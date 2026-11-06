Κρίστιαν Μπέιλ για την κόρη του: Έχει εκπληκτικό μυαλό, πραγματικά μπορώ να τη φανταστώ να με σκηνοθετεί κάποια μέρα
Κρίστιαν Μπέιλ για την κόρη του: Έχει εκπληκτικό μυαλό, πραγματικά μπορώ να τη φανταστώ να με σκηνοθετεί κάποια μέρα
Έχει απίστευτη δημιουργική σκέψη και εξαιρετική καλλιτεχνική ματιά, πρόσθεσε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός
Την υπερηφάνεια του για την 21χρονη κόρη του, Λούκα, η οποία αρχίζει να χαράζει τη δική της πορεία στον χώρο της τέχνης και της μόδας, εξέφρασε ο Κρίστιαν Μπέιλ. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για το ταλέντο και τη δημιουργικότητά της, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι θεωρεί πολύ πιθανό να τον σκηνοθετήσει κάποια μέρα.
Ο 52χρονος Μπέιλ έκανε τις δηλώσεις στην πρεμιέρα της ταινίας «Madden», που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, μιλώντας στο E! News. Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του, Σίμπι, δύο παιδιά: τη Λούκα και έναν γιο, ο οποίος γεννήθηκε το 2014.
Όπως εξήγησε, η κόρη του διαθέτει ιδιαίτερο ταλέντο στη φωτογραφία, εργάζεται ως μοντέλο και ενδιαφέρεται για τη σκηνοθεσία. «Είναι απίστευτα ταλαντούχα ως φωτογράφος, αλλά και ως μοντέλο, και πραγματικά μπορώ να τη φανταστώ να με σκηνοθετεί κάποια μέρα», δήλωσε.
«Έχει ένα εκπληκτικό μυαλό, απίστευτη δημιουργική σκέψη και εξαιρετική καλλιτεχνική ματιά. Είμαι τόσο περήφανος για εκείνη», πρόσθεσε.
Ο ηθοποιός αστειεύτηκε μάλιστα ότι, εάν βρεθεί κάποτε στα γυρίσματα μιας ταινίας που θα σκηνοθετεί η κόρη του, πιθανότατα θα είναι πιο συνεργάσιμος από ποτέ. «Μάλλον θα συμπεριφερόμουν καλύτερα μαζί της απ' ό,τι με οποιονδήποτε άλλον», είπε γελώντας, για να συμπληρώσει: «Τη φοβάμαι!».
Η Λούκα Μπέιλ έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει τη δική της επαγγελματική πορεία στον χώρο της μόδας, συμμετέχοντας σε επιδείξεις μεγάλων οίκων.
Τον Ιούλιο του 2025, ο Κρίστιαν Μπέιλ, η Σίμπι και ο γιος τους βρέθηκαν στη Ρώμη για να παρακολουθήσουν την επίδειξη Alta Moda των Dolce & Gabbana, στην οποία συμμετείχε ως μοντέλο η Λούκα. Η Λούκα είχε συμμετάσχει και στην επίδειξη μόδας του ιταλικού οίκου το 2021, ενώ την επόμενη χρονιά είχε παρακολουθήσει μια ακόμη παρουσίασή του μαζί με τους γονείς και τον μικρότερο αδελφό της.
Παρά τη διακριτικότητα με την οποία ο Κρίστιαν Μπέιλ αντιμετωπίζει την οικογενειακή του ζωή, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τα πρώτα επαγγελματικά βήματα της κόρης του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστούν στο μέλλον, αυτή τη φορά με εκείνη πίσω από την κάμερα.
Ο 52χρονος Μπέιλ έκανε τις δηλώσεις στην πρεμιέρα της ταινίας «Madden», που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, μιλώντας στο E! News. Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του, Σίμπι, δύο παιδιά: τη Λούκα και έναν γιο, ο οποίος γεννήθηκε το 2014.
Όπως εξήγησε, η κόρη του διαθέτει ιδιαίτερο ταλέντο στη φωτογραφία, εργάζεται ως μοντέλο και ενδιαφέρεται για τη σκηνοθεσία. «Είναι απίστευτα ταλαντούχα ως φωτογράφος, αλλά και ως μοντέλο, και πραγματικά μπορώ να τη φανταστώ να με σκηνοθετεί κάποια μέρα», δήλωσε.
«Έχει ένα εκπληκτικό μυαλό, απίστευτη δημιουργική σκέψη και εξαιρετική καλλιτεχνική ματιά. Είμαι τόσο περήφανος για εκείνη», πρόσθεσε.
Christian Bale Says He Can See Daughter Luka, 21, Directing Him One Day: ‘So Bloody Proud of Her’ https://t.co/z7uIlkTFIM— People (@people) November 6, 2026
Η Λούκα Μπέιλ έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει τη δική της επαγγελματική πορεία στον χώρο της μόδας, συμμετέχοντας σε επιδείξεις μεγάλων οίκων.
Τον Ιούλιο του 2025, ο Κρίστιαν Μπέιλ, η Σίμπι και ο γιος τους βρέθηκαν στη Ρώμη για να παρακολουθήσουν την επίδειξη Alta Moda των Dolce & Gabbana, στην οποία συμμετείχε ως μοντέλο η Λούκα. Η Λούκα είχε συμμετάσχει και στην επίδειξη μόδας του ιταλικού οίκου το 2021, ενώ την επόμενη χρονιά είχε παρακολουθήσει μια ακόμη παρουσίασή του μαζί με τους γονείς και τον μικρότερο αδελφό της.
Παρά τη διακριτικότητα με την οποία ο Κρίστιαν Μπέιλ αντιμετωπίζει την οικογενειακή του ζωή, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τα πρώτα επαγγελματικά βήματα της κόρης του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστούν στο μέλλον, αυτή τη φορά με εκείνη πίσω από την κάμερα.
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