Σμαράγδα Καρύδη: Έχω τρομερές φοβίες, κόμπλεξ και προβλήματα

μίλησε για τις δυσκολίες που αναγνωρίζει στον εαυτό της, μέσα από τη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» στην οποία ήταν καλεσμένη το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, εξηγώντας ότι προσπαθεί να είναι ειλικρινής απέναντι στον εαυτό της και στους άλλους, ενώ θεωρεί πως έχει διαμορφώσει από μικρή έναν τρόπο άμυνας απέναντι στους φόβους της.





Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην αντίφαση που υπήρχε στη συμπεριφορά της ως παιδί, καθώς όπως είπε, συνδύαζε την εσωστρέφεια με την εξωστρέφεια.



Η ηθοποιός μοιράστηκε επίσης τις περιόδους έντονου άγχους που αντιμετωπίζει κατά καιρούς και περιέγραψε τις στιγμές κατά τις οποίες οι κρίσεις πανικού στη σκηνή επηρέαζαν ακόμη και την ικανότητά της να παίξει: «Ήμουν ντροπαλή μικρή και ταυτόχρονα ξεδιάντροπή. Οι άνθρωποι έχουμε αντιφάσεις και γι αυτό ταλαιπωρούμαστε. Κρίσεις πανικού στη σκηνή έχω πάθει πολλές φορές. Στη ζωή όχι. Στη ζωή παθαίνω κρίσεις άγχους, κατά περιόδους έχω μία αγχώδη διαταραχή, στρες που δεν με αφήνει να κοιμηθώ καλά. Στη σκηνή έχω πάθει κρίσεις πανικού, έχει τύχει να μην μπορώ να σηκωθώ από την καρέκλα και να μην μπορώ να παίξω καθόλου. Ένιωθα ότι το βλέπουν όλοι. Ίδρωνα, έλεγα τα λόγια και νόμιζα ότι θα λιποθυμήσω. Αυτά τα ξεπέρασα μικρή και δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να τα ξαναπάθει».