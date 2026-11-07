Ανδρομάχη: Ύστερα από ένα διάστημα που δοκιμάστηκαν η αντοχή και η υπομονή μου, πέρασε το κακό
Ανδρομάχη: Ύστερα από ένα διάστημα που δοκιμάστηκαν η αντοχή και η υπομονή μου, πέρασε το κακό
Νιώθω πολύ όμορφα, έχω βρει τον εαυτό μου, είπε η τραγουδίστρια λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της
Τη δύσκολη περίοδο που πέρασε και την ανακούφισή της για το γεγονός ότι πλέον ανήκει στο παρελθόν εξέφρασε η Ανδρομάχη, τονίζοντας πως δοκιμάστηκαν η αντοχή και η υπομονή της.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok μέσα από το οποίο χαρακτήρισε απαιτητικό το προηγούμενο διάστημα, ενώ μίλησε και για όσα σχεδιάζει.
Η ανάρτηση της Ανδρομάχης ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της από τον Γιώργο Λιβάνη, με την ίδια να αναφέρει μεταξύ άλλων, χωρίς να κάνει νύξη στο διαζύγιό της, πως βίωσε μία κατάσταση, την οποία παρομοίασε με έναν τυφώνα που πλέον έχει κοπάσει.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Πώς πάνε οι ανάδρομοι πλανήτες; Μπορώ να πω ότι ύστερα από ένα διάστημα έτσι απαιτητικό, που δοκιμάστηκε η αντοχή μου, η υπομονή μου, όλα, μπορώ να πω ότι πέρασε το κακό και αυτός ο τυφώνας που μας πήρε και μας σήκωσε. Τέλος πάντων, πέρασε αυτό το περίεργο διάστημα. Νιώθω πολύ όμορφα. Έχω βρει τον εαυτό μου, έχω χαλαρώσει πολύ».
Δείτε το βίντεο
Στο ίδιο βίντεο, η Ανδρομάχη αναφέρθηκε και στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για κάτι που ετοιμάζει και το οποίο, όπως αποκάλυψε, συνδέεται με τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι.
Μάλιστα, έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους ένα σχετικό στοιχείο, καλώντας τους να μαντέψουν τι πρόκειται να κάνει: «Έρχονται πάρα πολύ όμορφα πράγματα, πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Χαίρομαι πολύ γιατί ήρθε η ώρα να κάνω αυτό με το οποίο ξεκίνησα. Τότε που ξεκίνησα να τραγουδάω. Κουίζ. Πώς ξεκίνησα; Τι έκανα όταν ξεκίνησα; Τι να σας πω είμαι πολύ χαρούμενη, θα σας τα πω όλα σε λίγες ημέρες, ώρες; Θα δούμε».
Στη λεζάντα της ανάρτησης, η τραγουδίστρια έστειλε ένα μήνυμα στους ακολούθους της, σημειώνοντας: «Να είμαστε καλά και να χαιρόμαστε τη ζωή, γιατί μια φορά ζούμε παιδιά».
Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, οι δύο τραγουδιστές έκαναν γνωστό μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων τους ότι επέλεξαν να χωρίσουν, έπειτα από έναν χρόνο γάμου και την απόκτηση ενός παιδιού.
Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται, ότι η απόφασή τους ελήφθη σε κλίμα συνεννόησης και αμοιβαίου σεβασμού, ενώ υπογραμμίζεται πως προτεραιότητά τους παραμένει η ανατροφή και η προστασία του παιδιού τους. Παράλληλα, ζητούν από τα Μέσα Ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτική και οικογενειακή τους ζωή, καθώς και την ιδιωτικότητα του ανήλικου τέκνου τους.
Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση των δικηγόρων τους:
«Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης επιθυμούν να θέσουν υπόψη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, ότι, έπειτα από κοινή απόφαση, την οποία έλαβαν μέσα σε κλίμα απόλυτης συνεννόησης, αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού, επέλεξαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή. Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος εξακολουθούν και θα εξακολουθήσουν να πορεύονται με την ίδια βαθιά εκτίμηση και τον ίδιο αμοιβαίο σεβασμό, στοιχεία που χαρακτήρισαν την κοινή τους διαδρομή. Είναι αυτονόητο ότι παραμένουν πρωτίστως προσηλωμένοι στην ανατροφή του παιδιού
τους, για την ευτυχία, την προστασία και την ψυχική του ηρεμία, για τα οποία θα συνεχίσουν να μεριμνούν από κοινού, με αμείωτη αγάπη, στοργή και φροντίδα. Με την ευκαιρία αυτή, παρακαλούμε θερμά τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να επιδείξουν την απαραίτητη διακριτικότητα και ευαισθησία, σεβόμενοι την προσωπική και οικογενειακή ζωή της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη και πρωτίστως, την ιδιωτικότητα του ανήλικου τέκνου τους. Είναι βέβαιο ότι θα γίνει σεβαστή η επιθυμία τους να διαφυλάξουν αυτή την ιδιαίτερα προσωπική περίοδο της ζωής τους, μακριά από τη δημοσιότητα.
Για την Ανδρομάχη, η πληρεξούσια δικηγόρος Ανναμπέλα Χ. Θεοχαροπούλου
Για τον Γιώργο Λιβάνη, η πληρεξούσια δικηγόρος Τιτίκα Νικέα-Μουράτογλου».
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok μέσα από το οποίο χαρακτήρισε απαιτητικό το προηγούμενο διάστημα, ενώ μίλησε και για όσα σχεδιάζει.
Η ανάρτηση της Ανδρομάχης ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της από τον Γιώργο Λιβάνη, με την ίδια να αναφέρει μεταξύ άλλων, χωρίς να κάνει νύξη στο διαζύγιό της, πως βίωσε μία κατάσταση, την οποία παρομοίασε με έναν τυφώνα που πλέον έχει κοπάσει.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Πώς πάνε οι ανάδρομοι πλανήτες; Μπορώ να πω ότι ύστερα από ένα διάστημα έτσι απαιτητικό, που δοκιμάστηκε η αντοχή μου, η υπομονή μου, όλα, μπορώ να πω ότι πέρασε το κακό και αυτός ο τυφώνας που μας πήρε και μας σήκωσε. Τέλος πάντων, πέρασε αυτό το περίεργο διάστημα. Νιώθω πολύ όμορφα. Έχω βρει τον εαυτό μου, έχω χαλαρώσει πολύ».
Δείτε το βίντεο
Στο ίδιο βίντεο, η Ανδρομάχη αναφέρθηκε και στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για κάτι που ετοιμάζει και το οποίο, όπως αποκάλυψε, συνδέεται με τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι.
Μάλιστα, έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους ένα σχετικό στοιχείο, καλώντας τους να μαντέψουν τι πρόκειται να κάνει: «Έρχονται πάρα πολύ όμορφα πράγματα, πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Χαίρομαι πολύ γιατί ήρθε η ώρα να κάνω αυτό με το οποίο ξεκίνησα. Τότε που ξεκίνησα να τραγουδάω. Κουίζ. Πώς ξεκίνησα; Τι έκανα όταν ξεκίνησα; Τι να σας πω είμαι πολύ χαρούμενη, θα σας τα πω όλα σε λίγες ημέρες, ώρες; Θα δούμε».
Στη λεζάντα της ανάρτησης, η τραγουδίστρια έστειλε ένα μήνυμα στους ακολούθους της, σημειώνοντας: «Να είμαστε καλά και να χαιρόμαστε τη ζωή, γιατί μια φορά ζούμε παιδιά».
Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, οι δύο τραγουδιστές έκαναν γνωστό μέσω των πληρεξούσιων δικηγόρων τους ότι επέλεξαν να χωρίσουν, έπειτα από έναν χρόνο γάμου και την απόκτηση ενός παιδιού.
Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται, ότι η απόφασή τους ελήφθη σε κλίμα συνεννόησης και αμοιβαίου σεβασμού, ενώ υπογραμμίζεται πως προτεραιότητά τους παραμένει η ανατροφή και η προστασία του παιδιού τους. Παράλληλα, ζητούν από τα Μέσα Ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτική και οικογενειακή τους ζωή, καθώς και την ιδιωτικότητα του ανήλικου τέκνου τους.
Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση των δικηγόρων τους:
«Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης επιθυμούν να θέσουν υπόψη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, ότι, έπειτα από κοινή απόφαση, την οποία έλαβαν μέσα σε κλίμα απόλυτης συνεννόησης, αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού, επέλεξαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή. Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος εξακολουθούν και θα εξακολουθήσουν να πορεύονται με την ίδια βαθιά εκτίμηση και τον ίδιο αμοιβαίο σεβασμό, στοιχεία που χαρακτήρισαν την κοινή τους διαδρομή. Είναι αυτονόητο ότι παραμένουν πρωτίστως προσηλωμένοι στην ανατροφή του παιδιού
τους, για την ευτυχία, την προστασία και την ψυχική του ηρεμία, για τα οποία θα συνεχίσουν να μεριμνούν από κοινού, με αμείωτη αγάπη, στοργή και φροντίδα. Με την ευκαιρία αυτή, παρακαλούμε θερμά τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης να επιδείξουν την απαραίτητη διακριτικότητα και ευαισθησία, σεβόμενοι την προσωπική και οικογενειακή ζωή της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη και πρωτίστως, την ιδιωτικότητα του ανήλικου τέκνου τους. Είναι βέβαιο ότι θα γίνει σεβαστή η επιθυμία τους να διαφυλάξουν αυτή την ιδιαίτερα προσωπική περίοδο της ζωής τους, μακριά από τη δημοσιότητα.
Για την Ανδρομάχη, η πληρεξούσια δικηγόρος Ανναμπέλα Χ. Θεοχαροπούλου
Για τον Γιώργο Λιβάνη, η πληρεξούσια δικηγόρος Τιτίκα Νικέα-Μουράτογλου».
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