Κέιτι Πέρι: Το εντυπωσιακό φόρεμά της με λάμψεις και αποκαλυπτικό κόψιμο, δείτε φωτογραφίες
Κέιτι Πέρι: Το εντυπωσιακό φόρεμά της με λάμψεις και αποκαλυπτικό κόψιμο, δείτε φωτογραφίες
Η τραγουδίστρια επέλεξε μια ιδιαίτερη δημιουργία με ασύμμετρο τελείωμα
Με ένα λαμπερό φόρεμα με χαρακτηριστικό στοιχείο του το αποκαλυπτικό σκίσιμό του, πόζαρε η Κέιτι Πέρι.
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου φωτογραφίες της εμφάνισής της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με ένα σύνολο, διακοσμημένο με μικρούς δίσκους σε στιλ παγιέτας. Η βάση του ήταν κατασκευασμένη από ημιδιάφανο ύφασμα σε nude απόχρωση, πάνω στο οποίο είχαν τοποθετηθεί τα μεταλλικά στοιχεία.
Η δημιουργία διέθετε ψηλό λαιμό και αμάνικο σχέδιο, ενώ το ασύμμετρο τελείωμα και το σκίσιμο που έφτανε ψηλά στον μηρό έδιναν στην εμφάνιση ακόμη πιο τολμηρό χαρακτήρα. Η Πέρι ολοκλήρωσε το σύνολό της με διάφανες γόβες και διακριτικά ασημένια σκουλαρίκια. Τα μαλλιά της είχαν χτενιστεί σε μπούκλες με όγκο, ενώ το μακιγιάζ της κινήθηκε σε λαμπερές, φυσικές αποχρώσεις.
Δείτε την ανάρτησή της
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου φωτογραφίες της εμφάνισής της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με ένα σύνολο, διακοσμημένο με μικρούς δίσκους σε στιλ παγιέτας. Η βάση του ήταν κατασκευασμένη από ημιδιάφανο ύφασμα σε nude απόχρωση, πάνω στο οποίο είχαν τοποθετηθεί τα μεταλλικά στοιχεία.
Η δημιουργία διέθετε ψηλό λαιμό και αμάνικο σχέδιο, ενώ το ασύμμετρο τελείωμα και το σκίσιμο που έφτανε ψηλά στον μηρό έδιναν στην εμφάνιση ακόμη πιο τολμηρό χαρακτήρα. Η Πέρι ολοκλήρωσε το σύνολό της με διάφανες γόβες και διακριτικά ασημένια σκουλαρίκια. Τα μαλλιά της είχαν χτενιστεί σε μπούκλες με όγκο, ενώ το μακιγιάζ της κινήθηκε σε λαμπερές, φυσικές αποχρώσεις.
Δείτε την ανάρτησή της
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