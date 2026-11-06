Η Κρις Τζένερ έγινε 71: Είμαι τυχερή που μαθαίνω από εσένα, έγραψε η Κιμ Καρντάσιαν
GALA
Κιμ Καρντάσιαν Κρις Τζένερ Γενέθλια

Η Κρις Τζένερ έγινε 71: Είμαι τυχερή που μαθαίνω από εσένα, έγραψε η Κιμ Καρντάσιαν

Η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας ευχήθηκε στη μητέρα της και δημόσια μέσω των social media

Η Κρις Τζένερ έγινε 71: Είμαι τυχερή που μαθαίνω από εσένα, έγραψε η Κιμ Καρντάσιαν
Μια ανάρτηση για τα 71α γενέθλια της μητέρας της, Κρις Τζένερ, έκανε η Κιμ Καρντάσιαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την αγάπη και την ευγνωμοσύνη της για όσα έχει προσφέρει στην ίδια και την οικογένειά τους.

Η τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας θέλησε να τιμήσει τη μητέρα της με ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram, τονίζοντας πόσο τυχερή αισθάνεται που έχει την ευκαιρία να γιορτάζει ακόμη μία χρονιά στο πλευρό της, αλλά και να συνεχίζει να μαθαίνει από εκείνη.

«Χρόνια πολλά στην πιο ξεχωριστή μαμά ολόκληρου του κόσμου! Είμαι τόσο τυχερή που έχω άλλη μία χρονιά για να σε γιορτάσω, να μαθαίνω από εσένα και να σου δείχνω πόσο πολύ σε αγαπάμε όλοι! Σε αγαπώ περισσότερο απ' όσο μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις, μαμά», έγραψε η Κιμ Καρντάσιαν, στέλνοντας και δημόσια τις ευχές της στη μητέρα της, ενώ δημοσίευσε κοινές τους φωτογραφίες από το παρελθόν και το σήμερα.

Η ανάρτηση της Κιμ Καρντάσιαν


Η Κρις Τζένερ έγινε 71: Είμαι τυχερή που μαθαίνω από εσένα, έγραψε η Κιμ Καρντάσιαν
Η Κρις Τζένερ έγινε 71: Είμαι τυχερή που μαθαίνω από εσένα, έγραψε η Κιμ Καρντάσιαν
Η Κρις Τζένερ έγινε 71: Είμαι τυχερή που μαθαίνω από εσένα, έγραψε η Κιμ Καρντάσιαν
Η Κρις Τζένερ έγινε 71: Είμαι τυχερή που μαθαίνω από εσένα, έγραψε η Κιμ Καρντάσιαν
Η Κρις Τζένερ έγινε 71: Είμαι τυχερή που μαθαίνω από εσένα, έγραψε η Κιμ Καρντάσιαν
Η Κρις Τζένερ έγινε 71: Είμαι τυχερή που μαθαίνω από εσένα, έγραψε η Κιμ Καρντάσιαν
Η Κρις Τζένερ έγινε 71: Είμαι τυχερή που μαθαίνω από εσένα, έγραψε η Κιμ Καρντάσιαν
Η Κρις Τζένερ έγινε 71: Είμαι τυχερή που μαθαίνω από εσένα, έγραψε η Κιμ Καρντάσιαν
Η Κρις Τζένερ έγινε 71: Είμαι τυχερή που μαθαίνω από εσένα, έγραψε η Κιμ Καρντάσιαν
Η Κρις Τζένερ έγινε 71: Είμαι τυχερή που μαθαίνω από εσένα, έγραψε η Κιμ Καρντάσιαν
Η Κρις Τζένερ έγινε 71: Είμαι τυχερή που μαθαίνω από εσένα, έγραψε η Κιμ Καρντάσιαν

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Love at First Sight: Η συνεργασία του glo™ HILO με τον Στέλιο Κουδουνάρη

Μόδα, design και υψηλή αισθητική συναντήθηκαν σε μια exclusive βραδιά με πρωταγωνιστές το glo™ HILO και τον Στέλιο Κουδουνάρη

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης