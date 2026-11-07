Ο Ρόμπερτ Πάτινσον έκανε δοκιμαστικό για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Ο ηθοποιός φέρεται να διεκδικεί τον ρόλο του θρυλικού πράκτορα, μαζί με τους Κάλουμ Τέρνερ, Τζακ Λόουντεν και Τζος Ο'Κόνορ – Στη λίστα των υποψηφίων βρίσκεται και ο Νίκολας Χουλτ