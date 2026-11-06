Η Κρις Τζένερ έγινε 71: Είμαι τυχερή που μαθαίνω από εσένα, έγραψε η Κιμ Καρντάσιαν
Η Κρις Τζένερ έγινε 71: Είμαι τυχερή που μαθαίνω από εσένα, έγραψε η Κιμ Καρντάσιαν
Η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας ευχήθηκε στη μητέρα της και δημόσια μέσω των social media
Μια ανάρτηση για τα 71α γενέθλια της μητέρας της, Κρις Τζένερ, έκανε η Κιμ Καρντάσιαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της για όσα έχει προσφέρει στην ίδια και την οικογένειά τους.
Η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας θέλησε να τιμήσει τη μητέρα της με ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram, τονίζοντας πόσο τυχερή αισθάνεται που έχει την ευκαιρία να γιορτάζει ακόμη μία χρονιά στο πλευρό της, αλλά και να συνεχίζει να μαθαίνει από εκείνη.
«Χρόνια πολλά στην πιο ξεχωριστή μαμά ολόκληρου του κόσμου! Είμαι τόσο τυχερή που έχω άλλη μία χρονιά για να σε γιορτάσω, να μαθαίνω από εσένα και να σου δείχνω πόσο πολύ σε αγαπάμε όλοι! Σε αγαπώ περισσότερο απ' όσο μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις, μαμά», έγραψε η Κιμ Καρντάσιαν, στέλνοντας και δημόσια τις ευχές της στη μητέρα της, ενώ δημοσίευσε κοινές τους φωτογραφίες από το παρελθόν και το σήμερα.
Η ανάρτηση της Κιμ Καρντάσιαν
Η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας θέλησε να τιμήσει τη μητέρα της με ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram, τονίζοντας πόσο τυχερή αισθάνεται που έχει την ευκαιρία να γιορτάζει ακόμη μία χρονιά στο πλευρό της, αλλά και να συνεχίζει να μαθαίνει από εκείνη.
«Χρόνια πολλά στην πιο ξεχωριστή μαμά ολόκληρου του κόσμου! Είμαι τόσο τυχερή που έχω άλλη μία χρονιά για να σε γιορτάσω, να μαθαίνω από εσένα και να σου δείχνω πόσο πολύ σε αγαπάμε όλοι! Σε αγαπώ περισσότερο απ' όσο μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις, μαμά», έγραψε η Κιμ Καρντάσιαν, στέλνοντας και δημόσια τις ευχές της στη μητέρα της, ενώ δημοσίευσε κοινές τους φωτογραφίες από το παρελθόν και το σήμερα.
Η ανάρτηση της Κιμ Καρντάσιαν
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