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Τηλεφωνικές απάτες σε Άρτα, Ιωάννινα και Πρέβεζα: Παρίσταναν τους λογιστές και τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λεία άνω των 80.000 ευρώ
Τηλεφωνικές απάτες σε Άρτα, Ιωάννινα και Πρέβεζα: Παρίσταναν τους λογιστές και τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λεία άνω των 80.000 ευρώ
Έπειθαν τα θύματα να παραδίδουν χρήματα και χρυσαφικά σε συνεργούς τους
Τέσσερα άτομα ταυτοποιήθηκαν κατά την έρευνα πέντε τηλεφωνικών απατών σε βάρος ηλικιωμένων στην Άρτα, τα Ιωάννινα και την Πρέβεζα.
Η συνολική λεία ξεπερνά τις 80.000 ευρώ σε χρήματα και χρυσαφικά. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι δράστες τηλεφωνούσαν στα θύματα, εμφανίζονταν ως λογιστές ή υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και τα έπειθαν να αφήσουν χρήματα και κοσμήματα έξω από τα σπίτια τους.
Στη συνέχεια, συνεργοί τους παραλάμβαναν τα αντικείμενα.
Ένας άνδρας ταυτοποιήθηκε για την εμπλοκή του σε τρεις υποθέσεις που καταγράφηκαν στην Άρτα στις 29 Σεπτεμβρίου, με λεία περίπου 40.000 ευρώ.
Για τηλεφωνική απάτη που σημειώθηκε την ίδια ημέρα στα Ιωάννινα ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας άνδρας. Από το θύμα είχαν αφαιρεθεί 600 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 15.000 ευρώ.
Ένας άνδρας και μία γυναίκα περιλαμβάνονται στη δικογραφία για αντίστοιχη υπόθεση στην Πρέβεζα, στις 26 Σεπτεμβρίου, με λεία 25.000 ευρώ.
Οι δικογραφίες θα υποβληθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση και άλλων εμπλεκομένων.
Η συνολική λεία ξεπερνά τις 80.000 ευρώ σε χρήματα και χρυσαφικά. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι δράστες τηλεφωνούσαν στα θύματα, εμφανίζονταν ως λογιστές ή υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ και τα έπειθαν να αφήσουν χρήματα και κοσμήματα έξω από τα σπίτια τους.
Στη συνέχεια, συνεργοί τους παραλάμβαναν τα αντικείμενα.
Ένας άνδρας ταυτοποιήθηκε για την εμπλοκή του σε τρεις υποθέσεις που καταγράφηκαν στην Άρτα στις 29 Σεπτεμβρίου, με λεία περίπου 40.000 ευρώ.
Για τηλεφωνική απάτη που σημειώθηκε την ίδια ημέρα στα Ιωάννινα ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας άνδρας. Από το θύμα είχαν αφαιρεθεί 600 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 15.000 ευρώ.
Ένας άνδρας και μία γυναίκα περιλαμβάνονται στη δικογραφία για αντίστοιχη υπόθεση στην Πρέβεζα, στις 26 Σεπτεμβρίου, με λεία 25.000 ευρώ.
Οι δικογραφίες θα υποβληθούν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση και άλλων εμπλεκομένων.
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