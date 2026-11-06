Κατερίνα Λέχου: Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους δεν επιθυμώ να δουλέψω γιατί δεν με αφορούν
Κατερίνα Λέχου: Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους δεν επιθυμώ να δουλέψω γιατί δεν με αφορούν
Η ηθοποιός ρωτήθηκε αν θα συνεργαζόταν με έναν καταξιωμένο δημιουργό, παρά την προβληματική συμπεριφορά του
Τη στάση της να αποφεύγει επαγγελματικές συνεργασίες με συγκεκριμένους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την καταξίωσή τους στον χώρο, υπογράμμισε η Κατερίνα Λέχου. Η ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν είναι διατεθειμένη να παραβλέψει ζητήματα συμπεριφοράς ή διαφωνίες σε θέματα αρχών προκειμένου να συνεργαστεί με κάποιον.
Η Κατερίνα Λέχουν ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, και μίλησε για τη σχέση της με τον κόσμο. Όπως εξήγησε, είναι ανοιχτή στην επικοινωνία με τους άλλους, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ευγένεια. Όταν έρχεται αντιμέτωπη με αγενείς συμπεριφορές, τόνισε, επιλέγει να κρατά αποστάσεις και να γίνεται πιο επιφυλακτική, χωρίς να αντιδρά έντονα.
«Φυσικά και είμαι ανοιχτή, αλλά περισσότερο από όλα είμαι ανοιχτή με την ευγένεια των ανθρώπων. Δηλαδή την αγένεια θα την αποκρούσω. Όχι με τρομερό, μη φανταστείτε τίποτα φοβερό. Απλώς θα είμαι λίγο πιο κλειστή», ανέφερε αρχικά.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα
Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στις επαγγελματικές της συνεργασίες και ρωτήθηκε αν έχει αντιμετωπίσει αγενείς συμπεριφορές. Τότε εκείνη απάντησε: «Ε, βέβαια, εννοείται. Γιατί κοίταξε, δε θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Θα ήταν μια ουτοπία δηλαδή. Έχω συνεργαστεί με εκατοντάδες ανθρώπους, από το συνεργείο μέχρι ηθοποιούς συναδέλφους. Δεν μπορεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι να είναι όλοι έτσι όπως τους θέλω εγώ».
Σε ερώτηση για το αν θα συνεργαζόταν με έναν καταξιωμένο δημιουργό, παρά την προβληματική συμπεριφορά του ή τις διαφωνίες τους σε θέματα αρχών, και η απάντησή της ήταν κατηγορηματική. «Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους δεν έχω επιθυμία να δουλέψω. Δε με αφορούν. Και υπάρχουν άλλοι που με αφορούν, όπως όλους μας», ξεκαθάρισε.
Τέλος, επισήμανε πως στην επιλογή μιας συνεργασίας καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι άνθρωποι της παραγωγής, όχι μόνο το σενάριο και ο ρόλος. «Το ανθρώπινο στοιχείο είναι βαρύνουσας σημασίας για μένα. Αρχής γενομένης από τον σκηνοθέτη, γιατί έχει την μπαγκέτα και δίνει τον τόνο σε ένα γύρισμα», διευκρίνισε.
Η Κατερίνα Λέχουν ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, και μίλησε για τη σχέση της με τον κόσμο. Όπως εξήγησε, είναι ανοιχτή στην επικοινωνία με τους άλλους, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ευγένεια. Όταν έρχεται αντιμέτωπη με αγενείς συμπεριφορές, τόνισε, επιλέγει να κρατά αποστάσεις και να γίνεται πιο επιφυλακτική, χωρίς να αντιδρά έντονα.
«Φυσικά και είμαι ανοιχτή, αλλά περισσότερο από όλα είμαι ανοιχτή με την ευγένεια των ανθρώπων. Δηλαδή την αγένεια θα την αποκρούσω. Όχι με τρομερό, μη φανταστείτε τίποτα φοβερό. Απλώς θα είμαι λίγο πιο κλειστή», ανέφερε αρχικά.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα
Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στις επαγγελματικές της συνεργασίες και ρωτήθηκε αν έχει αντιμετωπίσει αγενείς συμπεριφορές. Τότε εκείνη απάντησε: «Ε, βέβαια, εννοείται. Γιατί κοίταξε, δε θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Θα ήταν μια ουτοπία δηλαδή. Έχω συνεργαστεί με εκατοντάδες ανθρώπους, από το συνεργείο μέχρι ηθοποιούς συναδέλφους. Δεν μπορεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι να είναι όλοι έτσι όπως τους θέλω εγώ».
Σε ερώτηση για το αν θα συνεργαζόταν με έναν καταξιωμένο δημιουργό, παρά την προβληματική συμπεριφορά του ή τις διαφωνίες τους σε θέματα αρχών, και η απάντησή της ήταν κατηγορηματική. «Όχι. Υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους δεν έχω επιθυμία να δουλέψω. Δε με αφορούν. Και υπάρχουν άλλοι που με αφορούν, όπως όλους μας», ξεκαθάρισε.
Τέλος, επισήμανε πως στην επιλογή μιας συνεργασίας καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι άνθρωποι της παραγωγής, όχι μόνο το σενάριο και ο ρόλος. «Το ανθρώπινο στοιχείο είναι βαρύνουσας σημασίας για μένα. Αρχής γενομένης από τον σκηνοθέτη, γιατί έχει την μπαγκέτα και δίνει τον τόνο σε ένα γύρισμα», διευκρίνισε.
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