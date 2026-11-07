Μάνος Ιωάννου για Πέτρο Φιλιππίδη: Περνάει τον δικό του Γολγοθά, καλύτερα να τον αφήσουμε στην ησυχία του

πρώτη καταγγέλλουσα, η οποία είχε κατηγορήσει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση

μετά την αθώωσή του για τη συγκεκριμένη κατηγορία, τη





Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο ηθοποιός μίλησε γενικότερα για τις φιλικές σχέσεις και τις απογοητεύσεις που μπορεί να προκύψουν, αναγνωρίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είχε και ο ίδιος μερίδιο ευθύνης: «Δεν έχω προδοθεί από φιλίες, αλλά έχω στενοχωρηθεί σίγουρα από κάποιους φίλους που μπορεί να έφταιγα κι εγώ».