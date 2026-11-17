Με λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κατοικίας, η προστασία του σπιτιού γίνεται πιο ευέλικτη, πιο ολοκληρωμένη και πιο απλή με τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας της Eurolife FFH.
Ο Μασούρας σκόραρε με την Εθνική και η UEFA θυμήθηκε το γκολ του στην έδρα της Φενέρμπαχτσε, βίντεο
Ο Μασούρας σκόραρε με την Εθνική και η UEFA θυμήθηκε το γκολ του στην έδρα της Φενέρμπαχτσε, βίντεο
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έκρινε το αποτέλεσμα κόντρα στη Σερβία και η UEFA γύρισε τον χρόνο πίσω, δημοσιεύοντας το γκολ που είχε πετύχει στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε
Ο Γιώργος Μασούρας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Εθνικής Ελλάδας με 1-0 απέναντι στη Σερβία, καθώς με το δικό του γκολ χάρισε το θετικό αποτέλεσμα στη «γαλανόλευκη».
Η εμφάνιση του Έλληνα μεσοεπιθετικού δεν πέρασε απαρατήρητη από την UEFA, η οποία, με αφορμή το τέρμα του στο παιχνίδι της Εθνικής, έκανε ένα ξεχωριστό flashback σε μία από τις πιο αξιομνημόνευτες ευρωπαϊκές βραδιές της καριέρας του.
Συγκεκριμένα, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το γκολ που είχε σημειώσει ο Μασούρας στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, τον Οκτώβριο του 2021, για τη φάση των ομίλων του Europa League.
Εκείνο το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πραγματοποιήσει μία σπουδαία εμφάνιση, επικρατώντας με το εμφατικό 3-0. Ο Μασούρας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, καθώς βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, συμβάλλοντας καθοριστικά σε ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό αποτέλεσμα για την ομάδα του Πειραιά.
Η εμφάνιση του Έλληνα μεσοεπιθετικού δεν πέρασε απαρατήρητη από την UEFA, η οποία, με αφορμή το τέρμα του στο παιχνίδι της Εθνικής, έκανε ένα ξεχωριστό flashback σε μία από τις πιο αξιομνημόνευτες ευρωπαϊκές βραδιές της καριέρας του.
Συγκεκριμένα, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το γκολ που είχε σημειώσει ο Μασούρας στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, τον Οκτώβριο του 2021, για τη φάση των ομίλων του Europa League.
Εκείνο το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν πραγματοποιήσει μία σπουδαία εμφάνιση, επικρατώντας με το εμφατικό 3-0. Ο Μασούρας ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, καθώς βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, συμβάλλοντας καθοριστικά σε ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό αποτέλεσμα για την ομάδα του Πειραιά.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα