτή η αναγνώριση» έγραψε, χαρακτηρίζοντάς τους «τους καλύτερους σε κάθε επίπεδο». Τους ευχαρίστησε επίσης, επειδή στηρίζουν την καλλιτεχνική της αναζήτηση και την ενθαρρύνουν ως δημιουργό τραγουδιών και παραγωγό.
Ακούστε το «Petal»
Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στον σκηνοθέτη του βιντεοκλίπ για το «Hate That I Made You Love Me», Κρίστιαν Μπρεσλάουερ, τον οποίο ευχαρίστησε επειδή κατάφερε να μεταφέρει τα τραγούδια της στην οθόνη με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. «Όλα όσα αφορούν τη δημιουργία και την κυκλοφορία αυτού του πρότζεκτ έχουν ήδη αποτελέσει μια πολύ σημαντική εμπειρία για μένα. Αυτή η αναγνώριση είναι μια τόσο γλυκιά και απρόσμενη τιμή, καθώς και μια ξεχωριστή προσθήκη σε αυτή την πορεία. Σας ευχαριστώ ξανά και ξανά. Petal για πάντα» κατέληξε.
Συνολικά, η Αριάνα Γκράντε έχει συγκεντρώσει 24 υποψηφιότητες στην πορεία της στα Grammy, έχοντας κερδίσει τρία βραβεία. Το 2019 απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Pop Vocal Album για το «Sweetener», ενώ το 2021 και το 2026 βραβεύτηκε στην κατηγορία Καλύτερης Pop Ερμηνείας από Ντουέτο ή Συγκρότημα, για τα «Rain on Me», με τη Lady Gaga, και «Defying Gravity», με τη Σίνθια Ερίβο, αντίστοιχα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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