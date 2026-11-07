Ανατράπηκε νταλίκα κοντά στο αεροδρόμιο Χανίων, εγκλωβίστηκε ο οδηγός στην καμπίνα
ΕΛΛΑΔΑ
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Ανατράπηκε νταλίκα κοντά στο αεροδρόμιο Χανίων, εγκλωβίστηκε ο οδηγός στην καμπίνα

Το τροχαίο σημειώθηκε στον δρόμο προς τον Μουζουρά, κινητοποιήθηκαν Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και Τροχαία

Ανατράπηκε νταλίκα κοντά στο αεροδρόμιο Χανίων, εγκλωβίστηκε ο οδηγός στην καμπίνα
Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή νταλίκας σημειώθηκε το Σάββατο (7/11) στα Χανιά, κοντά στο αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα ο οδηγός του βαρέος οχήματος να εγκλωβιστεί στην καμπίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kriti360.gr, το ατύχημα συνέβη στη μεγάλη ευθεία μετά το αεροδρόμιο Χανίων, στον δρόμο που οδηγεί προς τον Μουζουρά.

Κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, η νταλίκα ανατράπηκε, με τον οδηγό να μην μπορεί να βγει από το όχημα.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η Τροχαία, προκειμένου να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό του οδηγού και στη διαχείριση του περιστατικού.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, παρά την ανατροπή του βαρέος οχήματος και τον εγκλωβισμό του στην καμπίνα.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

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