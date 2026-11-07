The Weeknd: Η περιοδεία του «After Hours Til Dawn» έγινε η πιο κερδοφόρα στην ιστορία από άντρα καλλιτέχνη
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The Weeknd: Η περιοδεία του «After Hours Til Dawn» έγινε η πιο κερδοφόρα στην ιστορία από άντρα καλλιτέχνη

Περισσότερα από 9 εκατομμύρια εισιτήρια διατέθηκαν σε όλο τον κόσμο

The Weeknd: Η περιοδεία του «After Hours Til Dawn» έγινε η πιο κερδοφόρα στην ιστορία από άντρα καλλιτέχνη
Ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε η περιοδεία «After Hours Til Dawn» του The Weeknd, καθώς έγινε η πιο κερδοφόρα από άντρα καλλιτέχνη όλων των εποχών, με συνολικά έσοδα που ξεπέρασαν τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια από 176 συναυλίες.

Ο καλλιτέχνης ολοκλήρωσε την τετραετή περιοδεία του, δίνοντας την τελευταία συναυλία της στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας.

Παράλληλα, μέσα από τις εμφανίσεις του συγκεντρώθηκαν 8,5 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (World Food Programme) και της οργάνωσης Global Citizen.

Ο Καναδός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός, με πολυάριθμες διαμαντένιες διακρίσεις, ολοκλήρωσε έτσι μια περιοδεία που ξεχώρισε τόσο για τις εμπορικές επιδόσεις όσο και για την προσέλευση του κοινού. Η αυλαία έπεσε στο Εθνικό Στάδιο TM (TM Stadium National) της Κουάλα Λουμπούρ, έπειτα από 17 συναυλίες στην Ασία.

Η περιοδεία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2022 και περιλάμβανε συνολικά 176 εμφανίσεις σε 67 πόλεις, 30 χώρες και πέντε ηπείρους. Περισσότερα από 9 εκατομμύρια εισιτήρια διατέθηκαν σε όλο τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας την τεράστια απήχηση του καλλιτέχνη.

Η εμπορική επιτυχία της «After Hours Til Dawn Stadium Tour» παρέμεινε εντυπωσιακή μέχρι και την τελευταία χρονιά της. Μόνο το 2026, τα έσοδα ξεπέρασαν τα 500 εκατομμύρια δολάρια, με τις πωλήσεις εισιτηρίων να υπερβαίνουν τα 3 εκατομμύρια.

Στη διάρκεια της περιοδείας σημειώθηκαν, επίσης, ιστορικές επιδόσεις σε σημαντικούς συναυλιακούς χώρους ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων το Rogers Centre στο Τορόντο, το SoFi Stadium στο Λος Άντζελες, το Stade de France στο Παρίσι και το Kai Tak Stadium στο Χονγκ Κονγκ. Στον τελευταίο χώρο, ο The Weeknd κατέγραψε την υψηλότερη πώληση εισιτηρίων στην ιστορία της περιοχής για ξένο άνδρα σόλο καλλιτέχνη.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

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