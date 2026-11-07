Ζούσε σαν φάντασμα επί έξι χρόνια στα Πατήσια ο Αλβανός με το τσεκούρι που καταδικάστηκε για τη διπλή δολοφονία στο Λουτράκι το 2020, πώς τον εντόπισαν

Στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ισχυρίστηκε ότι υπήρξε συνάδελφός τους στην Αλβανία - Παραδέχθηκε δύο φόνους στην πατρίδα του και πλέον ερευνάται για εμπλοκή σε συμβόλαια θανάτου





Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατάφεραν να εντοπίσουν τον άνδρα που επί έξι χρόνια απέφευγε τη σύλληψη, ενώ πλέον ερευνούν το ενδεχόμενο να συνδέεται και με άλλες δολοφονίες που έχουν χαρακτηριστικά συμβολαίων θανάτου.



Η πληροφορία που οδήγησε στη σύλληψη και οι 15 ημέρες παρακολούθησης Πριν από περίπου 15 ημέρες έφτασε στην ΕΛ.ΑΣ. η πληροφορία ότι ένας εξαιρετικά επικίνδυνος κακοποιός κρυβόταν σε διαμέρισμα στην περιοχή των Πατησίων. Οι αστυνομικοί έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση το σπίτι, προσπαθώντας να εξακριβώσουν την ταυτότητα του άνδρα και να καταγράψουν τις κινήσεις του.



Αυτό που διαπίστωσαν ήταν ότι ο 43χρονος έβγαινε ελάχιστα από το διαμέρισμα, αποφεύγοντας σχεδόν ολοκληρωτικά οποιαδήποτε παρουσία σε δημόσιους χώρους. Οι μετακινήσεις του ήταν ιδιαίτερα προσεκτικές, ενώ φρόντιζε να μη δίνει την παραμικρή αφορμή για να κινήσει τις υποψίες των κατοίκων της περιοχής.



Ουσιαστικά είχε περιορίσει στο ελάχιστο τις εξόδους του, ακολουθώντας μια τακτική που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών, του είχε επιτρέψει να παραμένει ασύλληπτος για έξι ολόκληρα χρόνια.



ένα πιστόλι, το οποίο έχει ήδη σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί εάν έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποια άλλη εγκληματική ενέργεια.



Μάλιστα, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ότι στο παρελθόν υπήρξε αστυνομικός στην Αλβανία.



Αρνείται το έγκλημα στο Λουτράκι, αλλά ομολόγησε δύο φόνους στην Αλβανία Παρά την καταδικαστική απόφαση σε βάρος του, ο 43χρονος εξακολουθεί να αρνείται κατηγορηματικά ότι εμπλέκεται στη διπλή δολοφονία που



χρησιμοποιήσει τσεκούρι. Για το συγκεκριμένο έγκλημα ο 43χρονος καταδικάστηκε ερήμην σε δις ισόβια.



Κλείσιμο άλλες δύο ανθρωποκτονίες στην Αλβανία πριν από το 2002 και πάλι με ένα τσεκούρι!



Σύμφωνα με όσα φέρεται να αποκάλυψε, μετά τα συγκεκριμένα εγκλήματα διέφυγε στην Ελλάδα προκειμένου να αποφύγει τη φυλάκιση. Οι αλβανικές Αρχές είχαν εκδώσει αγγελία αναζήτησής του, ενώ σε βάρος του είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης 22 ετών για ανθρωποκτονία. Τα συγκεκριμένα εγκλήματα έχουν πλέον παραγραφεί.



Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι ο 43χρονος επέλεξε να μιλήσει γι' αυτές τις ανθρωποκτονίες εκ του ασφαλούς, γνωρίζοντας ότι έχει παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τους.



Μάλιστα, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι αναφορές του στο παρελθόν να αποτελούν προσπάθεια παραπλάνησης των αστυνομικών, ώστε να απομακρύνει την προσοχή τους από άλλες υποθέσεις που ενδεχομένως τον αφορούν.



Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη σύλληψη του 43χρονου Αλβανού καταζητούμενου στα Πατήσια, ο οποίος έχει καταδικαστεί ερήμην σε δις ισόβια για τη διπλή δολοφονία στο Λουτράκι το 2020 και φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρωποκτονίες.Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατάφεραν να εντοπίσουν τον άνδρα που, ενώ πλέον ερευνούν το ενδεχόμενο να συνδέεται και με άλλες δολοφονίες που έχουν χαρακτηριστικά συμβολαίων θανάτου.Πριν από περίπου 15 ημέρες έφτασε στην ΕΛ.ΑΣ. η πληροφορία ότι ένας εξαιρετικά επικίνδυνος κακοποιός κρυβόταν σε διαμέρισμα στην περιοχή των Πατησίων. Οι αστυνομικοί έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση το σπίτι, προσπαθώντας να εξακριβώσουν την ταυτότητα του άνδρα και να καταγράψουν τις κινήσεις του.Αυτό που διαπίστωσαν ήταν ότι ο 43χρονος, αποφεύγοντας σχεδόν ολοκληρωτικά οποιαδήποτε παρουσία σε δημόσιους χώρους., ενώ φρόντιζε να μη δίνει την παραμικρή αφορμή για να κινήσει τις υποψίες των κατοίκων της περιοχής.Ουσιαστικά είχε περιορίσει στο ελάχιστο τις εξόδους του, ακολουθώντας μια τακτική που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών, του είχε επιτρέψει να παραμένει ασύλληπτος για έξι ολόκληρα χρόνια.Όταν πραγματοποιήθηκε η αστυνομική επιχείρηση στο διαμέρισμα, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 43χρονο. Στην κατοχή του βρέθηκε, μεταξύ άλλων,, το οποίο έχει ήδη σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί εάν έχει χρησιμοποιηθεί σε κάποια άλλη εγκληματική ενέργεια.Μάλιστα, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ότιΠαρά την καταδικαστική απόφαση σε βάρος του, ο 43χρονος εξακολουθεί να αρνείται κατηγορηματικά ότι εμπλέκεται στη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2020 στο Λουτράκι Πρόκειται για την υπόθεση της δολοφονίας της πρώην συντρόφου του , ουκρανικής καταγωγής, και του τότε συντρόφου της, ο οποίος ήταν φαρμακοποιός στην περιοχή. Τα δύο θύματα είχαν βρεθεί δολοφονημένα μέσα σε εξοχική κατοικία, με τον δράστη να έχει. Για το συγκεκριμένο έγκλημα ο 43χρονος καταδικάστηκε ερήμην σε δις ισόβια.Ωστόσο, ενώ αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή σε αυτή την υπόθεση, φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι είχε διαπράξειπριν από το 2002 και πάλι με ένα τσεκούρι!Σύμφωνα με όσα φέρεται να αποκάλυψε, μετά τα συγκεκριμένα εγκλήματα διέφυγε στην Ελλάδα προκειμένου να αποφύγει τη φυλάκιση. Οι αλβανικές Αρχές είχαν εκδώσει αγγελία αναζήτησής του, ενώ σε βάρος του. Τα συγκεκριμένα εγκλήματα έχουν πλέον παραγραφεί.Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι ο 43χρονος επέλεξε να μιλήσει γι' αυτές τις ανθρωποκτονίες εκ του ασφαλούς, γνωρίζοντας ότι έχει παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τους.Μάλιστα, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι αναφορές του στο παρελθόν να αποτελούν προσπάθεια παραπλάνησης των αστυνομικών, ώστε να απομακρύνει την προσοχή τους από άλλες υποθέσεις που ενδεχομένως τον αφορούν.

Οι υποψίες για συμβόλαια θανάτου Οι αστυνομικοί που ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τον άνδρα αυτό μιλούν για έναν σκληρό κακοποιό με «κρύο αίμα».



Θεωρούν πως έχουν συλλάβει έναν πληρωμένο εκτελεστή που αναλάμβανε συμβόλαια θανάτου.



Παράλληλα, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να διαπιστωθεί εάν εμπλέκεται και σε άλλες δολοφονίες, καθώς θεωρούν ότι συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες το σενάριο να συνδέεται και με άλλα περιστατικά.



Οι εξελίξεις το επόμενο διάστημα θα δείξουν εάν οι υποψίες αυτές θα επιβεβαιωθούν ή όχι.