Βάνα Μπάρμπα: Όσο ήμουν πιο νέα δεν μου είπε ποτέ όχι άντρας
Βάνα Μπάρμπα: Όσο ήμουν πιο νέα δεν μου είπε ποτέ όχι άντρας
Αν μου συνέβαινε ένας έρωτας, θα ήμουν πολύ φοβισμένη μήπως τώρα στα γεράματα φάω τη χυλόπιτα, σχολίασε η ηθοποιός
Την απήχηση που είχε στους άντρες κατά τα νεότερα χρόνια της περιέγραψε η Βάνα Μπάρμπα, δηλώνοντας πως δεν είχε δεχτεί ποτέ αρνητική απάντηση από κάποιον που την ενδιέφερε.
Το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» μιλώντας μεταξύ άλλων για το πέρασμα του χρόνου, τον τίτλο sex symbol, ενώ εξήγησε γιατί δεν έφτασε ποτέ κοντά στον γάμο.
Αρχικά, η Βάνα Μπάρμπα αναφέρθηκε στην εμπειρία της από τις ερωτικές σχέσεις και παραδέχτηκε πως, ενώ στο παρελθόν δεν είχε αντιμετωπίσει απόρριψη, πλέον θα την προβλημάτιζε αυτό το ενδεχόμενο: «Δεν μου έχει πει ποτέ "όχι" άντρας. Όσο ήμουν πιο νέα, ποτέ. Βέβαια, τώρα αν μου συνέβαινε ένας έρωτας, θα ήμουν πολύ διστακτική, πολύ φοβισμένη μήπως τώρα στα γεράματα φάω τη χυλόπιτα. Όλα έχουν ένα τίμημα. Τώρα μου λείπει. Αναρωτιέμαι πώς θα άντεχα το “όχι”, ναρκισσιστικά σαν κακομαθημένη. Θα το άντεχα;».
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Στη συνέχεια, η ηθοποιός τοποθετήθηκε για τον χαρακτηρισμό «sex symbol», εξηγώντας ότι θεωρεί πως δεν πρόκειται για έναν τίτλο που απονέμεται, αλλά για κάτι που κάθε γυναίκα μπορεί να κατακτήσει με τη δική της αξία.
Μάλιστα, δήλωσε πως θα χαιρόταν να δει κάποια άλλη να παίρνει αυτή τη θέση: «Το στέμμα του sex symbol δεν δίνεται, όποια μπορεί θα το πάρει μόνη της και εγώ θα την καμαρώσω γιατί θα της αξίζει να το πάρει, θα είμαι και εγώ περήφανη μαζί της, παρ' όλο που θα λέω από μέσα μου "να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Δεν είναι κάτι που δίνεται, όποια μπορεί το παίρνει με την αξία της».
Αναφερόμενη στον γάμο, η Βάνα Μπάρμπα εξήγησε πως καμία από τις προτάσεις που δέχτηκε δεν έφτασε τελικά στο σημείο να γίνει πραγματικότητα.
Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι η ιδέα του γάμου της προκαλούσε πανικό, ενώ ξεκαθάρισε πως δίνει μεγαλύτερη σημασία στη συντροφικότητα και την αγάπη: «Καμία πρόταση γάμου δεν ήρθε κοντά στο να γίνει πραγματικότητα. Οι ζωές των ανθρώπων που είναι όμορφοι και ωραίοι, είναι καμία φορά είναι και λίγο καταραμένοι. Κάθε φορά που ήταν να γίνει γάμος, εγώ ήθελα να φεύγω, ξύπναγα το πρωί και ένιωθα πανικό. Δεν πιστεύω στον γάμο, πιστεύω στη συντροφικότητα, στην αγάπη. Θεωρώ ότι ο γάμος μπορεί να σκοτώσει την αγάπη. Θεωρώ ότι δεν είμαστε μονογαμικά όντα».
Το βράδυ της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου, η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» μιλώντας μεταξύ άλλων για το πέρασμα του χρόνου, τον τίτλο sex symbol, ενώ εξήγησε γιατί δεν έφτασε ποτέ κοντά στον γάμο.
Αρχικά, η Βάνα Μπάρμπα αναφέρθηκε στην εμπειρία της από τις ερωτικές σχέσεις και παραδέχτηκε πως, ενώ στο παρελθόν δεν είχε αντιμετωπίσει απόρριψη, πλέον θα την προβλημάτιζε αυτό το ενδεχόμενο: «Δεν μου έχει πει ποτέ "όχι" άντρας. Όσο ήμουν πιο νέα, ποτέ. Βέβαια, τώρα αν μου συνέβαινε ένας έρωτας, θα ήμουν πολύ διστακτική, πολύ φοβισμένη μήπως τώρα στα γεράματα φάω τη χυλόπιτα. Όλα έχουν ένα τίμημα. Τώρα μου λείπει. Αναρωτιέμαι πώς θα άντεχα το “όχι”, ναρκισσιστικά σαν κακομαθημένη. Θα το άντεχα;».
Δείτε βίντεο
Στη συνέχεια, η ηθοποιός τοποθετήθηκε για τον χαρακτηρισμό «sex symbol», εξηγώντας ότι θεωρεί πως δεν πρόκειται για έναν τίτλο που απονέμεται, αλλά για κάτι που κάθε γυναίκα μπορεί να κατακτήσει με τη δική της αξία.
Μάλιστα, δήλωσε πως θα χαιρόταν να δει κάποια άλλη να παίρνει αυτή τη θέση: «Το στέμμα του sex symbol δεν δίνεται, όποια μπορεί θα το πάρει μόνη της και εγώ θα την καμαρώσω γιατί θα της αξίζει να το πάρει, θα είμαι και εγώ περήφανη μαζί της, παρ' όλο που θα λέω από μέσα μου "να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Δεν είναι κάτι που δίνεται, όποια μπορεί το παίρνει με την αξία της».
Αναφερόμενη στον γάμο, η Βάνα Μπάρμπα εξήγησε πως καμία από τις προτάσεις που δέχτηκε δεν έφτασε τελικά στο σημείο να γίνει πραγματικότητα.
Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι η ιδέα του γάμου της προκαλούσε πανικό, ενώ ξεκαθάρισε πως δίνει μεγαλύτερη σημασία στη συντροφικότητα και την αγάπη: «Καμία πρόταση γάμου δεν ήρθε κοντά στο να γίνει πραγματικότητα. Οι ζωές των ανθρώπων που είναι όμορφοι και ωραίοι, είναι καμία φορά είναι και λίγο καταραμένοι. Κάθε φορά που ήταν να γίνει γάμος, εγώ ήθελα να φεύγω, ξύπναγα το πρωί και ένιωθα πανικό. Δεν πιστεύω στον γάμο, πιστεύω στη συντροφικότητα, στην αγάπη. Θεωρώ ότι ο γάμος μπορεί να σκοτώσει την αγάπη. Θεωρώ ότι δεν είμαστε μονογαμικά όντα».
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