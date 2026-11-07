Ο Ρόμπερτ Πάτινσον έκανε δοκιμαστικό για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον έκανε δοκιμαστικό για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ
Ο ηθοποιός φέρεται να διεκδικεί τον ρόλο του θρυλικού πράκτορα, μαζί με τους Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Λόουντεν και Τζος Ο'Κόνορ – Στη λίστα των υποψηφίων βρίσκεται και ο Νίκολας Χουλτ
Μια απρόσμενη εξέλιξη σημειώνεται στην αναζήτηση του επόμενου Τζέιμς Μποντ, καθώς ο Ρόμπερτ Πάτινσον φέρεται να είναι ανάμεσα στους ηθοποιούς που πέρασαν από δοκιμαστικό για τον ρόλο του 007.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το The Hollywood Reporter από πολλαπλές πηγές, ο 40χρονος ηθοποιός συγκαταλέγεται στους υποψηφίους, μαζί με τους Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Λόουντεν και Τζος Ο'Κόνορ.
Μέχρι πρότινος, η επικρατέστερη εκτίμηση για τον επόμενο ηθοποιό που θα υποδυθεί τον θρυλικό πράκτορα δεν θα ήταν ένα τόσο αναγνωρίσιμο διεθνώς πρόσωπο, όπως ο Πάτινσον, ο οποίος αποτελεί ήδη ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της γενιάς του και ενσαρκώνει τον Μπάτμαν στο κινηματογραφικό σύμπαν της DC Studios.
Τα δοκιμαστικά φέρεται να πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο της 24ης Οκτωβρίου. Το ίδιο μέσο είχε αναφέρει, ότι στη διαδικασία συμμετείχαν τέσσερις ή ενδεχομένως πέντε ηθοποιοί, χωρίς τότε να έχουν αποκαλυφθεί όλα τα ονόματα.
Ένα ακόμη όνομα που φέρεται να βρίσκεται ανάμεσα στους υποψηφίους είναι εκείνο του Νίκολας Χουλτ, ο οποίος πριν από χρόνια είχε διεκδικήσει τον ρόλο του Μπάτμαν, χωρίς τελικά να επιλεγεί, καθώς επικράτησε ο Ρόμπερτ Πάτινσον.
Ο τελευταίος έχει συνεργαστεί με σημαντικούς δημιουργούς του σύγχρονου κινηματογράφου, όπως ο Ρόμπερτ Έγκερς, οι αδελφοί Σάφντι και ο Κρίστοφερ Νόλαν. Μάλιστα, η συμμετοχή του στην κατασκοπευτική ταινία «Tenet» του 2020 θα μπορούσε, εκ των υστέρων, να θεωρηθεί μια άτυπη προετοιμασία για τον ρόλο του Μποντ. Σημαντικό στοιχείο θεωρείται επίσης η συνεργασία του με τον σκηνοθέτη της επόμενης ταινίας του 007, Ντενί Βιλνέβ, στην επερχόμενη τρίτη ταινία της σειράς «Dune». Το φιλμ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Δεκεμβρίου και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συνεργασία των δύο αντρών εξελίχθηκε θετικά.
Από τη μεριά του ο Πάτινσον διανύει μια ιδιαίτερα δραστήρια περίοδο στην καριέρα του. Έχει σημαντικό ρόλο στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, ενώ πρωταγωνιστεί στην επιτυχία της A24 «The Drama» και έχει κεντρική παρουσία στην ταινία «Primetime», επίσης της ίδιας εταιρείας, η οποία έχει αποσπάσει θετικές κριτικές. Αυτή την περίοδο βρίσκεται στο Λονδίνο για τα γυρίσματα του «The Batman Part II», στην ίδια πόλη όπου πραγματοποιήθηκαν και τα δοκιμαστικά για τον ρόλο του Μποντ.
Η πιθανότητα να αναλάβει τον ρόλο του 007 ένας ήδη παγκοσμίως διάσημος ηθοποιός διαφοροποιείται από όσα θεωρούνταν μέχρι σήμερα δεδομένα για το μέλλον του franchise. Ωστόσο, η νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ θα δημιουργηθεί υπό πρωτόγνωρες συνθήκες, καθώς είναι η πρώτη που θα βρίσκεται υπό τον δημιουργικό έλεγχο της Amazon, η οποία απέκτησε τα δικαιώματα δημιουργικού ελέγχου από την οικογένεια Μπρόκολι τον Φεβρουάριο του 2025. Την παραγωγή έχουν αναλάβει η Έιμι Πασκάλ, γνωστή από τις ταινίες «Spider-Man», και ο Ντέιβιντ Χέιμαν, παραγωγός των ταινιών «Harry Potter».
Η αναζήτηση του νέου Τζέιμς Μποντ πραγματοποιείται 21 χρόνια μετά την επιλογή του Ντάνιελ Κρεγκ για τον ρόλο, τον Οκτώβριο του 2005. Ο ηθοποιός αποχώρησε από το franchise μετά από πέντε ταινίες, με τελευταία το «No Time to Die» το 2021. Μέσω της σύνδεσης του ονόματός του με τον ρόλο, η σειρά γνώρισε και τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της, καθώς το «Skyfall» του 2012 ήταν η πρώτη και μέχρι σήμερα μοναδική ταινία του Τζέιμς Μποντ που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το The Hollywood Reporter από πολλαπλές πηγές, ο 40χρονος ηθοποιός συγκαταλέγεται στους υποψηφίους, μαζί με τους Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Λόουντεν και Τζος Ο'Κόνορ.
Μέχρι πρότινος, η επικρατέστερη εκτίμηση για τον επόμενο ηθοποιό που θα υποδυθεί τον θρυλικό πράκτορα δεν θα ήταν ένα τόσο αναγνωρίσιμο διεθνώς πρόσωπο, όπως ο Πάτινσον, ο οποίος αποτελεί ήδη ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της γενιάς του και ενσαρκώνει τον Μπάτμαν στο κινηματογραφικό σύμπαν της DC Studios.
Τα δοκιμαστικά φέρεται να πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο της 24ης Οκτωβρίου. Το ίδιο μέσο είχε αναφέρει, ότι στη διαδικασία συμμετείχαν τέσσερις ή ενδεχομένως πέντε ηθοποιοί, χωρίς τότε να έχουν αποκαλυφθεί όλα τα ονόματα.
James Bond Surprise: Robert Pattinson Screen Tested to Play 007 https://t.co/OiPyPU4RT7— The Hollywood Reporter (@THR) November 7, 2026
Ο τελευταίος έχει συνεργαστεί με σημαντικούς δημιουργούς του σύγχρονου κινηματογράφου, όπως ο Ρόμπερτ Έγκερς, οι αδελφοί Σάφντι και ο Κρίστοφερ Νόλαν. Μάλιστα, η συμμετοχή του στην κατασκοπευτική ταινία «Tenet» του 2020 θα μπορούσε, εκ των υστέρων, να θεωρηθεί μια άτυπη προετοιμασία για τον ρόλο του Μποντ. Σημαντικό στοιχείο θεωρείται επίσης η συνεργασία του με τον σκηνοθέτη της επόμενης ταινίας του 007, Ντενί Βιλνέβ, στην επερχόμενη τρίτη ταινία της σειράς «Dune». Το φιλμ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Δεκεμβρίου και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η συνεργασία των δύο αντρών εξελίχθηκε θετικά.
Nicholas Hoult is also in the mix to potentially play James Bond.— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 7, 2026
(Source: https://t.co/84Plg5ZKmc) pic.twitter.com/WwQ4Zrtu7X
Η πιθανότητα να αναλάβει τον ρόλο του 007 ένας ήδη παγκοσμίως διάσημος ηθοποιός διαφοροποιείται από όσα θεωρούνταν μέχρι σήμερα δεδομένα για το μέλλον του franchise. Ωστόσο, η νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ θα δημιουργηθεί υπό πρωτόγνωρες συνθήκες, καθώς είναι η πρώτη που θα βρίσκεται υπό τον δημιουργικό έλεγχο της Amazon, η οποία απέκτησε τα δικαιώματα δημιουργικού ελέγχου από την οικογένεια Μπρόκολι τον Φεβρουάριο του 2025. Την παραγωγή έχουν αναλάβει η Έιμι Πασκάλ, γνωστή από τις ταινίες «Spider-Man», και ο Ντέιβιντ Χέιμαν, παραγωγός των ταινιών «Harry Potter».
Η αναζήτηση του νέου Τζέιμς Μποντ πραγματοποιείται 21 χρόνια μετά την επιλογή του Ντάνιελ Κρεγκ για τον ρόλο, τον Οκτώβριο του 2005. Ο ηθοποιός αποχώρησε από το franchise μετά από πέντε ταινίες, με τελευταία το «No Time to Die» το 2021. Μέσω της σύνδεσης του ονόματός του με τον ρόλο, η σειρά γνώρισε και τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της, καθώς το «Skyfall» του 2012 ήταν η πρώτη και μέχρι σήμερα μοναδική ταινία του Τζέιμς Μποντ που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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