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Μια σύγχρονη ερμηνεία της Porsche 356 από τις ΗΠΑ
Μια σύγχρονη ερμηνεία της Porsche 356 από τις ΗΠΑ
Η Karmenda Karosserie παρουσίασε τρία χειροποίητα μοντέλα με ρετρό σχεδίαση εμπνευσμένη από την Porsche 356 και με αερόψυκτους κινητήρες Volkswagen.
Η αναβίωση της κλασικής αυτοκινητικής αισθητικής αποκτά μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διάσταση μέσα από την Karmenda Karosserie, μια αμερικανική εταιρεία με έδρα το Atlantic Beach της Φλόριντα, η οποία παρουσίασε μια ξεχωριστή συλλογή χειροποίητων σπορ αυτοκινήτων.
Πρόκειται για τρία διαφορετικά μοντέλα που αντλούν έμπνευση από την εμβληματική Porsche 356, αξιοποιώντας μηχανικά μέρη και τεχνολογική βάση της Volkswagen, με πρωταγωνιστές τους αερόψυκτους κινητήρες και τις καθαρόαιμες αναλογίες των κλασικών σπορ κατασκευών.
Η νέα οικογένεια ονομάζεται Kollection και περιλαμβάνει τρεις εκδοχές, καθεμία με διαφορετικό χαρακτήρα και προσανατολισμό. Η εταιρεία δεν επιχειρεί να δημιουργήσει απλώς σύγχρονα restomod, αλλά κατασκευές με χειροποίητο χαρακτήρα, οι οποίες συνδυάζουν την αισθητική του παρελθόντος με ειδικά εξελιγμένα μηχανικά σύνολα.
Η πιο προσιτή πρόταση είναι η Type S, η οποία αποτελεί και την απλούστερη εκδοχή της τριάδας και ξεκινά από τα 134.000 δολάρια. Διαθέτει έναν κινητήρα απόδοσης 150 ίππων και κοντύτερο πλαίσιο, δίνοντας έμφαση στη χαμηλή μάζα και στην άμεση μηχανική αίσθηση, αντί για τις απόλυτες επιδόσεις.
Στη συνέχεια συναντάμε την Type C, η οποία υιοθετεί περισσότερο τον χαρακτήρα ενός κλασικού σπορ GT. Η τιμή της ξεκινά από 178.900 δολάρια και κάτω από το αμάξωμά της βρίσκεται ένας αερόψυκτος επίπεδος κινητήρας 2,3 λίτρων, με απόδοση περίπου 200 ίππων.
Το ίδιο μηχανικό σύνολο χρησιμοποιεί και η τρίτη εκδοχή, Type X, με τις δύο κατασκευές να βασίζονται σε τροποποιημένο και ενισχυμένο πλαίσιο Volkswagen. Παρά την κοινή καταγωγή τους, οι Type C και Type X έχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από ένα συμβατικό πλαίσιο Beetle. Η ανάρτηση εμπρός χρησιμοποιεί διπλά ψαλίδια, ενώ πίσω συναντάμε ανεξάρτητη διάταξη με βραχίονες.
Παράλληλα, η παρουσία κρεμαγιέρας στην υποβοήθηση του συστήματος διεύθυνσης και τεσσάρων αεριζόμενων δισκόφρενων με διάτρητους δίσκους δείχνει ότι η Karmenda έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη δυναμική συμπεριφορά.
Με τιμές που τοποθετούν τις κατασκευές της στην κατηγορία των ιδιαίτερα ακριβών συλλεκτικών αυτοκινήτων, η Karmenda Karosserie απευθύνεται σε ένα περιορισμένο κοινό που αναζητά κάτι διαφορετικό από τις καθιερωμένες επιλογές.
Πάντως το γεγονός πως μια αυθεντική Porsche 356 μπορεί σήμερα να ξεπεράσει σε αξία τα 400.000 δολάρια, είναι κάτι που αφήνει σημαντικό περιθώριο διαφοροποίησης για τις νέες αμερικανικές δημιουργίες, οι οποίες επιχειρούν να συνδυάσουν τη γοητεία μιας άλλης εποχής με μια σύγχρονη, χειροποίητη κατασκευαστική προσέγγιση.
Πρόκειται για τρία διαφορετικά μοντέλα που αντλούν έμπνευση από την εμβληματική Porsche 356, αξιοποιώντας μηχανικά μέρη και τεχνολογική βάση της Volkswagen, με πρωταγωνιστές τους αερόψυκτους κινητήρες και τις καθαρόαιμες αναλογίες των κλασικών σπορ κατασκευών.
Η πιο προσιτή πρόταση είναι η Type S, η οποία αποτελεί και την απλούστερη εκδοχή της τριάδας και ξεκινά από τα 134.000 δολάρια. Διαθέτει έναν κινητήρα απόδοσης 150 ίππων και κοντύτερο πλαίσιο, δίνοντας έμφαση στη χαμηλή μάζα και στην άμεση μηχανική αίσθηση, αντί για τις απόλυτες επιδόσεις.
Στη συνέχεια συναντάμε την Type C, η οποία υιοθετεί περισσότερο τον χαρακτήρα ενός κλασικού σπορ GT. Η τιμή της ξεκινά από 178.900 δολάρια και κάτω από το αμάξωμά της βρίσκεται ένας αερόψυκτος επίπεδος κινητήρας 2,3 λίτρων, με απόδοση περίπου 200 ίππων.
Το ίδιο μηχανικό σύνολο χρησιμοποιεί και η τρίτη εκδοχή, Type X, με τις δύο κατασκευές να βασίζονται σε τροποποιημένο και ενισχυμένο πλαίσιο Volkswagen. Παρά την κοινή καταγωγή τους, οι Type C και Type X έχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις από ένα συμβατικό πλαίσιο Beetle. Η ανάρτηση εμπρός χρησιμοποιεί διπλά ψαλίδια, ενώ πίσω συναντάμε ανεξάρτητη διάταξη με βραχίονες.
Παράλληλα, η παρουσία κρεμαγιέρας στην υποβοήθηση του συστήματος διεύθυνσης και τεσσάρων αεριζόμενων δισκόφρενων με διάτρητους δίσκους δείχνει ότι η Karmenda έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη δυναμική συμπεριφορά.
Με τιμές που τοποθετούν τις κατασκευές της στην κατηγορία των ιδιαίτερα ακριβών συλλεκτικών αυτοκινήτων, η Karmenda Karosserie απευθύνεται σε ένα περιορισμένο κοινό που αναζητά κάτι διαφορετικό από τις καθιερωμένες επιλογές.
Πάντως το γεγονός πως μια αυθεντική Porsche 356 μπορεί σήμερα να ξεπεράσει σε αξία τα 400.000 δολάρια, είναι κάτι που αφήνει σημαντικό περιθώριο διαφοροποίησης για τις νέες αμερικανικές δημιουργίες, οι οποίες επιχειρούν να συνδυάσουν τη γοητεία μιας άλλης εποχής με μια σύγχρονη, χειροποίητη κατασκευαστική προσέγγιση.
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