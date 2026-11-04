Τόνια Σωτηροπούλου για ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Πιστεύω ότι υπάρχει μια ειδική θέση στην κόλαση για ανθρώπους που κάνουν αυτές τις επιλογές

Η Τόνια Σωτηροπούλου, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε στο διάστημα που εργάστηκε στο εξωτερικό και έπειτα αποκάλυψε με ποιον ηθοποιό θα ήθελε να συνεργαστεί: «Θα ήθελα να συνεργαστώ με πάρα πολλούς. Πραγματικά μου αρέσει πολύ ο Χαβιέ Μπαρδέμ», είπε, τονίζοντας πως της αρέσει που παίρνει ξεκάθαρη θέση σε θέματα.Κλείνοντας, με αφορμή τα δοκιμαστικά για τον νέο πράκτορα 007, η ηθοποιός η οποία συμμετείχε σε ταινία του Τζέιμς Μποντ με τον Ντάνιελ Κρεγκ, δήλωσε ποιος θα ήθελε να είναι ο επόμενος: «Μου αρέσει ο Κάλουμ Τέρνερ. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ ωραίο. Μου φαίνεται λίγο νέος για αυτόν τον ρόλο, αλλά έχει φύγει από την προηγούμενη εταιρεία παραγωγής, οπότε αλλάζουν πολλά πράγματα τώρα. Κάνει και ωραίες επιλογές. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλός ηθοποιός. Θα ψήφιζα Κάλουμ».