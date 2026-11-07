Εξαφάνιση Κινέζας μεταφράστριας στην Αρτέμιδα: Το διαβατήριο με άλλο όνομα, η θυρίδα με 100.000 ευρώ και οι έρευνες στην Αλβανία

Το διαβατήριο που βρέθηκε κομματιασμένο στο Γαλάτσι

Το DNA και ο τρόπος καταστροφής του εγγράφου

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Το κινητό που άλλαξε χέρια στην πλατεία Αττικής

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Οι επαφές στην Αλβανία και το σχέδιο για εμφιαλωτήριο νερού

Το ταξίδι στην Κίνα και η άδεια παραμονής στην Αλβανία



Τι προέκυψε από τις έρευνες στο Μπόγκοβε και την Κορυτσά

Γιατί ο σύζυγος αποκλείει το ενδεχόμενο να βρίσκεται στην Αλβανία

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Ο Βασίλης Καραβασίλης ανέφερε ότι ενημερώθηκε σχετικά από τις Αρχές που ερευνούν την εξαφάνιση, υποστηρίζοντας πως μέχρι τότε δεν γνώριζε ούτε την ύπαρξη της θυρίδας ούτε την προέλευση των χρημάτων.Όπως εξήγησε, μέσα από την εξέλιξη των ερευνών διαπιστώνει ότι υπήρχαν πτυχές της ζωής και των δραστηριοτήτων της συζύγου του για τις οποίες δεν είχε ενημερωθεί.Στην εκπομπή μεταφέρθηκε επίσης πληροφορία από μάρτυρα που φέρεται να έχει πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα, σύμφωνα με την οποία στη θυρίδα υπήρχε και ένα ακόμη στοιχείο με ιδιαίτερη σημασία για την υπόθεση. Ωστόσο, δεν διευκρινίστηκε η φύση του ούτε ο ρόλος που ενδεχομένως διαδραματίζει στην έρευνα.Η τελευταία ημέρα κατά την οποία η Γιου Τινγκ εθεάθη με βεβαιότητα ήταν η Τετάρτη 20 Μαΐου.Στις 09:55 το πρωί, κάμερα ασφαλείας την κατέγραψε να φεύγει από το σπίτι της στη Λούτσα. Φορούσε λευκά ρούχα και κρατούσε ένα μικρό τσαντάκι.Περίπου μία ώρα αργότερα, στις 11:10, επικοινώνησε μέσω WeChat με τον σύζυγό της, στον οποίο έστειλε έγγραφα που είχε παραλάβει από τον Δήμο. Από εκείνη τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη επιβεβαιωμένη επικοινωνία μαζί της.Στις 7 Σεπτεμβρίου, σχεδόν τέσσερις μήνες μετά την εξαφάνιση, εντοπίστηκε στο Άλσος Γαλατσίου το διαβατήριό της, καταστραμμένο και διασκορπισμένο σε κομμάτια.Το πρώτο τμήμα του εγγράφου ανακάλυψε ένας άνδρας που περπατούσε στην περιοχή με τον σκύλο του.Ο Βασίλης Καραβασίλης επισκέφθηκε ξανά το σημείο μαζί με την κάμερα της εκπομπής, υποδεικνύοντας την περιοχή κοντά στους πυροσβεστικούς κρουνούς όπου είχαν βρεθεί τα υπολείμματα.Ο ίδιος τόνισε ότι η σύζυγός του δεν είχε κάποιον προφανή λόγο να επισκεφθεί το συγκεκριμένο άλσος.Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο σύζυγος, η εργαστηριακή εξέταση των κομματιών του διαβατηρίου έδειξε ότι πάνω τους υπήρχε γενετικό υλικό της Γιου Τινγκ.«Δεν ξέρω αν έχει βρεθεί και κάποιου άλλου κι αν υπάρχει δυνατότητα να ταυτοποιηθεί», ανέφερε, περιγράφοντας την ενημέρωση που, όπως είπε, έλαβε από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.Ο ίδιος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο τα κομμάτια του εγγράφου να μεταφέρθηκαν στο άλσος μαζί με ανακυκλώσιμα απορρίμματα.Ερωτήματα προκαλεί και ο τρόπος με τον οποίο καταστράφηκε το διαβατήριο, καθώς φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί καταστροφέας εγγράφων.Ο σύζυγος διερωτήθηκε γιατί κάποιος που επιθυμούσε να εξαφανίσει το ταξιδιωτικό έγγραφο επέλεξε αυτή τη μέθοδο αντί να το κάψει.Πάντως, δεν θεωρεί πιθανό η ίδια η Γιου Τινγκ να οργάνωσε την εξαφάνισή της.Άλλο σημαντικό εύρημα είναι το κινητό τηλέφωνο της 50χρονης, το οποίο εντοπίστηκε στις 22 Ιουλίου στην πλατεία Αττικής, δύο μήνες μετά την εξαφάνισή της.Σύμφωνα με τον Βασίλη Καραβασίλη, ένας άνδρας βουλγαρικής καταγωγής φέρεται να βρήκε τη συσκευή και στη συνέχεια να την πούλησε σε έναν Αλβανό.Το κινητό ήταν ενεργοποιημένο και είχε μπαταρία, αλλά παρέμενε κλειδωμένο.Κατά τη διάρκεια της εκπομπής εντοπίστηκε ο άνδρας αλβανικής καταγωγής που φέρεται να προχώρησε στην απενεργοποίηση της συσκευής και στην επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν κατάφερε ποτέ να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα που περιείχε.Όπως ανέφερε ο σύζυγος της αγνοούμενης, και οι δύο άνδρες έχουν κληθεί επανειλημμένα από τις Αρχές προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις.Η έρευνα επεκτάθηκε στην Αλβανία, όπου η Γιου Τινγκ είχε αναπτύξει επαγγελματικές επαφές πριν χαθούν τα ίχνη της.Με τη συνεργασία της δημοσιογράφου Ντοριέλας Τσούλε, από τον τηλεοπτικό σταθμό Top Channel, η δημοσιογραφική αποστολή επισκέφθηκε το Κούτσοβο, στην κεντρική Αλβανία.Εκεί συνομίλησε με επιχειρηματία που διατηρεί ξενοδοχείο και είχε γνωρίσει τη Γιου Τινγκ μέσω της ξαδέλφης του, η οποία δραστηριοποιείται ως μεσίτρια στην Ελλάδα.Οι δύο πλευρές είχαν συζητήσει διάφορες επιχειρηματικές συνεργασίες, μεταξύ των οποίων και επένδυση σε μονάδα εμφιάλωσης νερού.Περίπου έναν μήνα πριν από την εξαφάνισή της, η 50χρονη είχε επισκεφθεί το ξενοδοχείο μαζί με την πεθερά της και έναν Κινέζο επενδυτή, προκειμένου να εξετάσουν τις προοπτικές του εγχειρήματος.Ο ξενοδόχος ανέφερε επίσης ότι η Γιου Τινγκ τού είχε συστήσει δύο συμπατριώτες της, έναν άνδρα και μία γυναίκα, οι οποίοι επρόκειτο να εργαστούν ως μάγειρες στο ξενοδοχείο. Ωστόσο, κανείς από τους δύο δεν εμφανίστηκε τελικά για να αναλάβει εργασία.«Τα έχω πει στο δικηγόρο. Τα έχω πει στην αστυνομία. Και στις μυστικές υπηρεσίες τα έχω πει. Ήρθαν και εκείνοι». Η αναφορά του στις μυστικές υπηρεσίες της Αλβανίας αποτέλεσε ένα ακόμη στοιχείο της μαρτυρίας του, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί οι λόγοι για τους οποίους, όπως υποστήριξε, ενδιαφέρθηκαν για την υπόθεση.O επιχειρηματίας είχε περιγράψει τις φιλικές σχέσεις που είχε αναπτύξει με τη Γιου Τινγκ. Όπως είπε, είχαν ταξιδέψει μαζί στην Κίνα για δέκα ημέρες, εξετάζοντας παράλληλα πιθανές εμπορικές συνεργασίες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην επιθυμία της να αποκτήσει άδεια παραμονής στην Αλβανία, παρότι διέθετε ήδη αντίστοιχο έγγραφο στην Ελλάδα.«Την είχα ρωτήσει τι ήθελε την αλβανική άδεια παραμονής αφού είχε ελληνική και μου απάντησε “θέλω να τα έχω”», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο ίδιος επέμεινε ότι δεν γνωρίζει τι συνέβη στην 50χρονη και ότι οι επαφές τους δεν ήταν τόσο στενές ώστε να έχει εικόνα για όλες τις δραστηριότητές της. Η σύζυγός του, από την πλευρά της, εξέφρασε την ευχή να εντοπιστεί ζωντανή η αγνοούμενη.Η δημοσιογραφική έρευνα συνεχίστηκε στο Μπόγκοβε της κεντρικής Αλβανίας, όπου εξετάστηκε η πληροφορία ότι Κινέζα επιχειρηματίας σχεδίαζε να επενδύσει σε εμφιαλωτήριο νερού. Εργαζόμενος της περιοχής επιβεβαίωσε ότι υπήρχαν σχετικές συζητήσεις. «Έχει 4 με 5 μήνες που συζητιέται αυτή η επένδυση», δήλωσε.Όταν του παρουσιάστηκε φωτογραφία της Γιου Τινγκ, διευκρίνισε ότι δεν την είχε γνωρίσει και επομένως δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει πως ήταν το πρόσωπο που συνδεόταν με το επενδυτικό σχέδιο.Η αποστολή μετέβη και στην Κορυτσά, ακολουθώντας πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η αγνοούμενη ενδεχομένως είχε έρθει σε επαφή με επιχείρηση συσκευασίας μήλων τον Αύγουστο, δηλαδή αρκετούς μήνες μετά την εξαφάνισή της.Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αρνήθηκε να συναντήσει τους δημοσιογράφους, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε τη Γιου Τινγκ και ότι δεν απασχολούσε εργαζόμενο κινεζικής καταγωγής.Οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν.Παρά τις επαγγελματικές επαφές που φαίνεται ότι διατηρούσε η Γιου Τινγκ στη γειτονική χώρα, ο Βασίλης Καραβασίλης δεν πιστεύει ότι η σύζυγός του εγκατέλειψε οικειοθελώς την Ελλάδα για να εγκατασταθεί εκεί.Όπως εξήγησε, η άδεια εργασίας της βρισκόταν μέσα στην τσάντα που είχε μαζί της την ημέρα της εξαφάνισης και η οποία δεν έχει βρεθεί.Παράλληλα, επισήμανε ότι για να περάσει τα σύνορα και να εισέλθει στην Αλβανία θα χρειαζόταν το διαβατήριό της, το οποίο εντοπίστηκε αργότερα κατεστραμμένο στο Άλσος Γαλατσίου. Ο ίδιος θεωρεί ότι το σενάριο της οικειοθελούς αναχώρησης προς την Αλβανία στερείται λογικής.Η εμφάνιση του φερόμενου ως πλαστού διαβατηρίου, η άγνωστη προέλευση των χρημάτων που φέρονται να βρέθηκαν στη θυρίδα, το κατεστραμμένο πραγματικό διαβατήριο και η διαδρομή του κινητού τηλεφώνου αποτελούν πλέον ξεχωριστά στοιχεία μιας υπόθεσης στην οποία εξακολουθεί να λείπει η σημαντικότερη απάντηση: τι συνέβη στη Γιου Τινγκ μετά τις 11:10 το πρωί της 20ής Μαΐου.