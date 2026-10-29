Συναυλία του Ντέιβιντ Μπόουι από το 1978 θα προβληθεί ζωντανά σε χώρους το 2027
Συναυλία του Ντέιβιντ Μπόουι από το 1978 θα προβληθεί ζωντανά σε χώρους το 2027
Το εγχείρημα φιλοδοξεί να συνδυάσει στοιχεία κινηματογραφημένης συναυλίας και ζωντανής μουσικής εμφάνισης
Μια συναυλία του Ντέιβιντ Μπόουι, που πραγματοποιήθηκε το 1978 και συνδέεται με το άλμπουμ «Stage», πρόκειται να παρουσιαστεί το 2027 σε μεγάλους συναυλιακούς χώρους, στο πλαίσιο μιας «παγκόσμιας καθηλωτικής εμπειρίας», με τη συμμετοχή του σκηνοθέτη Μπρετ Μόργκεν.
Το εγχείρημα, που φιλοδοξεί να συνδυάσει στοιχεία κινηματογραφημένης συναυλίας και ζωντανής μουσικής εμφάνισης, υλοποιείται σε συνεργασία με τη Wonderworld, το Ίδρυμα Ντέιβιντ Μπόουι και τον Μπρετ Μόργκεν.
Η παραγωγή πραγματοποιείται επίσης σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και θα αξιοποιήσει αμοντάριστο, αδημοσίευτο υλικό σε φιλμ 35mm, το οποίο καταγράφει την εμφάνιση του καλλιτέχνη στο Ερλς Κορτ του Λονδίνου το 1978.
Η συναυλία, που συνδέεται με το άλμπουμ «Stage», πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για τον εμβληματικό δίσκο του Μπόουι «Heroes». Το υλικό παρέμεινε ανέγγιχτο στα αρχεία του καλλιτέχνη για σχεδόν πέντε δεκαετίες, μέχρι την αξιοποίησή του για το νέο εγχείρημα.
Φωτογραφία άρθρου: AFP
Το εγχείρημα, που φιλοδοξεί να συνδυάσει στοιχεία κινηματογραφημένης συναυλίας και ζωντανής μουσικής εμφάνισης, υλοποιείται σε συνεργασία με τη Wonderworld, το Ίδρυμα Ντέιβιντ Μπόουι και τον Μπρετ Μόργκεν.
Legendary unseen 1978 @DavidBowieReal concert ‘Stage’ to hit arenas as “global immersive experience”, made with Brett Morgen – the world premiere will be held next February in association with the 77th Berlin Film Festival https://t.co/jakekrQVg4— NME (@NME) October 27, 2026
Η συναυλία, που συνδέεται με το άλμπουμ «Stage», πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για τον εμβληματικό δίσκο του Μπόουι «Heroes». Το υλικό παρέμεινε ανέγγιχτο στα αρχεία του καλλιτέχνη για σχεδόν πέντε δεκαετίες, μέχρι την αξιοποίησή του για το νέο εγχείρημα.
Φωτογραφία άρθρου: AFP
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