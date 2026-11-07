Μαριάντα Πιερίδη για τη νοσηλεία της: Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό, το προλάβαμε νωρίς
Μαριάντα Πιερίδη για τη νοσηλεία της: Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό, το προλάβαμε νωρίς
Με λίγη ξεκούραση και φροντίδα θα είμαι πολύ σύντομα πάλι κοντά σας, σημείωσε η τραγουδίστρια
Νεότερα για την κατάσταση της υγείας της έδωσε η Μαριάντα Πιερίδη, μετά τη φωτογραφία που δημοσίευσε μέσα από το νοσοκομείο, διευκρινίζοντας πως δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, καθώς, όπως είπε, το πρόλαβε νωρίς.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου ένα στιγμιότυπο, στο οποίο φαινόταν το χέρι της με ορό, αναφέροντας πως δεν γνώριζε ακόμη τι είχε προκαλέσει την περιπέτεια που περνούσε.
Λίγες ώρες αργότερα, επανήλθε με νέα δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσα από την οποία καθησύχασε όλους όσοι της έστειλαν μηνύματα. Όπως σημείωσε, το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό και αντιμετωπίστηκε εγκαίρως, ενώ θα χρειαστεί ξεκούραση.
Πιο συγκεκριμένα, έγραψε πάνω σε ένα story μέσα από το δωμάτιο του ιδιωτικού νοσοκομείου όπου βρίσκεται: «Αγαπημένοι μου, μην μου ανησυχείτε. Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό, το προλάβαμε νωρίς και με λίγη ξεκούραση και φροντίδα θα είμαι πολύ σύντομα πάλι κοντά σας. Σας ευχαριστώ για κάθε μήνυμα και για όλη την αγάπη σας και τη θετική σας ενέργεια. Σας στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά. Ξεκούραση για σήμερα κ η μανούλα παρέα».
Δείτε την ανάρτησή της
Στην ανάρτηση που έκανε αρχικά η Μαριάντα Πιερίδη, είχε γράψει: «Και από τη χαρά περνάς σε κάτι που ακριβώς, δεν ξέρω ακόμα τι είναι. Το άγχος, η κούραση κάτι άλλο; Θα δείξει. Μόνο θετικές σκέψεις και ευχηθείτε μου να είναι όλα καλά».
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου ένα στιγμιότυπο, στο οποίο φαινόταν το χέρι της με ορό, αναφέροντας πως δεν γνώριζε ακόμη τι είχε προκαλέσει την περιπέτεια που περνούσε.
Λίγες ώρες αργότερα, επανήλθε με νέα δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσα από την οποία καθησύχασε όλους όσοι της έστειλαν μηνύματα. Όπως σημείωσε, το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό και αντιμετωπίστηκε εγκαίρως, ενώ θα χρειαστεί ξεκούραση.
Πιο συγκεκριμένα, έγραψε πάνω σε ένα story μέσα από το δωμάτιο του ιδιωτικού νοσοκομείου όπου βρίσκεται: «Αγαπημένοι μου, μην μου ανησυχείτε. Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό, το προλάβαμε νωρίς και με λίγη ξεκούραση και φροντίδα θα είμαι πολύ σύντομα πάλι κοντά σας. Σας ευχαριστώ για κάθε μήνυμα και για όλη την αγάπη σας και τη θετική σας ενέργεια. Σας στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά. Ξεκούραση για σήμερα κ η μανούλα παρέα».
Δείτε την ανάρτησή της
Στην ανάρτηση που έκανε αρχικά η Μαριάντα Πιερίδη, είχε γράψει: «Και από τη χαρά περνάς σε κάτι που ακριβώς, δεν ξέρω ακόμα τι είναι. Το άγχος, η κούραση κάτι άλλο; Θα δείξει. Μόνο θετικές σκέψεις και ευχηθείτε μου να είναι όλα καλά».
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