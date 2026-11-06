Η βραδινή έξοδος του Γιάννη Τσιμιτσέλη και της Κατερίνας Γερονικολού, δείτε φωτογραφίες
Η βραδινή έξοδος του Γιάννη Τσιμιτσέλη και της Κατερίνας Γερονικολού, δείτε φωτογραφίες
Το ζευγάρι παρακολούθησε τη μουσικοθεατρική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί ο Παντελής Καναράκης
Μια βραδινή έξοδο πραγματοποίησαν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η Κατερίνα Γερονικολού, επιλέγοντας αυτή τη φορά να διασκεδάσουν στο θέατρο. Οι δύο ηθοποιοί παρακολούθησαν τη μουσικοθεατρική παράσταση «Στην εποχή της Μέδουσας», με πρωταγωνιστή τον Παντελή Καναράκη, απολαμβάνοντας μια βραδιά με μουσική και χιούμορ.
Ο φωτογραφικός απαθανάτισε το ζευγάρι, ενώ διασκέδαζε, κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η Κατερίνα Γερονικολού φωτογραφήθηκαν επίσης με τον Παντελή Καναράκη σε ένα διάλειμμα του συναδέλφου τους από τη σκηνή.
Δείτε φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Ο φωτογραφικός απαθανάτισε το ζευγάρι, ενώ διασκέδαζε, κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η Κατερίνα Γερονικολού φωτογραφήθηκαν επίσης με τον Παντελή Καναράκη σε ένα διάλειμμα του συναδέλφου τους από τη σκηνή.
Δείτε φωτογραφίες
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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