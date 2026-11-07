Η Φωτεινή Αθερίδου ανέβασε φωτογραφία από την παιδική της ηλικία: Μεγάλωσα, αλλά τα 36 είναι σέξι
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Φωτεινή Αθερίδου Γενέθλια

Η Φωτεινή Αθερίδου ανέβασε φωτογραφία από την παιδική της ηλικία: Μεγάλωσα, αλλά τα 36 είναι σέξι

Η ηθοποιός έκανε μία ανάρτηση στα social media με αφορμή τα γενέθλιά της

Η Φωτεινή Αθερίδου ανέβασε φωτογραφία από την παιδική της ηλικία: Μεγάλωσα, αλλά τα 36 είναι σέξι
Ιωάννα Μαρίνου
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Μια φωτογραφία από την παιδική της ηλικία δημοσίευσε η Φωτεινή Αθερίδου, συνοδεύοντάς τη με ένα χιουμοριστικό σχόλιο για την ηλικία της και τα 36 της χρόνια.

Το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, με αφορμή τα γενέθλιά της, η ηθοποιός κοινοποίησε στο Instagram ένα στιγμιότυπο από μικρότερη ηλικία, συνοδεύοντάς το με μια αναδρομή στις σκέψεις που έκανε τότε για τον εαυτό της στα 36 της.

Όπως σημείωσε, φανταζόταν ότι στην ηλικία αυτή θα είχε μια πιο αυστηρή και επίσημη εμφάνιση, κρατώντας χαρτοφύλακα, όπως χαρακτηριστικά έγραψε. Σήμερα, παρότι νιώθει πως έχει μεγαλώσει, δηλώνει πως απολαμβάνει αυτή τη φάση της ζωής της, στέλνοντας ένα μήνυμα για τα γενέθλιά της: «Τότε πίστευα πως στα 36 θα είμαι μια με χαρτοφύλακα (έτσι το φαντασιωνόμουν) και πολύ κοντά σε ηλικία θανάτου. Η αλήθεια είναι πως μεγάλωσα, αλλά φίλε τα 36 είναι σέξι. Ναι έχω γενέθλια, πείτε μου χρόνια πολλά».

Δείτε την ανάρτησή της

Ιωάννα Μαρίνου
13 ΣΧΟΛΙΑ

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