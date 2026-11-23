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Η αναβίωση της κλασικής αυτοκινητικής αισθητικής αποκτά μιαμέσα από την Karmenda Karosserie, μια, η οποία παρουσίασε μια ξεχωριστή συλλογή χειροποίητων σπορ αυτοκινήτων.Πρόκειται γιααξιοποιώντας μηχανικά μέρη και τεχνολογική βάση της Volkswagen, με πρωταγωνιστές τους αερόψυκτους κινητήρες και τις καθαρόαιμες αναλογίες των κλασικών σπορ κατασκευών.και περιλαμβάνει τρεις εκδοχές, καθεμία με διαφορετικό χαρακτήρα και προσανατολισμό. Η εταιρεία δεν επιχειρεί να δημιουργήσει απλώς σύγχρονα restomod, αλλά κατασκευές με χειροποίητο χαρακτήρα, οι οποίες συνδυάζουν την αισθητική του παρελθόντος με ειδικά εξελιγμένα μηχανικά σύνολα.η οποία αποτελεί και την απλούστερη εκδοχή της τριάδας και ξεκινά από τα 134.000 δολάρια. Διαθέτει έναν κινητήρα απόδοσης 150 ίππων και κοντύτερο πλαίσιο, δίνοντας έμφαση στη χαμηλή μάζα και στην άμεση μηχανική αίσθηση, αντί για τις απόλυτες επιδόσεις.Στη συνέχεια συναντάμε την Type C, η οποίαΗ τιμή της ξεκινά από 178.900 δολάρια και κάτω από το αμάξωμά της βρίσκεται ένας αερόψυκτος επίπεδος κινητήρας 2,3 λίτρων, με απόδοση περίπου 200 ίππων.Το ίδιο μηχανικό σύνολο χρησιμοποιεί και η τρίτη εκδοχή, Type X, με τις δύο κατασκευές να βασίζονται σε τροποποιημένο και ενισχυμένο πλαίσιο Volkswagen. Παρά την κοινή καταγωγή τους, οι Type C και Type X έχουν. Η ανάρτηση εμπρός χρησιμοποιεί διπλά ψαλίδια, ενώ πίσω συναντάμε ανεξάρτητη διάταξη με βραχίονες.Παράλληλα, η παρουσία κρεμαγιέρας στην υποβοήθηση του συστήματος διεύθυνσης και τεσσάρων αεριζόμενων δισκόφρενων με διάτρητους δίσκους δείχνει ότιΜε τιμές που τοποθετούν τις κατασκευές της στην κατηγορία των ιδιαίτερα ακριβών συλλεκτικών αυτοκινήτων, η Karmenda Karosserie απευθύνεται σε ένα περιορισμένο κοινό που αναζητά κάτι διαφορετικό από τις καθιερωμένες επιλογές.Πάντως το γεγονός πως μια αυθεντική Porsche 356 μπορεί σήμερα να ξεπεράσει σε αξία τα 400.000 δολάρια, είναι κάτι πουγια τις νέες αμερικανικές δημιουργίες, οι οποίες επιχειρούν να συνδυάσουν τη γοητεία μιας άλλης εποχής με μια σύγχρονη, χειροποίητη κατασκευαστική προσέγγιση.