Κρις Τζένερ: Ο σύντροφός της την αποκάλεσε «γυναίκα μου» και αναζωπύρωσε τα σενάρια περί κρυφού γάμου
Κρις Τζένερ: Ο σύντροφός της την αποκάλεσε «γυναίκα μου» και αναζωπύρωσε τα σενάρια περί κρυφού γάμου
Ο 45χρονος Κόρεϊ Γκάμπλ της ευχήθηκε για τα 71α γενέθλιά της, ενώ εδώ και χρόνια κυκλοφορούν φήμες ότι το ζευγάρι μπορεί να έχει αρραβωνιαστεί ή παντρευτεί κρυφά
Νέα συζήτηση γύρω από την προσωπική ζωή της Κρις Τζένερ προκάλεσε η ανάρτηση του επί χρόνια συντρόφου της, Κόρεϊ Γκάμπλ, για τα 71α γενέθλιά της, φουντώνοντας τα σενάρια περί κρυφού γάμου όταν την αποκάλεσε «γυναίκα μου».
Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, ο Γκάμπλ δημοσίευσε στιγμιότυπα της συντρόφου του και μία κοινή φωτογραφία τους στο Instagram, σε μία ανάρτηση αφιερωμένη στην Κρις Τζένερ. «Τα πιο ευτυχισμένα γενέθλια στο ιερό δισκοπότηρο. Σε αγαπώ για πάντα. Συνέχισε να είσαι υπέροχη», έγραψε αρχικά, προσθέτοντας: «Είσαι η καλύτερη μητέρα, η πιο αγαπημένη και γλυκιά για όλα σου τα παιδιά και αισθάνομαι ευλογημένος που σε έχω στη ζωή μου, γυναικούλα μου. Εύχομαι να έχουμε πολλά ακόμη υπέροχα χρόνια. Σε αγαπώ πολύ». Η Τζένερ απάντησε στα σχόλια, γράφοντας «σε αγαπώ».
Δείτε την ανάρτησή του
Οι φήμες για το ενδεχόμενο ενός κρυφού αρραβώνα ή ακόμη και γάμου ανάμεσα στο ζευγάρι εμφανίζονται κατά διαστήματα εδώ και χρόνια. Το 2017, όταν η Κρις Τζένερ ρωτήθηκε στην εκπομπή «The Ellen DeGeneres Show» αν θα σκεφτόταν να παντρευτεί ξανά, είχε απαντήσει με χιούμορ: «Ξέρετε, το έχω κάνει δύο φορές και δεν πήγε και τόσο καλά. Οπότε δεν ξέρω. Ποτέ δεν ξέρεις».
Έναν χρόνο αργότερα, τον Αύγουστο του 2018, βρέθηκε καλεσμένη στο «The Late Late Show With James Corden». Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού «Spill Your Guts or Fill Your Guts», προτίμησε να φάει έναν γρύλο αντί να αποκαλύψει αν το οβάλ διαμάντι των 20 καρατίων που φορούσε στο δάχτυλό της σήμαινε ότι είχε αρραβωνιαστεί.
Το θέμα του γάμου επανήλθε τον περασμένο Απρίλιο, όταν η Τζένερ συζήτησε το ενδεχόμενο αυτό στο podcast της κόρης της, Κλόι Καρντάσιαν, «Khloé in Wonder Land». Όταν η 42χρονη τη ρώτησε αν πρόκειται να παντρευτεί, η μητέρα της απάντησε αρχικά «όχι», για να προσθέσει στη συνέχεια με νόημα: «Ποτέ δεν ξέρεις».
Την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, ο Γκάμπλ δημοσίευσε στιγμιότυπα της συντρόφου του και μία κοινή φωτογραφία τους στο Instagram, σε μία ανάρτηση αφιερωμένη στην Κρις Τζένερ. «Τα πιο ευτυχισμένα γενέθλια στο ιερό δισκοπότηρο. Σε αγαπώ για πάντα. Συνέχισε να είσαι υπέροχη», έγραψε αρχικά, προσθέτοντας: «Είσαι η καλύτερη μητέρα, η πιο αγαπημένη και γλυκιά για όλα σου τα παιδιά και αισθάνομαι ευλογημένος που σε έχω στη ζωή μου, γυναικούλα μου. Εύχομαι να έχουμε πολλά ακόμη υπέροχα χρόνια. Σε αγαπώ πολύ». Η Τζένερ απάντησε στα σχόλια, γράφοντας «σε αγαπώ».
Δείτε την ανάρτησή του
Οι φήμες για το ενδεχόμενο ενός κρυφού αρραβώνα ή ακόμη και γάμου ανάμεσα στο ζευγάρι εμφανίζονται κατά διαστήματα εδώ και χρόνια. Το 2017, όταν η Κρις Τζένερ ρωτήθηκε στην εκπομπή «The Ellen DeGeneres Show» αν θα σκεφτόταν να παντρευτεί ξανά, είχε απαντήσει με χιούμορ: «Ξέρετε, το έχω κάνει δύο φορές και δεν πήγε και τόσο καλά. Οπότε δεν ξέρω. Ποτέ δεν ξέρεις».
Έναν χρόνο αργότερα, τον Αύγουστο του 2018, βρέθηκε καλεσμένη στο «The Late Late Show With James Corden». Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού «Spill Your Guts or Fill Your Guts», προτίμησε να φάει έναν γρύλο αντί να αποκαλύψει αν το οβάλ διαμάντι των 20 καρατίων που φορούσε στο δάχτυλό της σήμαινε ότι είχε αρραβωνιαστεί.
Το θέμα του γάμου επανήλθε τον περασμένο Απρίλιο, όταν η Τζένερ συζήτησε το ενδεχόμενο αυτό στο podcast της κόρης της, Κλόι Καρντάσιαν, «Khloé in Wonder Land». Όταν η 42χρονη τη ρώτησε αν πρόκειται να παντρευτεί, η μητέρα της απάντησε αρχικά «όχι», για να προσθέσει στη συνέχεια με νόημα: «Ποτέ δεν ξέρεις».
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