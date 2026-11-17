Αντύπας: Μπορεί να ήμουν λίγο αλήτης, να κοιτούσα δεξιά και αριστερά, αλλά στο σπίτι ήμουν σούζα
Αντύπας: Μπορεί να ήμουν λίγο αλήτης, να κοιτούσα δεξιά και αριστερά, αλλά στο σπίτι ήμουν σούζα
Η γυναίκα μου ήταν βράχος, γι' αυτό κάναμε και δύο υπέροχα παιδιά, σχολίασε ο τραγουδιστής
Τη στάση που κρατούσε στην οικογενειακή του ζωή περιέγραψε ο Αντύπας, αναφέροντας πως, παρότι κοιτούσε δεξιά και αριστερά, όταν επέστρεφε στο σπίτι του ήταν πάντα υπάκουος.
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «All In» τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, όπου μίλησε για τη μουσική του διαδρομή, τη εποχή που η Ελένη Μενεγάκη έπαιξε σε μερικά βιντεοκλίπ του, αλλά και για τη σχέση με τη σύζυγό του, Στέλλα.
Αναφερόμενος σε εκείνη, ο Αντύπας εξέφρασε την εκτίμησή του για τη στήριξη που του έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια, χαρακτηρίζοντάς τη σημείο αναφοράς στη ζωή του.
Πιο αναλυτικά, ο τραγουδιστής αποκάλεσε τη σύζυγό του «βράχο» δηλώνοντας για τη σχέση τους: «Είμαι τυχερός, έχω μία πολύ σπουδαία γυναίκα δίπλα μου. Από αυτά που βλέπω γύρω μου, το σπίτι μου είναι πολύ διαφορετικό και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί έχω έναν βράχο δίπλα μου. Έχω πολύ καλή γυναίκα. Εγώ μπορεί να ήμουν λίγο αλήτης και να κοιτούσα δεξιά και αριστερά, αλλά στο σπίτι ήμουν σούζα και η γυναίκα μου ήταν βράχος. Γι' αυτό κάναμε και δύο υπέροχα παιδιά. Ήμουν τυχερός με τη γυναίκα μου».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Αντύπας θυμήθηκε τη συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη σε έξι βιντεοκλίπ, κάνοντας αναφορά και στην εμφάνισή της την εποχή που συμμετείχε στα γυρίσματα: «Με την Ελένη Μενεγάκη έχουμε κάνει 6 βιντεοκλίπ. Το "Γύρνα σε Παρακαλώ", το "Άθελά μου", το "Υποκλίνομαι σε Όλες", το "Δεν σ' Αλλάζω". Ήταν κούκλα τότε, ήταν 20 χρονών».
Τέλος, μίλησε για την ανταπόκριση του κοινού στις ζωντανές εμφανίσεις του, επισημαίνοντας ότι ο κόσμος συμμετέχει ενεργά όταν ερμηνεύει τις επιτυχίες του, με ιδιαίτερη αναφορά στο «Μωρό μου Καλησπέρα». Όπως είπε ο Αντύπας: «Όποτε λέω το “Μωρό μου, Καλησπέρα”, νομίζω ότι θα πέσουν τα ταβάνια. Όποιο τραγούδι λέω, συμμετέχει όλο το μαγαζί».
Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «All In» τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, όπου μίλησε για τη μουσική του διαδρομή, τη εποχή που η Ελένη Μενεγάκη έπαιξε σε μερικά βιντεοκλίπ του, αλλά και για τη σχέση με τη σύζυγό του, Στέλλα.
Αναφερόμενος σε εκείνη, ο Αντύπας εξέφρασε την εκτίμησή του για τη στήριξη που του έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια, χαρακτηρίζοντάς τη σημείο αναφοράς στη ζωή του.
Πιο αναλυτικά, ο τραγουδιστής αποκάλεσε τη σύζυγό του «βράχο» δηλώνοντας για τη σχέση τους: «Είμαι τυχερός, έχω μία πολύ σπουδαία γυναίκα δίπλα μου. Από αυτά που βλέπω γύρω μου, το σπίτι μου είναι πολύ διαφορετικό και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί έχω έναν βράχο δίπλα μου. Έχω πολύ καλή γυναίκα. Εγώ μπορεί να ήμουν λίγο αλήτης και να κοιτούσα δεξιά και αριστερά, αλλά στο σπίτι ήμουν σούζα και η γυναίκα μου ήταν βράχος. Γι' αυτό κάναμε και δύο υπέροχα παιδιά. Ήμουν τυχερός με τη γυναίκα μου».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο Αντύπας θυμήθηκε τη συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη σε έξι βιντεοκλίπ, κάνοντας αναφορά και στην εμφάνισή της την εποχή που συμμετείχε στα γυρίσματα: «Με την Ελένη Μενεγάκη έχουμε κάνει 6 βιντεοκλίπ. Το "Γύρνα σε Παρακαλώ", το "Άθελά μου", το "Υποκλίνομαι σε Όλες", το "Δεν σ' Αλλάζω". Ήταν κούκλα τότε, ήταν 20 χρονών».
Τέλος, μίλησε για την ανταπόκριση του κοινού στις ζωντανές εμφανίσεις του, επισημαίνοντας ότι ο κόσμος συμμετέχει ενεργά όταν ερμηνεύει τις επιτυχίες του, με ιδιαίτερη αναφορά στο «Μωρό μου Καλησπέρα». Όπως είπε ο Αντύπας: «Όποτε λέω το “Μωρό μου, Καλησπέρα”, νομίζω ότι θα πέσουν τα ταβάνια. Όποιο τραγούδι λέω, συμμετέχει όλο το μαγαζί».
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