Η Μάγια Χοκ εντάσσεται στο πρωταγωνιστικό καστ της live-action ταινίας «Magic: The Gathering»
Η Μάγια Χοκ εντάσσεται στο πρωταγωνιστικό καστ της live-action ταινίας «Magic: The Gathering»
Η κόρη του Ίθαν Χοκ αναλαμβάνει έναν από τους βασικούς ρόλους στην κινηματογραφική μεταφορά του δημοφιλούς παιχνιδιού καρτών
Στην επερχόμενη live-action ταινία «Magic: The Gathering» θα πρωταγωνιστήσει η Μάγια Χοκ, μία παραγωγή που ετοιμάζουν από κοινού οι Legendary Entertainment και Hasbro Entertainment.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, η κόρη του Ίθαν Χοκ αποτελεί το πρώτο μεγάλο όνομα που ανακοινώνεται, ενώ ο χαρακτήρας που θα υποδυθεί δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός. Ωστόσο, ο ρόλος της αναμένεται να είναι κεντρικός στην ιστορία.
Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται για την ανάπτυξη τόσο της κινηματογραφικής παραγωγής όσο και ενός ευρύτερου τηλεοπτικού σύμπαντος, με αφετηρία το δημοφιλές franchise, η αξία του οποίου ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο Ματ Τζόνσον, ο οποίος συνυπογράφει το σενάριο με τους Νόουα Γκάρντνερ και Έινταν Φιτζέραλντ.
Το «Magic: The Gathering» δημιουργήθηκε από τον Ρίτσαρντ Γκάρφιλντ και κυκλοφόρησε το 1993 από την Wizards of the Coast. Πρόκειται για ένα παιχνίδι στρατηγικής με κάρτες, στο οποίο οι συμμετέχοντες μονομαχούν χρησιμοποιώντας μάγους, ξόρκια και μυθικά πλάσματα. Οι κάρτες διακρίνονται ανάλογα με τη δύναμη και τη σπανιότητά τους, προσφέροντας διαφορετικές δυνατότητες στους παίκτες.
Το παιχνίδι έχει μεταφραστεί σε 11 γλώσσες και έχει αποκτήσει περισσότερους από 50 εκατομμύρια φίλους σε όλες τις ηλικίες. Η παρουσία του, μάλιστα, δεν περιορίζεται πλέον στις κάρτες, καθώς το franchise έχει επεκταθεί σε ψηφιακά παιχνίδια, streaming, εκδόσεις, καταναλωτικά προϊόντα και ζωντανές διοργανώσεις.
Στα επόμενα επαγγελματικά βήματα της Χοκ περιλαμβάνεται η συμμετοχή της στην ταινία «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» της Lionsgate, καθώς και στη ρομαντική κομεντί «Wishful Thinking» του Γκράχαμ Παρκς (Graham Parkes). Παράλληλα, θα πρωταγωνιστήσει στην πρωτότυπη σειρά του Netflix «God of the Woods».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, η κόρη του Ίθαν Χοκ αποτελεί το πρώτο μεγάλο όνομα που ανακοινώνεται, ενώ ο χαρακτήρας που θα υποδυθεί δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός. Ωστόσο, ο ρόλος της αναμένεται να είναι κεντρικός στην ιστορία.
Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται για την ανάπτυξη τόσο της κινηματογραφικής παραγωγής όσο και ενός ευρύτερου τηλεοπτικού σύμπαντος, με αφετηρία το δημοφιλές franchise, η αξία του οποίου ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει αναλάβει ο Ματ Τζόνσον, ο οποίος συνυπογράφει το σενάριο με τους Νόουα Γκάρντνερ και Έινταν Φιτζέραλντ.
Maya Hawke Boards 'Magic: The Gathering' Movie From Legendary And Hasbro https://t.co/qNftCktVLQ— Deadline (@DEADLINE) November 4, 2026
Το παιχνίδι έχει μεταφραστεί σε 11 γλώσσες και έχει αποκτήσει περισσότερους από 50 εκατομμύρια φίλους σε όλες τις ηλικίες. Η παρουσία του, μάλιστα, δεν περιορίζεται πλέον στις κάρτες, καθώς το franchise έχει επεκταθεί σε ψηφιακά παιχνίδια, streaming, εκδόσεις, καταναλωτικά προϊόντα και ζωντανές διοργανώσεις.
Στα επόμενα επαγγελματικά βήματα της Χοκ περιλαμβάνεται η συμμετοχή της στην ταινία «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» της Lionsgate, καθώς και στη ρομαντική κομεντί «Wishful Thinking» του Γκράχαμ Παρκς (Graham Parkes). Παράλληλα, θα πρωταγωνιστήσει στην πρωτότυπη σειρά του Netflix «God of the Woods».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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