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Στη συνέχεια, ο Αντύπας θυμήθηκε τη συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη σε έξι βιντεοκλίπ, κάνοντας αναφορά και στην εμφάνισή της την εποχή που συμμετείχε στα γυρίσματα: «Με την Ελένη Μενεγάκη έχουμε κάνει 6 βιντεοκλίπ. Το "Γύρνα σε Παρακαλώ", το "Άθελά μου", το "Υποκλίνομαι σε Όλες", το "Δεν σ' Αλλάζω". Ήταν κούκλα τότε, ήταν 20 χρονών».Τέλος, μίλησε για την ανταπόκριση του κοινού στις ζωντανές εμφανίσεις του, επισημαίνοντας ότι ο κόσμος συμμετέχει ενεργά όταν ερμηνεύει τις επιτυχίες του, με ιδιαίτερη αναφορά στο «Μωρό μου Καλησπέρα». Όπως είπε ο Αντύπας: «Όποτε λέω το “Μωρό μου, Καλησπέρα”, νομίζω ότι θα πέσουν τα ταβάνια. Όποιο τραγούδι λέω, συμμετέχει όλο το μαγαζί».