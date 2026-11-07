Πέντε ερωτήματα που βοηθούν να δείτε πέρα από τις αίθουσες και τα προγράμματα, είτε ψάχνετε Νηπιαγωγείο είτε σκέφτεστε την Α΄ Δημοτικού.
Με δυσκολία η κίνηση των οχημάτων στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, λόγω τροχαίου
Με δυσκολία η κίνηση των οχημάτων στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, λόγω τροχαίου
Δύο οχήματα συγκρούστηκαν στο ύψος του Περιστερίου με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία από το ύψος της οδού Λασκαράτου
Τροχαίο ατύχημα συνέβη λίγο νωρίτερα στη Λεωφόρο Κηφισού, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν στο ύψος του Περιστερίου με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία από το ύψος της οδού Λασκαράτου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν στο ύψος του Περιστερίου με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία από το ύψος της οδού Λασκαράτου.
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