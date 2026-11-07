Δεκαοκτώ συλλήψεις αχυρανθρώπων στη Θεσσαλονίκη από την ομάδα ΔΕΟΣ για μεγάλη φοροδιαφυγή σε νυχτερινά κέντρα
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Φοροδιαφυγή Θεσσαλονίκη Ομάδα ΔΕΟΣ ΑΑΔΕ

Δεκαοκτώ συλλήψεις αχυρανθρώπων στη Θεσσαλονίκη από την ομάδα ΔΕΟΣ για μεγάλη φοροδιαφυγή σε νυχτερινά κέντρα

Συντονισμένες έφοδοι από την ειδική επιχειρησιακή ομάδα της ΑΑΔΕ - Η υπόθεση αφορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Δεκαοκτώ συλλήψεις αχυρανθρώπων στη Θεσσαλονίκη από την ομάδα ΔΕΟΣ για μεγάλη φοροδιαφυγή σε νυχτερινά κέντρα
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Μεγάλη επιχείρηση έγινε χθες το βράδυ από την ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη. Στη διάρκειά της συνελήφθησαν 18 άτομα που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι σε δίκτυο εκτεταμένης φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται ηχηρά ονόματα της νυχτερινή διασκέδασης στην πόλη, ενώ αφορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. 

Η επιχείρηση έγινε μετά την αξιοποίηση πληροφοριών και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οδηγεί στο ξήλωμα κυκλώματος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δράσης. 

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, μέσα στην ημέρα.
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