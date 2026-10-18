Άντζελα Δημητρίου για Γιώργο Μαζωνάκη: Ήταν ό,τι καλύτερο είχα στη ζωή μου, να τον θυμάστε όλοι, ήταν ο πιο αγαπητός
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Άντζελα Δημητρίου Γιώργος Μαζωνάκης Μνημόσυνο

Άντζελα Δημητρίου για Γιώργο Μαζωνάκη: Ήταν ό,τι καλύτερο είχα στη ζωή μου, να τον θυμάστε όλοι, ήταν ο πιο αγαπητός

Η τραγουδίστρια βρέθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο για τον τραγουδιστή

Άντζελα Δημητρίου για Γιώργο Μαζωνάκη: Ήταν ό,τι καλύτερο είχα στη ζωή μου, να τον θυμάστε όλοι, ήταν ο πιο αγαπητός
Βίντεο - Φωτογραφίες: William Faithful
21 ΣΧΟΛΙΑ
Με θερμά λόγια στον Γιώργο Μαζωνάκη αναφέρθηκε η Άντζελα Δημητρίου, χαρακτηρίζοντάς τον έναν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους της ζωής της και τονίζοντας ότι ήταν «ο πιο αγαπητός».

Η τραγουδίστρια έδωσε το πρωί της Κυριακής 18 Οκτωβρίου το «παρών» στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου τελέστηκε το 40ήμερο μνημόσυνο στη μνήμη του καλλιτέχνη.

Συγγενείς, φίλοι, θαυμαστές και πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο βρέθηκαν στον ναό για να τιμήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών. Ανάμεσα στους τραγουδιστές που πήγαν στη Νίκαια ήταν και η Άντζελα Δημητρίου, συνοδευόμενη από την καλή φίλη του εκλιπόντος, Χριστίνα Πολίτη. 

Μιλώντας για τη σχέση της με τον καλλιτέχνη, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Για εμένα ο Γιώργος ήταν ό,τι καλύτερο είχα στη ζωή μου και θα είναι πάντα, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Να τον θυμάστε όλοι, ήταν ο πιο αγαπητός, ο πιο χιουμορίστας και αυτός που έβγαλε μόδα».

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Άντζελα Δημητρίου για Γιώργο Μαζωνάκη: Ήταν ό,τι καλύτερο είχα στη ζωή μου, να τον θυμάστε όλοι, ήταν ο πιο αγαπητός
Άντζελα Δημητρίου - Χριστίνα Πολίτη
Βίντεο - Φωτογραφίες: William Faithful
21 ΣΧΟΛΙΑ

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