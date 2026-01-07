Ανδρομάχη: Κρατιόμουν με το ζόρι να μην κλάψω σε όλο τον γάμο και έλεγαν ότι ήμουν ξινή
Τους έχω γραμμένους η αλήθεια είναι, πρόσθεσε η τραγουδίστρια
Για τα σχόλια που ακούστηκαν σχετικά με τον γάμο της απάντησε η Ανδρομάχη Δημητροπούλου, επισημαίνοντας πως πολλοί ήταν εκείνοι που έλεγαν ότι φαινόταν «ξινή», ενώ στην πραγματικότητα απλώς προσπαθούσε να μην κλάψει.
Η τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στο διαδικτυακό podcast «Τσάι με Λεμόνι» και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, απόσπασμα αυτής προβλήθηκε στην εκπομπή Happy Day, κατά την οποία δήλωσε πως δεν δίνει καμία σημασία σε όσα γράφονται για εκείνη. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ωστόσο, αποκάλυψε και ένα ακραίο περιστατικό που έχει ζήσει με διάσημο Έλληνα πίσω από τις κάμερες.
Σχετικά με τα σχόλια γύρω από τον γάμο της με τον Γιώργο Λιβάνη, η Ανδρομάχη είπε: «Αυτό που έλεγαν με τις γκριμάτσες γέλασα πάρα πολύ. Κρατιόμουν με το ζόρι να μην κλάψω σε όλο το γάμο και έλεγαν “ήταν ξινή”. Υπάρχουν βέβαια και οι κακοπροαίρετοι, που τους έχω γραμμένους η αλήθεια είναι».
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια αποκάλυψε μια από τις πιο δυσάρεστες εμπειρίες που είχε με πρόσωπο του χώρου: «Μπροστά στην κάμερα μας έδινε συμβουλές και ήταν γλυκούλης και cute και καλός, όταν έκλεισε η κάμερα μας λέει “δεν θα με κάνετε εσείς ρεζίλι”. Έτσι! Δεν κατάλαβα καν ότι το έλεγε σε εμάς γιατί ήταν τόσο μεγάλη η αλλαγή. Είχα πάθει σοκ. Ήταν πολύ άβολο», δήλωσε.
Η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας ανέβηκαν το απόγευμα της Κυριακής 5 Οκτωβρίου, σε μία ρομαντική τελετή σε κτήμα στη Βαρυμπόμπη. Κουμπάροι ήταν δύο καλοί τους φίλοι, η Μικαέλα Ιωνά και ο Παναγιώτης Γλεντζής. Μάλιστα, το ζευγάρι μετά το μυστήριο του γάμου βάφτισε τον γιο του. Ο μικρός πήρε το όνομα Γεράσιμος, προς τιμήν του πατέρα του τραγουδιστή.
