Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με Ερντογάν: Στο επίκεντρο Ιράν και Ουκρανία

Αντάλλαξαν απόψεις για περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνεργασία Άγκυρας και Ουάσινγκτον θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα