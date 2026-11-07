Έντονος καβγάς ανάμεσα σε Κρις Μπράουν και Usher στα παρασκήνια συναυλίας τους: Καθυστέρησαν να βγουν στη σκηνή σχεδόν τρεις ώρες
Έντονος καβγάς ανάμεσα σε Κρις Μπράουν και Usher στα παρασκήνια συναυλίας τους: Καθυστέρησαν να βγουν στη σκηνή σχεδόν τρεις ώρες
Οι δύο τραγουδιστές διαφώνησαν για το αν έπρεπε να περιμένουν τους θεατές που άργησαν λόγω κίνησης
Σε έντονη λογομαχία φέρεται να ήρθαν ο Usher και ο Κρις Μπράουν στα παρασκήνια της συναυλίας τους στην Ατλάντα, με αποτέλεσμα η εμφάνισή τους να ξεκινήσει με σχεδόν τρεις ώρες καθυστέρηση.
Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το TMZ, το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας επικρατούσε αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από τον χώρο της εκδήλωσης, με αποτέλεσμα πολλοί θεατές να καθυστερήσουν να φτάσουν. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε ένταση στα παρασκήνια, καθώς ο Usher ήθελε να ξεκινήσει κανονικά το πρόγραμμα, ενώ ο Μπράουν προτιμούσε να περιμένουν μέχρι να φτάσουν περισσότεροι από τους θαυμαστές τους.
Οι δύο καλλιτέχνες φέρεται να αντάλλαξαν έντονα λόγια, ενώ πρόσωπο από το περιβάλλον τους ανέφερε, ότι σε όλη τη διάρκεια της κοινής περιοδείας τους υπήρχε πνεύμα ανταγωνισμού μεταξύ τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση κορυφώθηκε το συγκεκριμένο βράδυ εξαιτίας «έντονου εγωισμού».
Πηγές του ίδιου μέσου, τονίζουν πως δεν είναι πιθανό να ακυρωθεί η περιοδεία R&B Tour, διευκρινίζουν ωστόσο ότι οι δύο τραγουδιστές δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να επιλύσουν τις διαφορές τους.
Αυτή δεν είναι πάντως, η πρώτη φορά που οι σχέσεις τους φέρεται να δοκιμάζονται. Το 2023, σε πάρτι για τα γενέθλια του Κρις Μπράουν, ο Usher είχε παρέμβει για να υπερασπιστεί την Τεγιάνα Τέιλορ, όταν ο Μπράουν λέγεται ότι της φώναζε.
Φωτογραφία άρθρου: ΑΠΕ / Shutterstock
Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το TMZ, το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, λίγο πριν από την έναρξη της συναυλίας επικρατούσε αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από τον χώρο της εκδήλωσης, με αποτέλεσμα πολλοί θεατές να καθυστερήσουν να φτάσουν. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε ένταση στα παρασκήνια, καθώς ο Usher ήθελε να ξεκινήσει κανονικά το πρόγραμμα, ενώ ο Μπράουν προτιμούσε να περιμένουν μέχρι να φτάσουν περισσότεροι από τους θαυμαστές τους.
😳 EXCLUSIVE: Chris Brown & Usher get into argument backstage at their Atlanta show.— TMZ (@TMZ) November 6, 2026
What we know: https://t.co/eUoaFO7l7T pic.twitter.com/1mJgFT9q9A
Πηγές του ίδιου μέσου, τονίζουν πως δεν είναι πιθανό να ακυρωθεί η περιοδεία R&B Tour, διευκρινίζουν ωστόσο ότι οι δύο τραγουδιστές δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να επιλύσουν τις διαφορές τους.
Αυτή δεν είναι πάντως, η πρώτη φορά που οι σχέσεις τους φέρεται να δοκιμάζονται. Το 2023, σε πάρτι για τα γενέθλια του Κρις Μπράουν, ο Usher είχε παρέμβει για να υπερασπιστεί την Τεγιάνα Τέιλορ, όταν ο Μπράουν λέγεται ότι της φώναζε.
Φωτογραφία άρθρου: ΑΠΕ / Shutterstock
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