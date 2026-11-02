Αθηνά Οικονομάκου για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Έχει συμβεί να βοηθήσω τον συγκεκριμένο οργανισμό, είναι χυδαίο

Όταν ρωτήθηκε για τον τρόπο με τον οποίο την είχαν προσεγγίσει, εξήγησε ότι τα αιτήματα αφορούσαν στην αναδημοσίευση συγκεκριμένων αναρτήσεων με σκοπό την ενίσχυση της βοήθειας προς παιδιά που είχαν ανάγκη: «

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Κλείνοντας, η Αθηνά Οικονομάκου τόνισε ότι η πρόθεσή της ήταν να προσφέρει, ενώ δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για όσα έχουν γίνει γνωστά, σχολιάζοντας: «





Στελέχη του ελληνικού FBI στη Βόρεια Ελλάδα προχώρησαν



Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που έκαναν δωρεές στη ΜΚΟ και εξαπατήθηκαν βρίσκονται μία εφοπλίστρια που έδωσε 30.000 δολάρια ΗΠΑ, γνωστός τραγουδιστής που έδωσε περισσότερα από 13.000 ευρώ, ένας ποδοσφαιριστής που δώρισε περίπου 12.500 ευρώ, πολύ γνωστή τενίστρια που έδωσε 8.000 ευρώ, γνωστή παρουσιάστρια που κατέβαλε 1.570 ευρώ, καθώς και γνωστή influencer η οποία δώρισε περίπου 800 ευρώ.



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».Στελέχη του ελληνικού FBI στη Βόρεια Ελλάδα προχώρησαν στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης , τα μέλη της οποίας κατηγορούνται ότι, μέσω μίας Μ.Κ.Ο., υφάρπαζαν χρήματα από εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες. Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών οι αδίστακτοι απατεώνες έπαιζαν με την τύχη αθώων παιδιών και τα χρήματα που έβαζαν στην τσέπη τα χρησιμοποιούσαν στη συνέχεια για τη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων.Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που έκαναν δωρεές στη ΜΚΟ και εξαπατήθηκαν βρίσκονται μία εφοπλίστρια που έδωσε 30.000 δολάρια ΗΠΑ, γνωστός τραγουδιστής που έδωσε περισσότερα από 13.000 ευρώ, ένας ποδοσφαιριστής που δώρισε περίπου 12.500 ευρώ, πολύ γνωστή τενίστρια που έδωσε 8.000 ευρώ, γνωστή παρουσιάστρια που κατέβαλε 1.570 ευρώ, καθώς και γνωστή influencer η οποία δώρισε περίπου 800 ευρώ. Κωνσταντίνος Φιρινίδης είναι ο πρόεδρος της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» , με το πρόσωπό του να βρίσκεται στο επίκεντρο της σοβαρής αστυνομικής έρευνας για τη διαχείριση χρημάτων που συγκεντρώνονταν μέσω φιλανθρωπικών δράσεων.

Μέσα από το Instagram μου έστελναν αν μπορούσα να προωθήσω κάποια δημοσιεύματα, κάποιες δημοσιεύσεις που έκαναν για να τις μάθει ο κόσμος και να βοηθήσουμε παραπάνω κάποια παιδάκια. Αυτό. Ενώ δεν είχα παραπάνω επικοινωνία μόνο μέσω InstagramΔεν πειράζει, εμείς ό,τι κάναμε, το κάναμε με την καλή μας την καρδιά. Υπάρχει και το κάρμα. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτοί οι άνθρωποι πώς ζουν δεν ξέρω πώς επιβιώνουν και πώς κοιμούνται το βράδυ