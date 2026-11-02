Diddy: Άλλαξε για μία ακόμη φορά η ημερομηνία αποφυλάκισής του
Diddy: Άλλαξε για μία ακόμη φορά η ημερομηνία αποφυλάκισής του
Η ημερομηνία αποφυλάκισης του 56χρονου μουσικού παραγωγού μεταφέρθηκε τρεις εβδομάδες νωρίτερα και πλέον αναμένεται να αποφυλακιστεί στις 6 Φεβρουαρίου 2028
Για μία ακόμη φορά άλλαξε η ημερομηνία αποφυλάκισης του Diddy, καθώς τους τελευταίους μήνες έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα, μετά και την πολυσυζητημένη μεταγωγή του σε άλλη φυλακή.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, η ημερομηνία αποφυλάκισης του 56χρονου μουσικού παραγωγού μεταφέρθηκε τρεις εβδομάδες νωρίτερα και πλέον αναμένεται να αποφυλακιστεί στις 6 Φεβρουαρίου 2028. Μόλις τον περασμένο μήνα είχε γίνει γνωστό ότι η αποφυλάκισή του είχε προγραμματιστεί για τις 2 Μαρτίου 2028.
Ο Diddy κρατούνταν προηγουμένως στο ομοσπονδιακό σωφρονιστικό κατάστημα FCI Fort Dix, στο Νιου Τζέρσεϊ, ωστόσο η Daily Mail επιβεβαίωσε τον περασμένο μήνα ότι μεταφέρθηκε στη φυλακή FCI Allenwood, στην Πενσιλβάνια. Τον περασμένο μήνα αποκαλύφθηκε επίσης ότι κρατείται πλέον μαζί με τους υπόλοιπους φυλακισμένους στη νέα ομοσπονδιακή φυλακή, όπου μεταφέρθηκε έπειτα από αναφορές για συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων.
Η μεταφορά του σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα πραγματοποιήθηκε αφού οι αρμόδιες αρχές διέψευσαν τις πληροφορίες ότι ο Diddy είχε εμπλακεί σε συμπλοκή στη φυλακή FCI Fort Dix με Τζαμαϊκανό βαρόνο ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες αναφορές, ο συγκρατούμενος του Diddy φερόταν να είναι εξοργισμένος μαζί του εξαιτίας ενός αποκαλυπτικού ρεπορτάζ του NBC για την προνομιακή, σχεδόν «VIP» μεταχείριση που υποτίθεται ότι απολάμβανε πίσω από τα κάγκελα.
Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ του NBC, έγινε γνωστό ότι ο Diddy είχε τεθεί σε απομόνωση στη φυλακή FCI Fort Dix, πριν από τη μεταγωγή του στην Πενσιλβάνια. Ωστόσο, ο Χοσέ Ρόχας, γραμματέας συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων στις ομοσπονδιακές φυλακές, υποστήριξε, σύμφωνα με το TMZ, ότι ο Diddy κρατείται πλέον μαζί με τους υπόλοιπους φυλακισμένους στο FCI Allenwood.
Η εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών, Ράντιλι Τζιαμούσο, δήλωσε στη Daily Mail: «Για λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ασφάλειας και προστασίας των κρατουμένων, δεν σχολιάζουμε τις συνθήκες κράτησης οποιουδήποτε προσώπου βρίσκεται υπό την ευθύνη μας, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων σχετικά με τη στέγασή του».
Αρχικά, ο Diddy επρόκειτο να αποφυλακιστεί τον Μάιο του 2028, προτού η ημερομηνία αλλάξει επανειλημμένα. Την περασμένη εβδομάδα είχε γίνει γνωστό ότι ο ράπερ αναμενόταν να παραμείνει ακόμη περισσότερο χρόνο στη φυλακή, καθώς η ημερομηνία αποφυλάκισής του είχε μετατεθεί για αργότερα.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών, τα οποία είχε εξετάσει η Daily Mail, ο Κομπς επρόκειτο τότε να αποφυλακιστεί στις 2 Μαρτίου 2028, δηλαδή έξι εβδομάδες αργότερα από την προηγούμενη ημερομηνία, που ήταν η 21η Ιανουαρίου 2028. Η εξέλιξη αυτή συνέπεσε χρονικά με τις αποκαλύψεις ότι ο ράπερ είχε οδηγηθεί ξανά σε απομόνωση, εν μέσω δημοσιευμάτων σύμφωνα με τα οποία φερόταν να απολαμβάνει πολυτελή μεταχείριση μέσα στη φυλακή.
Σύμφωνα με το People, το οποίο μετέδωσε πρώτο την αλλαγή της ημερομηνίας αποφυλάκισης, ο Diddy παρέμενε τότε σε καθεστώς απομόνωσης. «Για λόγους ιδιωτικότητας και ασφάλειας, δεν σχολιάζουμε τις συνθήκες κράτησης οποιουδήποτε φυλακισμένου, συμπεριλαμβανομένων των λόγων αλλαγής της ημερομηνίας αποφυλάκισής του», ανέφερε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φυλακών σε ανακοίνωσή της προς το περιοδικό.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, η ημερομηνία αποφυλάκισης του 56χρονου μουσικού παραγωγού μεταφέρθηκε τρεις εβδομάδες νωρίτερα και πλέον αναμένεται να αποφυλακιστεί στις 6 Φεβρουαρίου 2028. Μόλις τον περασμένο μήνα είχε γίνει γνωστό ότι η αποφυλάκισή του είχε προγραμματιστεί για τις 2 Μαρτίου 2028.
Ο Diddy κρατούνταν προηγουμένως στο ομοσπονδιακό σωφρονιστικό κατάστημα FCI Fort Dix, στο Νιου Τζέρσεϊ, ωστόσο η Daily Mail επιβεβαίωσε τον περασμένο μήνα ότι μεταφέρθηκε στη φυλακή FCI Allenwood, στην Πενσιλβάνια. Τον περασμένο μήνα αποκαλύφθηκε επίσης ότι κρατείται πλέον μαζί με τους υπόλοιπους φυλακισμένους στη νέα ομοσπονδιακή φυλακή, όπου μεταφέρθηκε έπειτα από αναφορές για συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων.
Η μεταφορά του σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα πραγματοποιήθηκε αφού οι αρμόδιες αρχές διέψευσαν τις πληροφορίες ότι ο Diddy είχε εμπλακεί σε συμπλοκή στη φυλακή FCI Fort Dix με Τζαμαϊκανό βαρόνο ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες αναφορές, ο συγκρατούμενος του Diddy φερόταν να είναι εξοργισμένος μαζί του εξαιτίας ενός αποκαλυπτικού ρεπορτάζ του NBC για την προνομιακή, σχεδόν «VIP» μεταχείριση που υποτίθεται ότι απολάμβανε πίσω από τα κάγκελα.
Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ του NBC, έγινε γνωστό ότι ο Diddy είχε τεθεί σε απομόνωση στη φυλακή FCI Fort Dix, πριν από τη μεταγωγή του στην Πενσιλβάνια. Ωστόσο, ο Χοσέ Ρόχας, γραμματέας συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων στις ομοσπονδιακές φυλακές, υποστήριξε, σύμφωνα με το TMZ, ότι ο Diddy κρατείται πλέον μαζί με τους υπόλοιπους φυλακισμένους στο FCI Allenwood.
Diddy's prison release moved forward again after rapper was transferred out of facility where he received 'VIP' treatment https://t.co/ulqXTIhre6— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 2, 2026
Αρχικά, ο Diddy επρόκειτο να αποφυλακιστεί τον Μάιο του 2028, προτού η ημερομηνία αλλάξει επανειλημμένα. Την περασμένη εβδομάδα είχε γίνει γνωστό ότι ο ράπερ αναμενόταν να παραμείνει ακόμη περισσότερο χρόνο στη φυλακή, καθώς η ημερομηνία αποφυλάκισής του είχε μετατεθεί για αργότερα.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών, τα οποία είχε εξετάσει η Daily Mail, ο Κομπς επρόκειτο τότε να αποφυλακιστεί στις 2 Μαρτίου 2028, δηλαδή έξι εβδομάδες αργότερα από την προηγούμενη ημερομηνία, που ήταν η 21η Ιανουαρίου 2028. Η εξέλιξη αυτή συνέπεσε χρονικά με τις αποκαλύψεις ότι ο ράπερ είχε οδηγηθεί ξανά σε απομόνωση, εν μέσω δημοσιευμάτων σύμφωνα με τα οποία φερόταν να απολαμβάνει πολυτελή μεταχείριση μέσα στη φυλακή.
Σύμφωνα με το People, το οποίο μετέδωσε πρώτο την αλλαγή της ημερομηνίας αποφυλάκισης, ο Diddy παρέμενε τότε σε καθεστώς απομόνωσης. «Για λόγους ιδιωτικότητας και ασφάλειας, δεν σχολιάζουμε τις συνθήκες κράτησης οποιουδήποτε φυλακισμένου, συμπεριλαμβανομένων των λόγων αλλαγής της ημερομηνίας αποφυλάκισής του», ανέφερε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φυλακών σε ανακοίνωσή της προς το περιοδικό.
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