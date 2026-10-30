Η Κέιτι Πέρι γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Τζάστιν Τριντό: Είμαι εντάξει με το να γίνομαι 42, αρκεί να μπορώ να το ζήσω μαζί σου
Η Κέιτι Πέρι γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον Τζάστιν Τριντό: Είμαι εντάξει με το να γίνομαι 42, αρκεί να μπορώ να το ζήσω μαζί σου
Η ποπ σταρ και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά έκαναν ένα ταξίδι και επιδόθηκαν σε δραστηριότητες, όπως καταρρίχηση και καγιάκ σε ποτάμι
Τα 42α γενέθλιά της γιόρτασε η Κέιτι Πέρι στο πλευρό του Τζάστιν Τριντό, επιλέγοντας ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτεια. Η διάσημη τραγουδίστρια δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες από τις κοινές τους δραστηριότητες, ενώ ξεχώρισε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με το φιλί που αντάλλαξαν στην κορυφή ενός βουνού.
Η ποπ σταρ δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, καταγράφοντας στιγμές από το πρόσφατο ταξίδι που πραγματοποίησαν μαζί. Το ζευγάρι πόζαρε μαζί, φορώντας εξοπλισμό ορειβασίας. Όπως φάνηκε, οι δυο τους απόλαυσαν δραστηριότητες, όπως καταρρίχηση με σχοινιά και καγιάκ σε ποτάμι, ενώ δεν έλειψε και μια σοκολατένια τούρτα γενεθλίων.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Κέιτι Πέρι έγραψε: «Ανέβηκα στο επίπεδο 42 αυτή την εβδομάδα! Ένιωθα κάπως αδιάφορη για αυτή τη μεταβατική ηλικία των 42… Ύστερα κάποιος μου εξήγησε ότι το 42 είναι στην πραγματικότητα η απάντηση στα πάντα. Αν και εξακολουθώ να μην το καταλαβαίνω, είμαι εντάξει με το να γίνομαι 42, αρκεί να μπορώ να το ζήσω μαζί σου. Επιστροφή στη ζωή…».
Δείτε την ανάρτησή της
Η τραγουδίστρια και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά συνδέθηκαν για πρώτη φορά ερωτικά τον Ιούλιο του 2025, ενώ τον Δεκέμβριο επιβεβαίωσαν δημόσια τη σχέση τους μέσω Instagram. Πρόσφατα, η Πέρι έκανε μία εξομολογήση για την προσωπική της ζωή και στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό. Όπως είπε στη μεταβατική φάση που ακολούθησε μετά τον χωρισμό της από τον Ορλάντο Μπλουμ, γνώρισε τον άνθρωπο που σήμερα αποκαλεί «έρωτα της ζωής της».
«Η αλήθεια είναι ότι η περασμένη χρονιά ήταν πραγματικά δύσκολη», δήλωσε η Πέρι σε συνέντευξή της στο PEOPLE. Η περιοδεία «Lifetimes Tour» συνέπεσε με μια μεταβατική περίοδο για εκείνη, η οποία, αφού αντιμετώπισε σκληρή κριτική για το πιο πρόσφατο άλμπουμ της, «143», πέρασε και έναν πολυσυζητημένο χωρισμό το περασμένο καλοκαίρι από τον πατέρα της κόρης της και σύντροφό της επί σχεδόν δέκα χρόνια, Ορλάντο Μπλουμ.
Παρά τις «αναταράξεις» στην προσωπική και την επαγγελματική της ζωή, η ίδια δεν πτοήθηκε. «Έμαθα πώς να επιστρέψω στον σκοπό μου και πήρα το μεγαλύτερο δώρο από αυτή την περιοδεία: γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου», τόνισε.
Η ποπ σταρ δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, καταγράφοντας στιγμές από το πρόσφατο ταξίδι που πραγματοποίησαν μαζί. Το ζευγάρι πόζαρε μαζί, φορώντας εξοπλισμό ορειβασίας. Όπως φάνηκε, οι δυο τους απόλαυσαν δραστηριότητες, όπως καταρρίχηση με σχοινιά και καγιάκ σε ποτάμι, ενώ δεν έλειψε και μια σοκολατένια τούρτα γενεθλίων.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Κέιτι Πέρι έγραψε: «Ανέβηκα στο επίπεδο 42 αυτή την εβδομάδα! Ένιωθα κάπως αδιάφορη για αυτή τη μεταβατική ηλικία των 42… Ύστερα κάποιος μου εξήγησε ότι το 42 είναι στην πραγματικότητα η απάντηση στα πάντα. Αν και εξακολουθώ να μην το καταλαβαίνω, είμαι εντάξει με το να γίνομαι 42, αρκεί να μπορώ να το ζήσω μαζί σου. Επιστροφή στη ζωή…».
Δείτε την ανάρτησή της
Η τραγουδίστρια και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά συνδέθηκαν για πρώτη φορά ερωτικά τον Ιούλιο του 2025, ενώ τον Δεκέμβριο επιβεβαίωσαν δημόσια τη σχέση τους μέσω Instagram. Πρόσφατα, η Πέρι έκανε μία εξομολογήση για την προσωπική της ζωή και στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό. Όπως είπε στη μεταβατική φάση που ακολούθησε μετά τον χωρισμό της από τον Ορλάντο Μπλουμ, γνώρισε τον άνθρωπο που σήμερα αποκαλεί «έρωτα της ζωής της».
«Η αλήθεια είναι ότι η περασμένη χρονιά ήταν πραγματικά δύσκολη», δήλωσε η Πέρι σε συνέντευξή της στο PEOPLE. Η περιοδεία «Lifetimes Tour» συνέπεσε με μια μεταβατική περίοδο για εκείνη, η οποία, αφού αντιμετώπισε σκληρή κριτική για το πιο πρόσφατο άλμπουμ της, «143», πέρασε και έναν πολυσυζητημένο χωρισμό το περασμένο καλοκαίρι από τον πατέρα της κόρης της και σύντροφό της επί σχεδόν δέκα χρόνια, Ορλάντο Μπλουμ.
Παρά τις «αναταράξεις» στην προσωπική και την επαγγελματική της ζωή, η ίδια δεν πτοήθηκε. «Έμαθα πώς να επιστρέψω στον σκοπό μου και πήρα το μεγαλύτερο δώρο από αυτή την περιοδεία: γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου», τόνισε.
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