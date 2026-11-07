Μάνος Ιωάννου για Πέτρο Φιλιππίδη: Περνάει τον δικό του Γολγοθά, καλύτερα να τον αφήσουμε στην ησυχία του
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Μάνος Ιωάννου Πέτρος Φιλιππίδης

Μάνος Ιωάννου για Πέτρο Φιλιππίδη: Περνάει τον δικό του Γολγοθά, καλύτερα να τον αφήσουμε στην ησυχία του

Είναι μια νίκη γι’ αυτόν και χαίρομαι πάρα πολύ, σχολίασε ο ηθοποιός για την ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή στη γυναίκα που είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό

Μάνος Ιωάννου για Πέτρο Φιλιππίδη: Περνάει τον δικό του Γολγοθά, καλύτερα να τον αφήσουμε στην ησυχία του
Ιωάννα Μαρίνου
42 ΣΧΟΛΙΑ
Στην ποινή που επιβλήθηκε στην πρώτη καταγγέλλουσα, η οποία είχε κατηγορήσει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, αναφέρθηκε ο Μάνος Ιωάννου, τονίζοντας πως καλό θα ήταν να αφήσουν ήσυχο τον ηθοποιό, καθώς όπως είπε, περνάει τον «δικό του Γολγοθά».

Ο Μάνος Ιωάννου που διατηρεί στενή φιλία με τον συνάδελφό του παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» που προβλήθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για την ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή που επιβλήθηκε στη γυναίκα που είχε καταγγείλει τον Πέτρο Φιλιππίδη για βιασμό. Στη συνέχεια, μετά την αθώωσή του για τη συγκεκριμένη κατηγορία, τη μήνυσε για ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση.

Ο Μάνος Ιωάννου εξέφρασε τη χαρά του για την εξέλιξη της υπόθεσης και παράλληλα ζήτησε να αφήσουν τον Πέτρο Φιλιππίδη να διαχειριστεί τις προσωπικές του δυσκολίες. Όπως είπε: «Η απόφαση του δικαστηρίου είναι μια νίκη γι’ αυτόν και καλά κάνει και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτόν, γιατί είναι φίλος μου. Ο άνθρωπος έχει τον δικό του Γολγοθά, καλύτερα να τον αφήσουμε στην ησυχία του. Βεβαίως μιλήσαμε, κανονικά μιλάμε».

Δείτε το βίντεο



Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο ηθοποιός μίλησε γενικότερα για τις φιλικές σχέσεις και τις απογοητεύσεις που μπορεί να προκύψουν, αναγνωρίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να είχε και ο ίδιος μερίδιο ευθύνης: «Δεν έχω προδοθεί από φιλίες, αλλά έχω στενοχωρηθεί σίγουρα από κάποιους φίλους που μπορεί να έφταιγα κι εγώ».
Ιωάννα Μαρίνου
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