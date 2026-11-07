Έντονος καβγάς ανάμεσα σε Κρις Μπράουν και Usher στα παρασκήνια συναυλίας τους: Καθυστέρησαν να βγουν στη σκηνή σχεδόν τρεις ώρες

Οι δύο καλλιτέχνες φέρεται να αντάλλαξαν έντονα λόγια, ενώ πρόσωπο από το περιβάλλον τους ανέφερε, ότι σε όλη τη διάρκεια της κοινής περιοδείας τους υπήρχε πνεύμα ανταγωνισμού μεταξύ τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση κορυφώθηκε το συγκεκριμένο βράδυ εξαιτίας «

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