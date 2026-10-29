Συναυλία του Ντέιβιντ Μπόουι από το 1978 θα προβληθεί ζωντανά σε χώρους το 2027
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Ντέιβιντ Μπάουι Ντέιβιντ Μπόουι Συναυλία

Συναυλία του Ντέιβιντ Μπόουι από το 1978 θα προβληθεί ζωντανά σε χώρους το 2027

Το εγχείρημα φιλοδοξεί να συνδυάσει στοιχεία κινηματογραφημένης συναυλίας και ζωντανής μουσικής εμφάνισης

Συναυλία του Ντέιβιντ Μπόουι από το 1978 θα προβληθεί ζωντανά σε χώρους το 2027
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Μια συναυλία του Ντέιβιντ Μπόουι, που πραγματοποιήθηκε το 1978 και συνδέεται με το άλμπουμ «Stage», πρόκειται να παρουσιαστεί το 2027 σε μεγάλους συναυλιακούς χώρους, στο πλαίσιο μιας «παγκόσμιας καθηλωτικής εμπειρίας», με τη συμμετοχή του σκηνοθέτη Μπρετ Μόργκεν.

Το εγχείρημα, που φιλοδοξεί να συνδυάσει στοιχεία κινηματογραφημένης συναυλίας και ζωντανής μουσικής εμφάνισης, υλοποιείται σε συνεργασία με τη Wonderworld, το Ίδρυμα Ντέιβιντ Μπόουι και τον Μπρετ Μόργκεν.

Η παραγωγή πραγματοποιείται επίσης σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και θα αξιοποιήσει αμοντάριστο, αδημοσίευτο υλικό σε φιλμ 35mm, το οποίο καταγράφει την εμφάνιση του καλλιτέχνη στο Ερλς Κορτ του Λονδίνου το 1978.

Η συναυλία, που συνδέεται με το άλμπουμ «Stage», πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για τον εμβληματικό δίσκο του Μπόουι «Heroes». Το υλικό παρέμεινε ανέγγιχτο στα αρχεία του καλλιτέχνη για σχεδόν πέντε δεκαετίες, μέχρι την αξιοποίησή του για το νέο εγχείρημα.

Φωτογραφία άρθρου: AFP
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