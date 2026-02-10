Σωτήρης Χατζάκης: Ήμουν εναντίον του γάμου, αλλά έδωσα τη χαρά στη σύζυγό μου να παντρευτούμε
Αφού, τόσο με έχει αγαπήσει και τόσο με έχει φροντίσει, πρόσθεσε ο σκηνοθέτης
Για τον έγγαμο βίο μίλησε ο Σωτήρης Χατζάκης, εξηγώντας πως ήταν κατά του γάμου, ωστόσο παρατηρώντας πόσο τον αγαπάει και τον φροντίζει η σύζυγός του ήθελε να της δώσει αυτή τη χαρά.
Ο σκηνοθέτης, ο οποίος βρέθηκε στο θέατρο μαζί με τη σύζυγό του, έδωσε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και τόνισε πως μέσα από τη χαρά που πήγε η γυναίκα του, εκείνος χάρηκε ακόμη περισσότερο.
Ο Σωτήρης Χατζάκης είπε αναλυτικά: «Αχ, είναι μια χαρά ο έγγαμος βίος, πολύ ωραία. Πριν, αν άκουγα και το λέγανε αυτό, λέω "πω πω τι έπαθε ο καημένος". Ήμουν εναντίον του γάμου. Αγαπηθήκαμε πολύ με την Πολυξένη και κάποια στιγμή είπα "μα τούτη δω με αγαπάει πάρα πολύ". Αφού, τόσο με έχει αγαπήσει, τόσο με έχει φροντίσει, τόσο… γιατί να μην της δώσω αυτή τη χαρά; Όχι ότι της έκανα χάρη. Της έδωσα όμως τη χαρά και μες στη χαρά της, πήρα κι εγώ χαρά».
Ο Σωτήρης Χατζάκης παντρεύτηκε τη Πολυξένη Μυλωνά στις 2 Οκτωβρίου του 2025 με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο Αθηνών, μετά από δεκαπέντε χρόνια σχέσης. Φωτογραφίες από τον γάμο παρουσιάστηκαν την Τρίτη 12 Οκτωβρίου στην εκπομπή Buongiorno.
