Τόνια Σωτηροπούλου για Κωστή Μαραβέγια: Κάθε σχέση έχει τα θέματά της, αλλά είναι ο πιο καλός μου φίλος και αυτό έχει διάρκεια στον χρόνο

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Στη συνέχεια ανέφερε πως η ίδια ανέλαβε τον ρόλο του παραγωγού και ο σύζυγός της σκηνοθέτησε μία ταινία μικρού μήκους, τονίζοντας πως η συνεργασία τους ήταν πολύ καλή: «Στο κομμάτι της παραγωγής με το οποίο ασχολούμαι τώρα, αρχίζει το ταξίδι μιας ταινίας μικρού μήκους που έχει γράψει και σκηνοθετήσει ο Κωστής Μαραβέγιας και έκανε πρεμιέρα στις Νύχτες Πρεμιέρας αυτή την εβδομάδα. Μετά θα πάει σε ένα φεστιβάλ στη Νέα Υόρκη, στο Τσέλσι και κάπως συμπορευόμαστε εκεί. Είναι ωραία γιατί δεν μπαίνει ο ένας στα χωράφια του άλλου. Ο καθένας κάνει αυτό που ξέρει», είπε.Η Τόνια Σωτηροπούλου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ανάφέρθηκε και στο φιλμ «Η Βαλίτσα» όπου πρωταγωνιστεί: «Στις 15 Οκτώβρη βγαίνει στους κινηματογράφους “Η Βαλίτσα” η οποία είναι μία ταινία μεγάλου μήκους, κωμική περιπέτεια. Περάσαμε καταπληκτικά», ανέφερε.Και πρόσθεσε: «Είναι μία αρκετά γυναικεία ταινία, τους αφορά όλους, αλλά οι πρωταγωνίστριες είναι ουσιαστικά μια παρέα τεσσάρων γυναικών κοριτσιών όπου βρίσκουν μια βαλίτσα γεμάτη λεφτά κάτω από μια πάρα πολύ περίεργη συνθήκη και υπάρχει μία αντίπαλη ομάδα στην οποία ανήκουμε ο Δημήτρης Μοθοναίος κι εγώ, που ψάχνουμε κι εμείς τη βαλίτσα. Έχω επιλέξει να υποδυθώ έναν πολύπλευρο χαρακτήρα...».Στην ταινία παίζει και η Βίκυ Καγιά, για την οποία η ηθοποιός δήλωσε πως είναι εξαιρετική στον ρόλο της: «Η Βίκυ Καγιά υποδύεται έναν εξαιρετικό ρόλο στην ταινία. Είναι η διευθύντρια ενός ιδρύματος. Παιδιά, είναι καταπληκτική. Είναι εξαιρετική ηθοποιός», είπε.