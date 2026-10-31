Εκμεταλλεύονταν παιδιά με σοβαρές ασθένειες, εξαπάτησαν επιχειρηματίες, αθλητές, καλλιτέχνες, influencer: Πώς δρούσε το κύκλωμα στη βόρεια Ελλάδα



Απενεργοποίησαν λογαριασμό καρκινοπαθούς παιδιού



Έβαλαν στην τσέπη εκατομμύρια



Πώς «ξέπλεναν» τα χρήματα



Η χειραγώγηση αγώνων

Επιπλέον διαπιστώθηκαν περιπτώσεις στις οποίες οι δημοσιευμένες αναρτήσεις περιλάμβαναν διαφορετικές φωτογραφίες και στοιχεία ωφελούμενων παιδιών, διότι ήθελαν να αποκρύψουν από τους υποψήφιους δωρητές ότι είχαν προηγηθεί και άλλες δράσεις για το ίδιο παιδί, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των εσόδων από τις δωρεές και συνακόλουθα των παράνομων κερδών τους.Επίσης, εντοπίστηκαν περιπτώσεις στις οποίες τα έξοδα ιατρικών πράξεων και νοσηλείας καλύπτονταν από ασφαλιστικούς φορείς, ενώ στις αναρτήσεις αναφερόταν ότι τα έσοδα θα διαθέτονταν για την κάλυψη των εξόδων αυτών, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες το κόστος των ιατρικών πράξεων ή/και της νοσηλείας, ήταν πολύ μικρότερο από αυτό που αναφερόταν στις αναρτήσεις.Τέλος, εντοπίστηκαν περιπτώσεις στις οποίες μέρος των δωρεών θα κατευθυνόταν προς νοσηλευτικά ιδρύματα ως οικονομική ενίσχυση, πλην όμως ουδέποτε συνέβη αυτό.Ενδεικτικό του αδίστακτου χαρακτήρα των μελών της οργάνωσης είναι το γεγονός ότι με διάφορες μεθοδεύσεις κατόρθωσαν να απενεργοποιήσουν τραπεζικό λογαριασμό μητέρας καρκινοπαθούς παιδιού, ο οποίος χρησιμοποιείτο από τη μητέρα για τη συγκέντρωση δωρεών για τις ανάγκες του καρκινοπαθούς παιδιού της, επειδή δεν χρησιμοποίησε για τη δράση αυτή το επίμαχο Σωματείο, όπως είχε πράξει στο παρελθόν, αλλά κινήθηκε ανεξάρτητα.Ειδικότερα, προέβησαν σε κατάθεση χρηματικού ποσού στο λογαριασμό αυτό και ακολούθως υπέβαλαν στην τράπεζα καταγγελία για απάτη, με το πρόσχημα ότι η εν λόγω ωφελούμενη εξαπατά τους πολίτες σχετικά με το σκοπό της, δεδομένου ότι ο λογαριασμός της δεν είναι ερανικός.Στη συνέχεια επικοινώνησαν με την εν λόγω μητέρα, η οποία δεν γνώριζε ποιος ήταν πραγματικά πίσω από την καταγγελία, και προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν, με απώτερο σκοπό να απευθυνθεί εκ νέου στη ΜΚΟ για την πραγματοποίηση δράσης και να αυξήσουν τα παράνομα κέρδη τους.Οι ερευνητές έλεγξαν 29 τραπεζικούς λογαριασμούς και λογαριασμούς ιδρυμάτων πληρωμών της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ ανέλυσαν συνολικά πάνω από 246.000 κινήσεις λογαριασμών.Από την έρευνα προέκυψε ότι, στο πλαίσιο των προαναφερόμενων δράσεων, κατά το χρονικό διάστημα 2018-2026, πιστώθηκε στους λογαριασμούς του Σωματείου – Μ.Κ.Ο. και τους ατομικούς λογαριασμούς ενός εκ των κατηγορουμένων συνολικό χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα 5.800.000 ευρώ, ενώ αδιευκρίνιστο παραμένει το συνολικό ύψος του ποσού που συλλέχθηκε σε μετρητά από εκδηλώσεις που πραγματοποίησε η ΜΚΟ και από τους κουμπαράδες συλλογής χρημάτων που είχαν στηθεί σε διάφορα σημεία της χώρας, καθώς και το αν αυτά τα χρήματα πιστώθηκαν σε εμπλεκόμενους λογαριασμούς ή παρέμειναν σε μορφή μετρητών.Από την οικονομική έρευνα διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, ότι τα χρήματα των δωρεών κατατίθεντο τόσο σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Μ.Κ.Ο. όσο και σε προσωπικούς λογαριασμούς ενός εκ των κατηγορουμένων μέσω IRIS.Ακολούθως, τα χρήματα που δεν διαθέτονταν στις οικογένειες των ωφελούμενων παιδιών, είτε εκταμιεύονταν και επανατοποθετούνταν με τη μορφή καταθέσεων σε ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των μελών της οργάνωσης, είτε μεταφέρονταν διατραπεζικά στους ατομικούς τους λογαριασμούς, είτε εκταμιεύονταν και χρησιμοποιούνταν για τη διαβίωσή τους, είτε μεταφέρονταν σε λογαριασμούς εικονικών εταιρειών των δραστών ως χρήματα συναλλαγών.Η καταβολή των χρημάτων στις οικογένειες των ωφελούμενων λάμβανε χώρα, κατά περίπτωση, διατραπεζικά, με τη μορφή μετρητών ή/και με την έκδοση προπληρωμένων καρτών που εκδίδονταν μέσω μίας εταιρείας.Τα χρήματα που αποκόμιζαν παράνομα τα μέλη της ομάδας εξασφάλιζαν την πολυτελή τους διαβίωση, καθώς, κατά την οικονομική έρευνα, εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, πλήθος εξόδων που κάλυπταν τις προσωπικές τους ανάγκες και τις ανάγκες μιας καφετέριας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.Παράλληλα, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν συστηματικά σε πληθώρα ενεργειών με σκοπό τη νομιμοποίηση των εσόδων που προέρχονταν από τις εγκληματικές τους δραστηριότητες.Ειδικότερα, προκειμένου να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα εγκληματικώς αποκτηθέντα κεφάλαια και να αποσυνδέσουν αυτά από την αρχική παράνομη πηγή τους, ανέπτυξαν έναν πολυσχιδή χρηματοοικονομικό μηχανισμό.Στο πλαίσιο αυτό οι κατηγορούμενοι μετήλθαν διαφόρων μεθοδολογιών, προβαίνοντας ενδεικτικά στις ακόλουθες πράξεις:χρηματικών ποσών σε μετρητά, ώστε να δυσχεραίνεται η ιχνηλάτηση της προέλευσής τους.χρηματικών ποσών από τους λογαριασμούς πίστωσης των δωρεών σε ατομικούς τους λογαριασμούς και στη συνέχεια περαιτέρω μεταφορές τους μεταξύ των λογαριασμών τους με σκοπό την αποσύνδεση των χρημάτων από την αρχική τους πηγή.•Απόκτηση(αυτοκινήτων και πολυτελών καταναλωτικών αγαθών), για την οποία δεν προκύπτει επαρκής αιτιολόγηση βάσει των διαθέσιμων φορολογικών δεδομένων, καθώς διαπιστώνεται έλλειψη επαρκών εισοδημάτων και εμφάνιση δαπανών που υπερβαίνουν κατά πολύ τα δηλωθέντα εισοδήματα.•Χρήσηγια την κάλυψη προσωπικών τους εξόδων και την εξασφάλιση πολυτελούς βίου.•Συστηματική χρησιμοποίηση του τομέα τωνκαι του διαδικτυακού στοιχηματισμού, με την τοποθέτηση στοιχημάτων σε νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες με σκοπό την ανάληψη των χρημάτων ως κέρδη από τυχερά παίγνια. Ειδικότερα, προέκυψε ότι ένας κατηγορούμενος έχει πιστώσει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα 2.600.000 ευρώ και έχει εκταμιεύσει χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ.•Χρήση. Τα μέλη της ομάδας είχαν συστήσει δύο εικονικές εταιρείες. Μέσω των εταιρειών αυτών εκδίδονταν εικονικά φορολογικά παραστατικά, προκειμένου να δικαιολογούνται ως νόμιμες εταιρικές συναλλαγές οι ροές των παράνομων κερδών.Παράλληλα, ο βασικός κατηγορούμενος διατηρούσε εικονική ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα «υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό», με σκοπό αφενός την έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και αφετέρου την εμφάνιση ανύπαρκτων κερδών και τη δικαιολόγηση του παράνομου πλουτισμού.Συνολικά εντοπίστηκαν εννέα εικονικά φορολογικά παραστατικά με εκδότη ή λήπτη, κατά περίπτωση, τις προαναφερόμενες εταιρείες/επιχειρήσεις, συνολικής αξίας 149.700€.. Ο βασικός κατηγορούμενος φέρεται να επένδυσε μέρος των εγκληματικών προσόδων, συνολικού ύψους άνω των 250.000 ευρώ σε δύο ποδοσφαιρικά σωματεία, ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης, για τη λειτουργία, συντήρηση και κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των σωματείων. Η εν λόγω χρηματοδότηση πραγματοποιείτο σκοπίμως εκτός του επίσημου χρηματοπιστωτικού συστήματος, μέσω άτυπων, ανεπίσημων και εξωλογιστικών συναλλαγών (υπό τη μορφή «μαύρων» πληρωμών σε μετρητά προς αθλητές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές) και χωρίς την έκδοση των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών.Η μεθοδολογία αυτή συνιστά πράξη νομιμοποίησης (ενσωμάτωσης), καθώς το σωματείο χρησιμοποιήθηκε ως όχημα (front organization) για τη μετατροπή των παράνομων εσόδων σε υλικά αγαθά, υπηρεσίες και κοινωνική επιρροή, αποσκοπώντας στη συσκότιση της παράνομης προέλευσης των χρημάτων και στην παράκαμψη των ελεγκτικών μηχανισμών.Ειδικότερα, την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο (2026-2027), αποτελεί αφανή διοικητικό παράγοντα και χρηματοδότη ποδοσφαιρικού σωματείου που αγωνίζεται στην Α’ ερασιτεχνική κατηγορία της Ε.Π.Σ. Πιερίας, ενώ τουλάχιστον κατά τις αγωνιστικές περιόδους 2023-2024 και 2024-2025, ήταν αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης έτερου ποδοσφαιρικού σωματείου όταν και αγωνιζόταν στη Α’ ερασιτεχνική κατηγορία της Ε.Π.Σ. Πιερίας και στη Γ’ εθνική κατηγορία αντίστοιχα.Η δεύτερη υποομάδα συγκροτήθηκε τουλάχιστον από την 15η Σεπτεμβρίου 2026 και δραστηριοποιούνταν στη χειραγώγηση αποτελεσμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων με σκοπό αφενός την εύνοια συγκεκριμένης ερασιτεχνικής ομάδας ποδοσφαίρου που αγωνίζεται στην Α’ κατηγορία της Ε.Π.Σ. Πιερίας, προκειμένου να προβιβαστεί στη Γ’ Εθνική κατηγορία, αφετέρου την τοποθέτηση στοιχημάτων σε χειραγωγημένους αγώνες και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομων κερδών.Η χρηματοδότηση των προαναφερόμενων εγκληματικών πράξεων της 2ης υποομάδας προερχόταν από τα έσοδα που παρήγαγε η εγκληματική δράση της 1ης υποομάδας. Χρηματοδότης και βασικός υποκινητής της παράνομης αυτής δράσης ήταν ο βασικός κατηγορούμενος.Ειδικότερα, το Σεπτέμβριο του 2026, ενώ ήταν αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης ομάδας, φέρεται να παρενέβη σε αγώνα της εν λόγω ομάδας με έτερη, σε συνεργασία με τον αφανή διοικητικό παράγοντα της μίας εξ αυτών, καταβάλλοντας χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ σε πρόσωπα κλειδιά, όπως στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Πιερίας και σε έναν διαιτητή (ο οποίος διαιτήτευσε στο συγκεκριμένο αγώνα), προκειμένου να επηρεαστεί με αθέμιτο τρόπο η τελική έκβαση του αποτελέσματος, αλλά και να αποβληθούν παίκτες της μίας ομάδας, με σκοπό τη νίκη της άλλης.Ο αγώνας έλαβε χώρα τη 19-09-2026, με τελικό σκορ 2-1 υπέρ της ομάδας που είχαν ωφελήσει, ενώ δόθηκαν δύο πέναλτι υπέρ της και μία κόκκινη κάρτα σε βάρος της άλλης.Μάλιστα, οι κατηγορούμενοι συνήψαν σταθερή συμφωνία, σύμφωνα με την οποία η ομάδα που «έσπρωχναν» θα ευνοούταν από τη διαιτησία σταθερά, καθ’ όλη της διάρκεια της τρέχουσας ποδοσφαιρικής σεζόν, με σκοπό την άνοδο της ομάδας στη Γ’ Εθνική κατηγορία, ενώ ένα μέλος της οργάνωσης ανέλαβε, με αμοιβή από 300€ έως 500€ ανά αγώνα, τη διευθέτηση των αγώνων υπέρ της ομάδας που ήθελαν, δίνοντας έμφαση στους αγώνες με τις συνδιεκδικήτριες της ανόδου.Κατόπιν των ανωτέρω, την 30-10-2026, έλαβε χώρα ευρεία αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, υπό το συντονισμό του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Δ.Α.Ο.Ε., της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Πειραιώς, Ακαρνανίας, Μαγνησίας, Πιερίας, Κορινθίας, Λάρισας, Ηλείας, Τρικάλων, Χανίων, Ημαθίας, Άρτας, Α’ και Β’ Δωδεκανήσου, Καβάλας, Δράμας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ροδόπης, Εύβοιας, Κοζάνης, Φθιώτιδας και Αρκαδίας, με σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκόμενων στην εγκληματική δραστηριότητα προσώπων, καθώς και τον εντοπισμό των οικογενειών των ωφελούμενων παιδιών προκειμένου να καταθέσουν σχετικώς όσα γνωρίζουν για την υπόθεση. Έως αυτή τη στιγμή εντοπίστηκαν και κατέθεσαν γονείς 34 ωφελούμενων παιδιών.Από τη συνδυαστική ανάλυση και τα όσα κατέθεσαν οι γονείς των ωφελούμενων παιδιών που εντοπίστηκαν, προέκυψε ότι οι προαναφερόμενοι ωφελούμενοι έλαβαν αθροιστικά χρηματικό ποσό περίπου 1.111.176 ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες πιστώσεις δωρεών ανέρχονταν 3.940.692 ευρώ, χρήματα που προορίζονταν για την κάλυψη αναγκών παιδιών με βαριές ασθένειες και τα οποία ποτέ δεν διατέθηκαν για το σκοπό αυτό. Με αποτέλεσμα το παράνομο όφελος ανέρχεται περίπου σε 2.829.516 ευρώ. Συνεχίζεται η προσπάθεια εντοπισμού γονέων και άλλων ωφελούμενων παιδιών.