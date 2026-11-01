Μαριάννα Τουμασάτου για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Ή είμαι ευκολόπιστη ή αυτοί ικανοί απατεώνες
Μαριάννα Τουμασάτου για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Ή είμαι ευκολόπιστη ή αυτοί ικανοί απατεώνες
Η ηθοποιός είπε πως την προσέγγισαν μέσω μηνύματος για να κάνει ανάρτηση προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα
Μια «βιομηχανία» εκμετάλλευσης ανθρώπινου πόνου είχε στήσει ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ο οποίος συγκέντρωνε εκατοντάδες, χιλιάδες ευρώ από εράνους για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας αλλά το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων από τις φιλανθρωπίες κατέληγαν στην τσέπη του. Το κύκλωμα προσέγγιζε γνωστούς καλλιτέχνες και αναγνωρίσιμα πρόσωπα προκειμένου να κάνουν αναρτήσεις. Ανάμεσά τους ήταν και η Μαριάννα Τουμασάτου.
Η ηθοποιός είπε πως την προσέγγισαν μέσω μηνύματος «που έλεγε “αν μπορείτε να βοηθήσετε να συγκεντρωθούν τα χρήματα”. Λέω βεβαίως, το ανέβασα και εγώ». «Έκανα αναρτήσεις. Εγώ βέβαια είμαι και τόσο μοσχάρι που έκανα αναρτήσεις και από μόνη μου, δεν χρειαζόταν να μου ζητήσει κανείς. Βασιλικότερη του βασιλέως εγώ. Κατά καιρούς με ευχαριστούσαν και αν κάτι είχαν δει πως δεν το είχα ανεβάσει μου στέλνανε πάλι “αν μπορείτε να μας βοηθήσετε σας παρακαλώ, με μία ανάρτηση να βοηθήσουμε το παιδάκι”», συμπλήρωσε μιλώντας στον ALPHA.
«Βέβαια είναι τραγικό γιατί κινδυνεύουν πολλοί να μην μπορούν να σταθούν ξανά σε άλλους ανθρώπους που πραγματικά χρειάζονται και βοηθάνε. Αυτό είναι ένα θέμα. Βέβαια, αν με ρωτάς, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ΜΚΟ για τέτοιες περιπτώσεις. Έπρεπε να υπάρχει ένα κράτος πρόνοιας που να μην χρειάζεται τη βοήθεια κανενός, οπότε να συναντήσουμε και κανέναν απατεώνα στον δρόμο μας. Αυτά όλα έπρεπε να είναι καλυμμένα από το χρέος του κράτους», ανέφερε η κυρία Τουμασάτου.
«Ή είμαι φοβερά ευκολόπιστη ή αυτοί ικανοί απατεώνες. Εν τω μεταξύ το μοναδικό που μου είχε κάνει εντύπωση είναι πως ευχαριστούσαν κατά καιρούς οι γονείς με μεγάλη δύναμη το σωματείο που τους βοήθησε. Η αλήθεια είναι πως αυτό δεν μου άρεσε όπως το έβλεπα, που το επέτρεπαν στις δικές τους αναρτήσεις τα ευχαριστώ. Υποτίθεται ότι βοηθάς για να βοηθήσεις όχι για να σου πει κάποιος ευχαριστώ. Απλά προσπαθούσαν, μάλλον, μέσα από τα ευχαριστώ των γονέων να προσκαλέσουν καινούργιους ανθρώπους. Βέβαια, παρακολουθώντας τα ρεπορτάζ στη διάρκεια της ημέρας πρόσεξα ότι συχνά οι ίδιοι επικοινωνούσαν με τους απελπισμένους γονείς», κατέληξε η ηθοποιός.
Η ηθοποιός είπε πως την προσέγγισαν μέσω μηνύματος «που έλεγε “αν μπορείτε να βοηθήσετε να συγκεντρωθούν τα χρήματα”. Λέω βεβαίως, το ανέβασα και εγώ». «Έκανα αναρτήσεις. Εγώ βέβαια είμαι και τόσο μοσχάρι που έκανα αναρτήσεις και από μόνη μου, δεν χρειαζόταν να μου ζητήσει κανείς. Βασιλικότερη του βασιλέως εγώ. Κατά καιρούς με ευχαριστούσαν και αν κάτι είχαν δει πως δεν το είχα ανεβάσει μου στέλνανε πάλι “αν μπορείτε να μας βοηθήσετε σας παρακαλώ, με μία ανάρτηση να βοηθήσουμε το παιδάκι”», συμπλήρωσε μιλώντας στον ALPHA.
«Βέβαια είναι τραγικό γιατί κινδυνεύουν πολλοί να μην μπορούν να σταθούν ξανά σε άλλους ανθρώπους που πραγματικά χρειάζονται και βοηθάνε. Αυτό είναι ένα θέμα. Βέβαια, αν με ρωτάς, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ΜΚΟ για τέτοιες περιπτώσεις. Έπρεπε να υπάρχει ένα κράτος πρόνοιας που να μην χρειάζεται τη βοήθεια κανενός, οπότε να συναντήσουμε και κανέναν απατεώνα στον δρόμο μας. Αυτά όλα έπρεπε να είναι καλυμμένα από το χρέος του κράτους», ανέφερε η κυρία Τουμασάτου.
«Ή είμαι φοβερά ευκολόπιστη ή αυτοί ικανοί απατεώνες. Εν τω μεταξύ το μοναδικό που μου είχε κάνει εντύπωση είναι πως ευχαριστούσαν κατά καιρούς οι γονείς με μεγάλη δύναμη το σωματείο που τους βοήθησε. Η αλήθεια είναι πως αυτό δεν μου άρεσε όπως το έβλεπα, που το επέτρεπαν στις δικές τους αναρτήσεις τα ευχαριστώ. Υποτίθεται ότι βοηθάς για να βοηθήσεις όχι για να σου πει κάποιος ευχαριστώ. Απλά προσπαθούσαν, μάλλον, μέσα από τα ευχαριστώ των γονέων να προσκαλέσουν καινούργιους ανθρώπους. Βέβαια, παρακολουθώντας τα ρεπορτάζ στη διάρκεια της ημέρας πρόσεξα ότι συχνά οι ίδιοι επικοινωνούσαν με τους απελπισμένους γονείς», κατέληξε η ηθοποιός.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα