Η Τζένιφερ Λόρενς πόζαρε με μακρύ παλτό με φλοράλ κεντήματα και λευκό γιακά, εμπνευσμένο από το «The Hunger Games»
Η Τζένιφερ Λόρενς πόζαρε με μακρύ παλτό με φλοράλ κεντήματα και λευκό γιακά, εμπνευσμένο από το «The Hunger Games»
Η ηθοποιός πρωταγωνίστησε ως Κάτνις Έβερντιν στην αρχική κινηματογραφική σειρά «The Hunger Games» (2012–2015)
Μια διακριτική αναφορά στην εποχή που πρωταγωνιστούσε στο «The Hunger Games» έκανε η Τζένιφερ Λόρενς, επιλέγοντας μια δημιουργία, η οποία παρέπεμπε με λεπτομέρειες στο σύμπαν της κινηματογραφικής σειράς.
Η ηθοποιός εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» στη Νέα Υόρκη, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, δίνοντας το «παρών» μαζί με τον πρώην συμπρωταγωνιστή της Τζος Χάτσερσον.
Πάνω από δέκα χρόνια μετά την πρώτη φορά που ενσάρκωσε την Κάτνις Έβερντιν, η Λόρενς επέλεξε ένα μαύρο μεταξωτό παλτό από την Pre-Fall 2026 συλλογή του γαλλικού οίκου. Αυτό που ξεχώριζε ήταν τα κεντημένα λουλούδια που απλώνονταν κατά μήκος του ρούχου, μια λεπτομέρεια με ιδιαίτερο συμβολισμό για τους φίλους του «The Hunger Games».
Τα λουλούδια έχουν ξεχωριστή θέση στην ιστορία της σειράς: από τα αγριολούλουδα με τα οποία η Κάτνις στόλισε το σώμα της Ρου μετά τον θάνατό της, μέχρι τις πρίμουλες που φυτεύτηκαν στη μνήμη της αδερφής της, Πρίμ, αλλά και τα χαρακτηριστικά λευκά τριαντάφυλλα του προέδρου Σνόου. Το λευκό κολάρο του παλτό δημιουργούσε μια αντίθεση με το μαύρο ύφασμα, ενώ τα σκουλαρίκια της με διαμάντια, σχεδιασμένα τη δεκαετία του 1920 από τον Fred Leighton, ολοκλήρωσαν το σύνολο.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Η Τζένιφερ Λόρενς πρωταγωνίστησε ως Κάτνις Έβερντιν στην αρχική κινηματογραφική σειρά «The Hunger Games» (2012–2015). Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν συμμετέχει στη νέα ταινία «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping», η οποία αποτελεί prequel και διαδραματίζεται 24 χρόνια πριν από τα γεγονότα της πρώτης ταινίας.
Η Λόρενς δεν συνηθίζει να επιλέγει εμφανίσεις εμπνευσμένες από τους χαρακτήρες που έχει υποδυθεί, γι’ αυτό και η συγκεκριμένη αναφορά θεωρήθηκε ιδιαίτερη. Αντί να αναπαράγει το χαρακτηριστικό στιλ της Κάτνις, επέλεξε να συνδέσει την εμφάνισή της με την κινηματογραφική της διαδρομή μέσα από το κέντημα.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Η ηθοποιός εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» στη Νέα Υόρκη, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, δίνοντας το «παρών» μαζί με τον πρώην συμπρωταγωνιστή της Τζος Χάτσερσον.
Πάνω από δέκα χρόνια μετά την πρώτη φορά που ενσάρκωσε την Κάτνις Έβερντιν, η Λόρενς επέλεξε ένα μαύρο μεταξωτό παλτό από την Pre-Fall 2026 συλλογή του γαλλικού οίκου. Αυτό που ξεχώριζε ήταν τα κεντημένα λουλούδια που απλώνονταν κατά μήκος του ρούχου, μια λεπτομέρεια με ιδιαίτερο συμβολισμό για τους φίλους του «The Hunger Games».
Τα λουλούδια έχουν ξεχωριστή θέση στην ιστορία της σειράς: από τα αγριολούλουδα με τα οποία η Κάτνις στόλισε το σώμα της Ρου μετά τον θάνατό της, μέχρι τις πρίμουλες που φυτεύτηκαν στη μνήμη της αδερφής της, Πρίμ, αλλά και τα χαρακτηριστικά λευκά τριαντάφυλλα του προέδρου Σνόου. Το λευκό κολάρο του παλτό δημιουργούσε μια αντίθεση με το μαύρο ύφασμα, ενώ τα σκουλαρίκια της με διαμάντια, σχεδιασμένα τη δεκαετία του 1920 από τον Fred Leighton, ολοκλήρωσαν το σύνολο.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Η Τζένιφερ Λόρενς πρωταγωνίστησε ως Κάτνις Έβερντιν στην αρχική κινηματογραφική σειρά «The Hunger Games» (2012–2015). Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν συμμετέχει στη νέα ταινία «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping», η οποία αποτελεί prequel και διαδραματίζεται 24 χρόνια πριν από τα γεγονότα της πρώτης ταινίας.
Η Λόρενς δεν συνηθίζει να επιλέγει εμφανίσεις εμπνευσμένες από τους χαρακτήρες που έχει υποδυθεί, γι’ αυτό και η συγκεκριμένη αναφορά θεωρήθηκε ιδιαίτερη. Αντί να αναπαράγει το χαρακτηριστικό στιλ της Κάτνις, επέλεξε να συνδέσει την εμφάνισή της με την κινηματογραφική της διαδρομή μέσα από το κέντημα.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
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