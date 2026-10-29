Η Μάγδα Τσαγγάνη ήταν για περίπου 4,5 μήνες σε κώμα, χρειάζεται επειγόντως να πάει σε κέντρο αποκατάστασης
GALA
Μάγδα Τσαγγάνη Περιπέτεια υγείας Πάντης Κούσης

Η Μάγδα Τσαγγάνη ήταν για περίπου 4,5 μήνες σε κώμα, χρειάζεται επειγόντως να πάει σε κέντρο αποκατάστασης

Μετά την εγχείρηση στο ισχίο της, παρουσιάστηκαν επιπλοκές και την πήγαν στην εντατική, είπε ο Πάντης Κούσης 

Η Μάγδα Τσαγγάνη ήταν για περίπου 4,5 μήνες σε κώμα, χρειάζεται επειγόντως να πάει σε κέντρο αποκατάστασης
Ιωάννα Μαρίνου
25 ΣΧΟΛΙΑ
Στην περιπέτεια υγείας της Μάγδας Τσαγγάνη και στην ανάγκη να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης αναφέρθηκε ο Πάντης Κούσης, δηλώνοντας πως η ηθοποιός ήταν σε κώμα για περίπου 4,5 μήνες. 

Το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, ο φίλος και συνάδελφός της μίλησε στο «Happy Day» και περιέγραψε την περιπέτεια της υγείας της, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου πέντε μήνες, όταν η ηθοποιός έπεσε στην Αίγινα και έσπασε το ισχίο της.

Όπως εξήγησε, η Μάγδα Τσαγγάνη μεταφέρθηκε επειγόντως στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι της. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα παρουσίασε επιπλοκές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νέα νοσηλεία. Ο ίδιος δήλωσε ότι η Μάγδα Τσαγγάνη νοσηλεύεται στο ΝΙΜΤΣ, προσθέτοντας ότι πρέπει να πάει σε κέντρο αποκατάστασης, με την Άννα Φόνσου να προσπαθεί να μεσολαβήσει για τη μεταφορά της στο Άσυλο Ανιάτων.

Δείτε το βίντεο



Όπως είπε ο ίδιος: «Η κυρία Τσαγγάνη πριν από 5 μήνες στην Αίγινα ήταν, έπεσε και έσπασε το ισχίο της την πήγαμε επειγόντως στο κρατικό Νίκαιας της έκαναν εγχείρηση κι επέστρεψε στο σπίτι της. Σε 3-4 μέρες μετά παρουσιάστηκαν κάποιες επιπλοκές με το συκώτι με διάφορα τέτοια. Από ότι άκουσα έκαναν λάθος οι γιατροί τα χάπια της πίεσης και την πήγαν στην εντατική, στο ΝΙΜΤΣ. 4,5 μήνες περίπου ήταν σε κώμα. Την ξυπνούσαν για λίγο και την νάρκωναν ξανά. Εμείς της μιλούσαμε, μας άκουγε, αλλά δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Της έκαναν και τραχειοστομία και τώρα άνοιξε τα μάτια, κάνει κάποιες κινήσεις με τα χέρια και χρειάζεται επειγόντως να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Η Άννα Φόνσου βρήκε μία λύση να την πάνε στο Άσυλο Ανιάτων. Είναι πολύ καλύτερα και αν πάει εκεί περιμένω ότι θα γίνει το θαύμα. 5,5 μήνες ήταν σε αυτή την κατάσταση και τώρα ξαναζωντάνεψε. Μιλάει, κινεί τα χέρια της και η ίδια ζητάει τώρα να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Τα έχει 400. Θυμάται, τώρα άρχισε να μιλάει κιόλας, θυμάται τα πάντα».
Ιωάννα Μαρίνου
25 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ο καλός ύπνος ξεκινά από το σωστό στρώμα

Ο καλός ύπνος ξεκινά από το σωστό στρώμα

Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.

Η δύναμη της ευχής

Η AVIN συμβάλει στην εκπλήρωση ακόμα περισσότερων ευχών παιδιών 10πλασιάζοντας κάθε προσφορά που κάνουν οι πελάτες της μέσα από το AVIN Στηρίζω

Το μέλλον του περιβάλλοντος

Αν μπορούσαμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο και να κοιτάξουμε τον κόσμο εκεί γύρω στο 2050, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα βλέπαμε έναν πλανήτη αγνώριστο, αλλά έναν κόσμο που θα έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης