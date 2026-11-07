Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ: Το φιλί στο στόμα σε βραδινή έξοδο στη Νέα Υόρκη

συνόδευσε τον 65χρονο σύζυγό της σε εκδήλωση, όπου εκείνος διάβασε το πολιτικό σατιρικό έργο «Smear!».



Ο ηθοποιός επέλεξε ένα μπλε κοστούμι, με μαύρη ζώνη και παπούτσια σε ίδια απόχρωση.

προσωπική στιγμή, όταν φιλήθηκαν