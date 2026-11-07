Λευτέρης Ελευθερίου: Με τα λεφτά τα πηγαίνω σχετικά καλά, κατάφερα να πάρω ένα σπιτάκι για τα παιδιά μου
Λευτέρης Ελευθερίου: Με τα λεφτά τα πηγαίνω σχετικά καλά, κατάφερα να πάρω ένα σπιτάκι για τα παιδιά μου
Έζησα από τις διαφημίσεις, όσες έκανα, πήγαν καλά και πήραν βραβείο, ανέφερε ο ηθοποιός
Την ικανοποίησή του για όσα έχει καταφέρει οικονομικά εξέφρασε ο Λευτέρης Ελευθερίου, αναφέροντας πως αγόρασε ένα σπίτι για τα παιδιά του.
Ο ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» όπου μεταξύ άλλων εξήγησε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του ιδιαίτερα καλό στο να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται και πρόσθεσε, ότι διαχειρίζεται σχετικά καλά τα οικονομικά του.
Παράλληλα, τόνισε ότι η μεγαλύτερη επαγγελματική του επιτυχία ήταν η πορεία του στις διαφημίσεις, καθώς οι καμπάνιες στις οποίες συμμετείχε είχαν επιτυχία και βραβεύτηκαν.
Μιλώντας για το σπίτι που αγόρασε για τα δύο παιδιά του, ο Λευτέρης Ελευθερίου είπε: «Νομίζω ότι με τις ευκαιρίες είμαι λίγο άσχετος, δεν θα δώσω μεγάλο βάρος. Με τα λεφτά τα πηγαίνω καλούτσικα, κατάφερα να πάρω ένα σπιτάκι για τα παιδιά, καλά είμαι. Πήγε καλά η διαφήμιση, όλες οι διαφημίσεις που έκανα πήγαν καλά και πήραν βραβείο. Έζησα από τη διαφήμιση και εκεί ήταν η μεγαλύτερή μου επιτυχία».
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Ο ηθοποιός και η Τατιάνα Καλαντζή έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά. Τον Ιούνιο, ο Λευτέρης Ελευθερίου αποκάλυψε μέσω συνέντευξής του στο περιοδικό Gala και στη δημοσιογράφο Μαριλού Πανταζή, ότι εδώ και τρία χρόνια έχει χωρίσει με τη σύζυγό του, έπειτα από 22 χρόνια κοινής πορείας.
Σε άλλη συνέντευξη που παραχώρησε τον Αύγουστο στο περιοδικό «Hello» έκανε γνωστό, πως είναι σε νέα σχέση μετά το διαζύγιό του: «Είμαι σε σχέση. Το δηλώνω. Έχω παιδιά στην εφηβεία και δεν είμαι σε φάση που θέλω να προκαλώ στις συνεντεύξεις. Κρατάω τα πάντα σε χαμηλούς τόνους».
Ο ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» όπου μεταξύ άλλων εξήγησε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό του ιδιαίτερα καλό στο να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που του παρουσιάζονται και πρόσθεσε, ότι διαχειρίζεται σχετικά καλά τα οικονομικά του.
Παράλληλα, τόνισε ότι η μεγαλύτερη επαγγελματική του επιτυχία ήταν η πορεία του στις διαφημίσεις, καθώς οι καμπάνιες στις οποίες συμμετείχε είχαν επιτυχία και βραβεύτηκαν.
Μιλώντας για το σπίτι που αγόρασε για τα δύο παιδιά του, ο Λευτέρης Ελευθερίου είπε: «Νομίζω ότι με τις ευκαιρίες είμαι λίγο άσχετος, δεν θα δώσω μεγάλο βάρος. Με τα λεφτά τα πηγαίνω καλούτσικα, κατάφερα να πάρω ένα σπιτάκι για τα παιδιά, καλά είμαι. Πήγε καλά η διαφήμιση, όλες οι διαφημίσεις που έκανα πήγαν καλά και πήραν βραβείο. Έζησα από τη διαφήμιση και εκεί ήταν η μεγαλύτερή μου επιτυχία».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός και η Τατιάνα Καλαντζή έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά. Τον Ιούνιο, ο Λευτέρης Ελευθερίου αποκάλυψε μέσω συνέντευξής του στο περιοδικό Gala και στη δημοσιογράφο Μαριλού Πανταζή, ότι εδώ και τρία χρόνια έχει χωρίσει με τη σύζυγό του, έπειτα από 22 χρόνια κοινής πορείας.
Σε άλλη συνέντευξη που παραχώρησε τον Αύγουστο στο περιοδικό «Hello» έκανε γνωστό, πως είναι σε νέα σχέση μετά το διαζύγιό του: «Είμαι σε σχέση. Το δηλώνω. Έχω παιδιά στην εφηβεία και δεν είμαι σε φάση που θέλω να προκαλώ στις συνεντεύξεις. Κρατάω τα πάντα σε χαμηλούς τόνους».
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