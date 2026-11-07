Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με 172 drones και 36 πυραύλους: Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες
Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο με 172 drones και 36 πυραύλους: Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες
Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και γέφυρα στον Δνείπερο, σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, τη θέρμανση και την υδροδότηση
Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν στη διάρκεια της νύχτας επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, και τις γύρω περιοχές, προκαλώντας ζημιές σε ενεργειακές υποδομές και μια σημαντική γέφυρα στον ποταμό Δνείπερο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι.
«Η Ρωσία χρησιμοποίησε 172 drones και 36 βαλλιστικούς πυραύλους, με όλους τους πυραύλους να στοχεύουν το Κίεβο και τις γύρω περιοχές», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Εκρήξεις συντάραξαν την πόλη καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε κύματα επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους, με κάποιους εξ αυτών να πλήττουν τη Βόρεια γέφυρα, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο. Ο ίδιος έκανε λόγο για μια «εξαιρετική δύσκολη» κατάσταση για την ηλεκτροδότηση, την παροχή θέρμανσης και την υδροδότηση στο Κίεβο, όπου οι θερμοκρασίες σήμερα το πρωί ήταν εξαιρετικά χαμηλές. Ο κυβερνήτης Τιμούρ Τκατσένκο δήλωσε ότι χτυπήθηκαν οι ενεργειακές υποδομές σε τουλάχιστον τρεις περιοχές στην περιφέρεια του Κιέβου.
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και οκτώ άλλοι, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν στη νυχτερινή επίθεση, η οποία επίσης προκάλεσε ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια, σύμφωνα με τις αρχές.
Το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας δήλωσε ότι πραγματοποίησε μαζικό πλήγματα σε στόχους του στρατιωτικοβιομηχανικού τομέα της Ουκρανίας, όπως τους χαρακτήρισε, καθώς επίσης και σε υποδομές ενέργειας και συγκοινωνιών εντός του Κιέβου και γύρω από την πόλη.
Η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές της επιθέσεις κατά της Ουκρανίας ενώ η χερσαία επιχείρησή της είναι σε μεγάλο βαθμό στάσιμη, πλήττοντας ενεργειακές υποδομές σε μεγάλες πόλεις με πυραύλους και drones σχεδόν πέντε χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής.
Τις τελευταίες εβδομάδες έχει επεκτείνει την εκστρατεία της στοχοθετώντας γέφυρες του Κιέβου και προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία στην πόλη όπου ζουν περισσότερα από 3 εκατομμύρια άνθρωποι.
Τα σημερινά πλήγματα προκάλεσαν επίσης ζημιές σε ενεργειακές υποδομές στην περιφέρεια Ζίτομιρ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, δήλωσαν ο περιφερειακός κυβερνήτης και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.
Η ρωσική αποστολή στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία την επόμενη εβδομάδα θα περιλαμβάνει τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Μεντίνσκι καθώς και τους υφυπουργούς Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ και Μιχαΐλ Γκαλούζιν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στο πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Στην αποστολή θα περιλαμβάνονται επίσης ο Ιγκόρ Κοστιουκόφ, επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας, και ο Γιούρι Ζιγκαρλόφσκι, υψηλόβαθμος αξιωματικός του Γενικού Επιτελείου, μαζί με άλλους υψηλόβαθμους διπλωματικούς αξιωματούχους και στρατιωτικούς, πρόσθεσε ο Πεσκόφ. Η τριμερής συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι είναι προγραμματισμένη για τις 10-11 Νοεμβρίου.
«Η Ρωσία χρησιμοποίησε 172 drones και 36 βαλλιστικούς πυραύλους, με όλους τους πυραύλους να στοχεύουν το Κίεβο και τις γύρω περιοχές», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
After multiple attempts with drones, Russians closed the bridge over Dnipro in Kyiv with missiles. https://t.co/0bwYn5Zcbo— Petri Mäkelä (@pmakela1) November 7, 2026
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και οκτώ άλλοι, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν στη νυχτερινή επίθεση, η οποία επίσης προκάλεσε ζημιές σε κατοικίες και άλλα κτίρια, σύμφωνα με τις αρχές.
Το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας δήλωσε ότι πραγματοποίησε μαζικό πλήγματα σε στόχους του στρατιωτικοβιομηχανικού τομέα της Ουκρανίας, όπως τους χαρακτήρισε, καθώς επίσης και σε υποδομές ενέργειας και συγκοινωνιών εντός του Κιέβου και γύρω από την πόλη.
Η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές της επιθέσεις κατά της Ουκρανίας ενώ η χερσαία επιχείρησή της είναι σε μεγάλο βαθμό στάσιμη, πλήττοντας ενεργειακές υποδομές σε μεγάλες πόλεις με πυραύλους και drones σχεδόν πέντε χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής.
Τις τελευταίες εβδομάδες έχει επεκτείνει την εκστρατεία της στοχοθετώντας γέφυρες του Κιέβου και προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία στην πόλη όπου ζουν περισσότερα από 3 εκατομμύρια άνθρωποι.
Τα σημερινά πλήγματα προκάλεσαν επίσης ζημιές σε ενεργειακές υποδομές στην περιφέρεια Ζίτομιρ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, δήλωσαν ο περιφερειακός κυβερνήτης και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.
Συνομιλίες στο Αμπού ΝτάμπιΤα πλήγματα αυτά έρχονται μερικές ημέρες πριν από ένα νέο γύρο τριμερών συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων αξιωματούχων, στο πλαίσιο της υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ ειρηνευτικής προσπάθειας που έως τώρα δεν έχει οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα.
Η ρωσική αποστολή στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία την επόμενη εβδομάδα θα περιλαμβάνει τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Μεντίνσκι καθώς και τους υφυπουργούς Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ και Μιχαΐλ Γκαλούζιν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στο πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Στην αποστολή θα περιλαμβάνονται επίσης ο Ιγκόρ Κοστιουκόφ, επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας, και ο Γιούρι Ζιγκαρλόφσκι, υψηλόβαθμος αξιωματικός του Γενικού Επιτελείου, μαζί με άλλους υψηλόβαθμους διπλωματικούς αξιωματούχους και στρατιωτικούς, πρόσθεσε ο Πεσκόφ. Η τριμερής συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι είναι προγραμματισμένη για τις 10-11 Νοεμβρίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα