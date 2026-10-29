Η Μάγδα Τσαγγάνη ήταν για περίπου 4,5 μήνες σε κώμα, χρειάζεται επειγόντως να πάει σε κέντρο αποκατάστασης
Η Μάγδα Τσαγγάνη ήταν για περίπου 4,5 μήνες σε κώμα, χρειάζεται επειγόντως να πάει σε κέντρο αποκατάστασης
Μετά την εγχείρηση στο ισχίο της, παρουσιάστηκαν επιπλοκές και την πήγαν στην εντατική, είπε ο Πάντης Κούσης
Στην περιπέτεια υγείας της Μάγδας Τσαγγάνη και στην ανάγκη να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης αναφέρθηκε ο Πάντης Κούσης, δηλώνοντας πως η ηθοποιός ήταν σε κώμα για περίπου 4,5 μήνες.
Το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, ο φίλος και συνάδελφός της μίλησε στο «Happy Day» και περιέγραψε την περιπέτεια της υγείας της, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου πέντε μήνες, όταν η ηθοποιός έπεσε στην Αίγινα και έσπασε το ισχίο της.
Όπως εξήγησε, η Μάγδα Τσαγγάνη μεταφέρθηκε επειγόντως στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι της. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα παρουσίασε επιπλοκές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νέα νοσηλεία. Ο ίδιος δήλωσε ότι η Μάγδα Τσαγγάνη νοσηλεύεται στο ΝΙΜΤΣ, προσθέτοντας ότι πρέπει να πάει σε κέντρο αποκατάστασης, με την Άννα Φόνσου να προσπαθεί να μεσολαβήσει για τη μεταφορά της στο Άσυλο Ανιάτων.
Δείτε το βίντεο
Όπως είπε ο ίδιος: «Η κυρία Τσαγγάνη πριν από 5 μήνες στην Αίγινα ήταν, έπεσε και έσπασε το ισχίο της την πήγαμε επειγόντως στο κρατικό Νίκαιας της έκαναν εγχείρηση κι επέστρεψε στο σπίτι της. Σε 3-4 μέρες μετά παρουσιάστηκαν κάποιες επιπλοκές με το συκώτι με διάφορα τέτοια. Από ότι άκουσα έκαναν λάθος οι γιατροί τα χάπια της πίεσης και την πήγαν στην εντατική, στο ΝΙΜΤΣ. 4,5 μήνες περίπου ήταν σε κώμα. Την ξυπνούσαν για λίγο και την νάρκωναν ξανά. Εμείς της μιλούσαμε, μας άκουγε, αλλά δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Της έκαναν και τραχειοστομία και τώρα άνοιξε τα μάτια, κάνει κάποιες κινήσεις με τα χέρια και χρειάζεται επειγόντως να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Η Άννα Φόνσου βρήκε μία λύση να την πάνε στο Άσυλο Ανιάτων. Είναι πολύ καλύτερα και αν πάει εκεί περιμένω ότι θα γίνει το θαύμα. 5,5 μήνες ήταν σε αυτή την κατάσταση και τώρα ξαναζωντάνεψε. Μιλάει, κινεί τα χέρια της και η ίδια ζητάει τώρα να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Τα έχει 400. Θυμάται, τώρα άρχισε να μιλάει κιόλας, θυμάται τα πάντα».
Το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, ο φίλος και συνάδελφός της μίλησε στο «Happy Day» και περιέγραψε την περιπέτεια της υγείας της, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου πέντε μήνες, όταν η ηθοποιός έπεσε στην Αίγινα και έσπασε το ισχίο της.
Όπως εξήγησε, η Μάγδα Τσαγγάνη μεταφέρθηκε επειγόντως στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι της. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα παρουσίασε επιπλοκές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νέα νοσηλεία. Ο ίδιος δήλωσε ότι η Μάγδα Τσαγγάνη νοσηλεύεται στο ΝΙΜΤΣ, προσθέτοντας ότι πρέπει να πάει σε κέντρο αποκατάστασης, με την Άννα Φόνσου να προσπαθεί να μεσολαβήσει για τη μεταφορά της στο Άσυλο Ανιάτων.
Δείτε το βίντεο
Όπως είπε ο ίδιος: «Η κυρία Τσαγγάνη πριν από 5 μήνες στην Αίγινα ήταν, έπεσε και έσπασε το ισχίο της την πήγαμε επειγόντως στο κρατικό Νίκαιας της έκαναν εγχείρηση κι επέστρεψε στο σπίτι της. Σε 3-4 μέρες μετά παρουσιάστηκαν κάποιες επιπλοκές με το συκώτι με διάφορα τέτοια. Από ότι άκουσα έκαναν λάθος οι γιατροί τα χάπια της πίεσης και την πήγαν στην εντατική, στο ΝΙΜΤΣ. 4,5 μήνες περίπου ήταν σε κώμα. Την ξυπνούσαν για λίγο και την νάρκωναν ξανά. Εμείς της μιλούσαμε, μας άκουγε, αλλά δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Της έκαναν και τραχειοστομία και τώρα άνοιξε τα μάτια, κάνει κάποιες κινήσεις με τα χέρια και χρειάζεται επειγόντως να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Η Άννα Φόνσου βρήκε μία λύση να την πάνε στο Άσυλο Ανιάτων. Είναι πολύ καλύτερα και αν πάει εκεί περιμένω ότι θα γίνει το θαύμα. 5,5 μήνες ήταν σε αυτή την κατάσταση και τώρα ξαναζωντάνεψε. Μιλάει, κινεί τα χέρια της και η ίδια ζητάει τώρα να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Τα έχει 400. Θυμάται, τώρα άρχισε να μιλάει κιόλας, θυμάται τα πάντα».
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