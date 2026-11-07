Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ: Το φιλί στο στόμα σε βραδινή έξοδο στη Νέα Υόρκη
Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ: Το φιλί στο στόμα σε βραδινή έξοδο στη Νέα Υόρκη
Το ζευγάρι εμφανίστηκε κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου
Μια τρυφερή στιγμή μοιράστηκαν ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου τους στη Νέα Υόρκη, με τον φακό να τους απαθανατίζει ενώ έδιναν ένα φιλί στον δρόμο.
Η 48χρονη δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνόδευσε τον 65χρονο σύζυγό της σε εκδήλωση, όπου εκείνος διάβασε το πολιτικό σατιρικό έργο «Smear!».
Ο ηθοποιός επέλεξε ένα μπλε κοστούμι, με μαύρη ζώνη και παπούτσια σε ίδια απόχρωση. Η σύζυγός του εμφανίστηκε με ένα καμηλό σουέντ παλτό Gucci, το οποίο συνδύασε με ιβουάρ φόρεμα σε ίσια γραμμή και μαύρες ψηλές μπότες και ολοκλήρωσε το σύνολό της με ένα μικρό μαύρο τσαντάκι. Κατά τη διάρκεια της εξόδου τους, οι δυο τους είχαν ήταν πιασμένοι χέρι χέρι, ενώ εθεάθησαν και σε μία πιο προσωπική στιγμή, όταν φιλήθηκαν στο στόμα.
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Η νέα κοινή τους εμφάνιση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την παρουσία τους στο ετήσιο γκαλά «The Albies» του Clooney Foundation for Justice, το οποίο συνδιοργάνωσαν στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, στα μέσα Οκτωβρίου. Τότε, η Αμάλ είχε εντυπωσιάσει με ένα χρυσό φόρεμα με κρόσσια, ακάλυπτους ώμους και λαμπερές λεπτομέρειες.
Ο Τζορτζ και η Αμάλ παντρεύτηκαν το 2014 και έχουν αποκτήσει μαζί τα εννιάχρονα δίδυμα, Αλεξάντερ και Έλα. Το καλοκαίρι, η οικογένεια βρέθηκε αντιμέτωπη με μια δύσκολη κατάσταση, όταν οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στη νότια Γαλλία απείλησαν την περιοχή όπου βρίσκεται το σπίτι τους. Οι Κλούνεϊ ζουν στο Μπρινιόλ, στην περιφέρεια Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή, και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν προσωρινά την κατοικία τους στα τέλη Ιουλίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η 48χρονη δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνόδευσε τον 65χρονο σύζυγό της σε εκδήλωση, όπου εκείνος διάβασε το πολιτικό σατιρικό έργο «Smear!».
Ο ηθοποιός επέλεξε ένα μπλε κοστούμι, με μαύρη ζώνη και παπούτσια σε ίδια απόχρωση. Η σύζυγός του εμφανίστηκε με ένα καμηλό σουέντ παλτό Gucci, το οποίο συνδύασε με ιβουάρ φόρεμα σε ίσια γραμμή και μαύρες ψηλές μπότες και ολοκλήρωσε το σύνολό της με ένα μικρό μαύρο τσαντάκι. Κατά τη διάρκεια της εξόδου τους, οι δυο τους είχαν ήταν πιασμένοι χέρι χέρι, ενώ εθεάθησαν και σε μία πιο προσωπική στιγμή, όταν φιλήθηκαν στο στόμα.
Δείτε φωτογραφίες
George and Amal Clooney share a steamy smooch as they step out for date night in NYC https://t.co/6iuZJ1gssb— Daily Mail (@DailyMail) November 6, 2026
Amal Clooney doubles up on suede in hip-high boots for NYC night with George Clooney https://t.co/tALQzFVYra pic.twitter.com/wQPdcwJ9bI— Page Six (@PageSix) November 6, 2026
Ο Τζορτζ και η Αμάλ παντρεύτηκαν το 2014 και έχουν αποκτήσει μαζί τα εννιάχρονα δίδυμα, Αλεξάντερ και Έλα. Το καλοκαίρι, η οικογένεια βρέθηκε αντιμέτωπη με μια δύσκολη κατάσταση, όταν οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στη νότια Γαλλία απείλησαν την περιοχή όπου βρίσκεται το σπίτι τους. Οι Κλούνεϊ ζουν στο Μπρινιόλ, στην περιφέρεια Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή, και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν προσωρινά την κατοικία τους στα τέλη Ιουλίου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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