Θεσσαλονίκη: Άδειασαν ολόκληρο σπίτι στο πεζοδρόμιο, πρόστιμο 3.000 ευρώ και μήνυση από τον δήμο, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Ανακαίνιση Μπάζα Δήμος Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη: Άδειασαν ολόκληρο σπίτι στο πεζοδρόμιο, πρόστιμο 3.000 ευρώ και μήνυση από τον δήμο, δείτε βίντεο

Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού και την κινητοποίηση που ακολούθησε, στο σημείο έφτασε φορτηγό με ειδικούς κάδους για την απομάκρυνση των μπάζων

Θεσσαλονίκη: Άδειασαν ολόκληρο σπίτι στο πεζοδρόμιο, πρόστιμο 3.000 ευρώ και μήνυση από τον δήμο, δείτε βίντεο
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Ένα ολόκληρο σπίτι κατέληξε στο πεζοδρόμιο στην περιοχή Μαρτίου της Θεσσαλονίκης, καθώς μπάζα και αντικείμενα από εργασίες ανακαίνισης απορρίφθηκαν σε δημόσιο χώρο, καταλαμβάνοντας το πεζοδρόμιο και θέσεις στάθμευσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Μαρτίου και Ζουμετίκου, όπου αντί τα υλικά της ανακαίνισης να τοποθετηθούν σε ειδικούς κάδους αποκομιδής, συγκεντρώθηκαν πάνω στο πεζοδρόμιο, εμποδίζοντας τη διέλευση των πεζών.

Οι εικόνες από το σημείο, που δημοσίευσε το RThess, δείχνουν τον μεγάλο όγκο των απορριμμάτων και των υλικών που είχαν συσσωρευτεί στον δημόσιο χώρο.

Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού και την κινητοποίηση που ακολούθησε, στο σημείο έφτασε φορτηγό με ειδικούς κάδους για την απομάκρυνση των μπάζων.
Θεσσαλονίκη: Άδειασαν ολόκληρο σπίτι στο πεζοδρόμιο, πρόστιμο 3.000 ευρώ και μήνυση από τον δήμο, δείτε βίντεο
Θεσσαλονίκη: Άδειασαν ολόκληρο σπίτι στο πεζοδρόμιο, πρόστιμο 3.000 ευρώ και μήνυση από τον δήμο, δείτε βίντεο


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Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχώρησε στην επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ, που αποτελεί το ανώτατο προβλεπόμενο ποσό, ενώ κατέθεσε και μήνυση για το περιστατικό.
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