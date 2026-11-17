Ο Τζον Τραβόλτα δήλωσε ότι θέλει να ερωτευτεί ξανά, έξι χρόνια μετά τον θάνατο της Κέλι Πρέστον
Ο Τζον Τραβόλτα δήλωσε ότι θέλει να ερωτευτεί ξανά, έξι χρόνια μετά τον θάνατο της Κέλι Πρέστον
«Η αγάπη είναι τα πάντα, είναι μέρος της προσωπικότητάς μου, οπότε είμαι ανοιχτός σε αυτό», είπε ο ηθοποιός
«Ανοιχτός» στο ενδεχόμενο να ερωτευτεί ξανά, έξι χρόνια μετά τον θάνατο της συζύγου του, Κέλι Πρέστον, από καρκίνο του μαστού δήλωσε ο Τζον Τραβόλτα.
Ο 72χρονος ηθοποιός εξομολογήθηκε πως το διάστημα αυτό είχε επικεντρωθεί στη φροντίδα και το μεγάλωμα των παιδιών του, παρόλα αυτά αισθάνεται πλέον έτοιμος να αρχίσει να βγαίνει και πάλι ραντεβού.
Όταν ο παρουσιαστής της εκπομπής «Today» Κρεγκ Μέλβιν ρώτησε τον Τραβόλτα αν θεωρεί ότι είναι μπορεί πλέον να αφήσει χώρο για ένα νέο άτομο στη ζωή του, καθώς έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τον θάνατο της Πρέστον, απάντησε χαρακτηριστικά: «Λοιπόν, η αγάπη είναι τα πάντα, είναι μέρος της προσωπικότητάς μου. Οπότε είμαι ανοιχτός σε αυτό; Ναι».
Ο ηθοποιός πρόσθεσε αμέσως μετά για το διάστημα που μεσολάβησε μετά τον χαμό της συζύγου του: «Αλλά, για να είμαι ειλικρινής, αυτά τα έξι χρόνια ήταν ενδιαφέροντα, για να φροντίσω τον γιο μου, ο οποίος ήταν μόλις εννέα ετών όταν συνέβη αυτό, και την Έλα, η οποία ήταν επίσης μικρότερη όταν συνέβη αυτό. Οπότε ήθελα να τους φροντίσω και να τακτοποιήσω τα πάντα, να βεβαιωθώ ότι θα είναι κάπως προετοιμασμένοι για το μέλλον τους και για όσα συνέβησαν».
Όπως επισήμανε ο Τραβόλτα, κλήθηκε να αναλάβει ταυτόχρονα τον ρόλο του πατέρα και της μητέρας για τα παιδιά του: «Είσαι και μητέρα και πατέρας όταν φεύγει ο ένας από τους δύο γονείς. Οπότε το ένιωσα αυτό πολύ έντονα, αλλά σηκώνεις τα μανίκια και το κάνεις. Και τα καταφέρνουμε. Τα καταφέρνουμε», ανέφερε.
Όσον αφορά στον τρόπο που τα παιδιά του διαχειρίζονται την απώλεια της μητέρας τους, ο ηθοποιός δήλωσε πως με το πέρασμα του χρόνου αισθάνονται καλύτερα: «Και οι δύο γίνονται πιο χαρούμενοι κάθε χρόνο και ανακάμπτουν περισσότερο από αυτό. Οπότε είμαστε καλά. Είμαστε καλά», είπε.
Ο Τραβόλτα και η Πρέστον παντρεύτηκαν το 1991 και απέκτησαν τρία παιδιά, την 26χρονη Έλα, τον 15χρονο Μπέντζαμιν και τον γιο τους Τζετ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 16 ετών το 2009.
Ο 72χρονος ηθοποιός εξομολογήθηκε πως το διάστημα αυτό είχε επικεντρωθεί στη φροντίδα και το μεγάλωμα των παιδιών του, παρόλα αυτά αισθάνεται πλέον έτοιμος να αρχίσει να βγαίνει και πάλι ραντεβού.
Όταν ο παρουσιαστής της εκπομπής «Today» Κρεγκ Μέλβιν ρώτησε τον Τραβόλτα αν θεωρεί ότι είναι μπορεί πλέον να αφήσει χώρο για ένα νέο άτομο στη ζωή του, καθώς έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τον θάνατο της Πρέστον, απάντησε χαρακτηριστικά: «Λοιπόν, η αγάπη είναι τα πάντα, είναι μέρος της προσωπικότητάς μου. Οπότε είμαι ανοιχτός σε αυτό; Ναι».
John Travolta is 'open' to dating again six years after tragic death of wife Kelly Preston: 'Love is everything' https://t.co/3reEQR4xi8 pic.twitter.com/efrdEcfJAa— Daily Mail US (@Daily_MailUS) November 16, 2026
Ο ηθοποιός πρόσθεσε αμέσως μετά για το διάστημα που μεσολάβησε μετά τον χαμό της συζύγου του: «Αλλά, για να είμαι ειλικρινής, αυτά τα έξι χρόνια ήταν ενδιαφέροντα, για να φροντίσω τον γιο μου, ο οποίος ήταν μόλις εννέα ετών όταν συνέβη αυτό, και την Έλα, η οποία ήταν επίσης μικρότερη όταν συνέβη αυτό. Οπότε ήθελα να τους φροντίσω και να τακτοποιήσω τα πάντα, να βεβαιωθώ ότι θα είναι κάπως προετοιμασμένοι για το μέλλον τους και για όσα συνέβησαν».
Όπως επισήμανε ο Τραβόλτα, κλήθηκε να αναλάβει ταυτόχρονα τον ρόλο του πατέρα και της μητέρας για τα παιδιά του: «Είσαι και μητέρα και πατέρας όταν φεύγει ο ένας από τους δύο γονείς. Οπότε το ένιωσα αυτό πολύ έντονα, αλλά σηκώνεις τα μανίκια και το κάνεις. Και τα καταφέρνουμε. Τα καταφέρνουμε», ανέφερε.
Όσον αφορά στον τρόπο που τα παιδιά του διαχειρίζονται την απώλεια της μητέρας τους, ο ηθοποιός δήλωσε πως με το πέρασμα του χρόνου αισθάνονται καλύτερα: «Και οι δύο γίνονται πιο χαρούμενοι κάθε χρόνο και ανακάμπτουν περισσότερο από αυτό. Οπότε είμαστε καλά. Είμαστε καλά», είπε.
Ο Τραβόλτα και η Πρέστον παντρεύτηκαν το 1991 και απέκτησαν τρία παιδιά, την 26χρονη Έλα, τον 15χρονο Μπέντζαμιν και τον γιο τους Τζετ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 16 ετών το 2009.
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