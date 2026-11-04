Τόνια Σωτηροπούλου για ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Πιστεύω ότι υπάρχει μια ειδική θέση στην κόλαση για ανθρώπους που κάνουν αυτές τις επιλογές
Τόνια Σωτηροπούλου για ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Πιστεύω ότι υπάρχει μια ειδική θέση στην κόλαση για ανθρώπους που κάνουν αυτές τις επιλογές
«Αισθάνεσαι πολύ άβολα που τελικά υπάρχεις στο ίδιο κοινωνικό σύνολο με ανθρώπους που κάνουν κάτι τέτοιο», πρόσθεσε η ηθοποιός
Ειδική θέση στην κόλαση υποστηρίζει η Τόνια Σωτηροπούλου πως υπάρχει για τους ανθρώπους που οδηγούνται σε πράξεις όμοιες με εκείνων που βρίσκονται πίσω από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», οι οποίοι κατηγορούνται για απάτες εις βάρος παιδιών και οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη.
Η ηθοποιός σχολίασε τις εξελίξεις που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, και με αφορμή το γεγονός πως και η ίδια έχει ιδρύσει μία φιλανθρωπική οργάνωση, ένα καταφύγιο ζώων, επισήμανε αρχικά: «Ο κόσμος θα δυσκολευτεί να δώσει ξανά χρήματα για έναν τέτοιο σκοπό και είναι λογικό».
Η Τόνια Σωτηροπούλου πρόσθεσε πως πρόκειται για ένα ακραίο γεγονός: «Αυτό είναι κάτι ακραίο και πιστεύω, εγώ προσωπικά, ότι υπάρχει μια πολύ ειδική θέση στην κόλαση για ανθρώπους που κάνουν αυτές τις επιλογές. Ιδίως το να εκμεταλλεύεσαι οικογένειες που κινδυνεύουν να χάσουν το παιδί τους είναι διαβολικό. Δεν είναι απλά κάτι κακό, δεν είναι μια τυχαία επιλογή απληστίας».
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Όπως δήλωσε, η συνύπαρξή της με ανθρώπους που σκέφτονται και δρουν με αντίστοιχο τρόπο την κάνει να αισθάνεται άβολα: «Λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι πολύ σοκαριστικό. Το βλέπουμε και από το καταφύγιο. Όταν έρχονται ζώα τα οποία είναι βαθιά κακοποιημένα, αισθάνεσαι πολύ άβολα που τελικά υπάρχεις στο ίδιο κοινωνικό σύνολο με ανθρώπους που κάνουν κάτι τέτοιο. Πόσο μάλλον έχοντας έναν τέτοιο αντίκτυπο σε παιδιά και οικογένειες που είναι σε αυτή τη θέση. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξουν πιο ισχυροί νόμοι. Πρέπει να ελέγχονται σίγουρα περισσότερο γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο», είπε.
Παρόλα αυτά, έχει πίστη για το μέλλον και τον τρόπο που θα εξελιχθούν τα πράγματα: «Εγώ πιστεύω πάντα ότι το καλό νικάει στο τέλος και θα νικήσει».
Στην ίδια συνέντευξη, η Τόνια Σωτηροπούλου μίλησε για τη σχέση της με τον Κωστή Μαραβέγια: «Η αλήθεια είναι ότι για εμένα, που τώρα είμαστε μαζί σχεδόν δέκα χρόνια, το πιο σημαντικό πράγμα για να διαρκέσει μια σχέση και να αλλάξει τα σχήματα που είναι να αλλάξει, είναι το να είσαι φίλος με τον άλλον, να είσαι ο καλύτερός του φίλος. Νομίζω ότι και ο σεβασμός και η στήριξη είναι κάτι πολύ σημαντικό», ανέφερε.
Και συμπλήρωσε για τη γνωριμία τους: «Τον Κωστή τον είχα δει αρκετές φορές πριν βρεθούμε, γιατί πήγαινα σε live του. Αλλά ήταν πολύ ωραία συγκυρία αυτή που μας έφερε η ζωή. Είναι ωραίο να συναντιούνται οι άνθρωποι. Τον θαυμάζω πάρα πολύ».
Στη συνέχεια μίλησε για τα ταλέντα του τραγουδιστή: «Κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος για τον Κωστή, είναι ότι πέρα από τραγουδιστής, προφανώς γράφει τη δική του μουσική, αλλά γράφει και μουσική για ταινίες. Είναι εκπληκτικός συνθέτης. Είναι προσφάτως σκηνοθέτης. Μόλις έκανε την πρώτη του μικρού μήκους ταινία, στην οποία συνεργαζόμαστε στο κομμάτι της παραγωγής».
Η ηθοποιός σχολίασε τις εξελίξεις που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, και με αφορμή το γεγονός πως και η ίδια έχει ιδρύσει μία φιλανθρωπική οργάνωση, ένα καταφύγιο ζώων, επισήμανε αρχικά: «Ο κόσμος θα δυσκολευτεί να δώσει ξανά χρήματα για έναν τέτοιο σκοπό και είναι λογικό».
Η Τόνια Σωτηροπούλου πρόσθεσε πως πρόκειται για ένα ακραίο γεγονός: «Αυτό είναι κάτι ακραίο και πιστεύω, εγώ προσωπικά, ότι υπάρχει μια πολύ ειδική θέση στην κόλαση για ανθρώπους που κάνουν αυτές τις επιλογές. Ιδίως το να εκμεταλλεύεσαι οικογένειες που κινδυνεύουν να χάσουν το παιδί τους είναι διαβολικό. Δεν είναι απλά κάτι κακό, δεν είναι μια τυχαία επιλογή απληστίας».
Δείτε το βίντεο
Όπως δήλωσε, η συνύπαρξή της με ανθρώπους που σκέφτονται και δρουν με αντίστοιχο τρόπο την κάνει να αισθάνεται άβολα: «Λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι πολύ σοκαριστικό. Το βλέπουμε και από το καταφύγιο. Όταν έρχονται ζώα τα οποία είναι βαθιά κακοποιημένα, αισθάνεσαι πολύ άβολα που τελικά υπάρχεις στο ίδιο κοινωνικό σύνολο με ανθρώπους που κάνουν κάτι τέτοιο. Πόσο μάλλον έχοντας έναν τέτοιο αντίκτυπο σε παιδιά και οικογένειες που είναι σε αυτή τη θέση. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξουν πιο ισχυροί νόμοι. Πρέπει να ελέγχονται σίγουρα περισσότερο γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο», είπε.
Παρόλα αυτά, έχει πίστη για το μέλλον και τον τρόπο που θα εξελιχθούν τα πράγματα: «Εγώ πιστεύω πάντα ότι το καλό νικάει στο τέλος και θα νικήσει».
Στην ίδια συνέντευξη, η Τόνια Σωτηροπούλου μίλησε για τη σχέση της με τον Κωστή Μαραβέγια: «Η αλήθεια είναι ότι για εμένα, που τώρα είμαστε μαζί σχεδόν δέκα χρόνια, το πιο σημαντικό πράγμα για να διαρκέσει μια σχέση και να αλλάξει τα σχήματα που είναι να αλλάξει, είναι το να είσαι φίλος με τον άλλον, να είσαι ο καλύτερός του φίλος. Νομίζω ότι και ο σεβασμός και η στήριξη είναι κάτι πολύ σημαντικό», ανέφερε.
Και συμπλήρωσε για τη γνωριμία τους: «Τον Κωστή τον είχα δει αρκετές φορές πριν βρεθούμε, γιατί πήγαινα σε live του. Αλλά ήταν πολύ ωραία συγκυρία αυτή που μας έφερε η ζωή. Είναι ωραίο να συναντιούνται οι άνθρωποι. Τον θαυμάζω πάρα πολύ».
Στη συνέχεια μίλησε για τα ταλέντα του τραγουδιστή: «Κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος για τον Κωστή, είναι ότι πέρα από τραγουδιστής, προφανώς γράφει τη δική του μουσική, αλλά γράφει και μουσική για ταινίες. Είναι εκπληκτικός συνθέτης. Είναι προσφάτως σκηνοθέτης. Μόλις έκανε την πρώτη του μικρού μήκους ταινία, στην οποία συνεργαζόμαστε στο κομμάτι της παραγωγής».
Η Τόνια Σωτηροπούλου, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αναφέρθηκε στο διάστημα που εργάστηκε στο εξωτερικό και έπειτα αποκάλυψε με ποιον ηθοποιό θα ήθελε να συνεργαστεί: «Θα ήθελα να συνεργαστώ με πάρα πολλούς. Πραγματικά μου αρέσει πολύ ο Χαβιέ Μπαρδέμ», είπε, τονίζοντας πως της αρέσει που παίρνει ξεκάθαρη θέση σε θέματα.
Κλείνοντας, με αφορμή τα δοκιμαστικά για τον νέο πράκτορα 007, η ηθοποιός η οποία συμμετείχε σε ταινία του Τζέιμς Μποντ με τον Ντάνιελ Κρεγκ, δήλωσε ποιος θα ήθελε να είναι ο επόμενος: «Μου αρέσει ο Κάλουμ Τέρνερ. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ ωραίο. Μου φαίνεται λίγο νέος για αυτόν τον ρόλο, αλλά έχει φύγει από την προηγούμενη εταιρεία παραγωγής, οπότε αλλάζουν πολλά πράγματα τώρα. Κάνει και ωραίες επιλογές. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλός ηθοποιός. Θα ψήφιζα Κάλουμ».
Κλείνοντας, με αφορμή τα δοκιμαστικά για τον νέο πράκτορα 007, η ηθοποιός η οποία συμμετείχε σε ταινία του Τζέιμς Μποντ με τον Ντάνιελ Κρεγκ, δήλωσε ποιος θα ήθελε να είναι ο επόμενος: «Μου αρέσει ο Κάλουμ Τέρνερ. Πιστεύω ότι θα ήταν πολύ ωραίο. Μου φαίνεται λίγο νέος για αυτόν τον ρόλο, αλλά έχει φύγει από την προηγούμενη εταιρεία παραγωγής, οπότε αλλάζουν πολλά πράγματα τώρα. Κάνει και ωραίες επιλογές. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλός ηθοποιός. Θα ψήφιζα Κάλουμ».
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